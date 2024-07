Kiedy chcesz się odciąć od świata – oto najlepsze słuchawki z ANC na rynku

Lato w pełni, a z nim przyszedł czas na odpoczynek, wyjazdy i korzystanie z uroków przyrody. Długie wieczorne spacery, zachody słońca czy poranne treningi – jest dużo okazji, żeby wykorzystać ładną pogodę i relaksować się na świeżym powietrzu. Jednak nie zawsze mamy komfort cieszenia się danym momentem w spokoju. Czy to na zatłoczonej plaży, czy w miejskim parku – zazwyczaj wszędzie towarzyszy nam nieustanny hałas, rozmowy innych czy szum ulicy.

Dla większości z nas jest to bardzo uciążliwe i zazwyczaj chcielibyśmy odciąć się od zewnętrznych bodźców i skupić na tym, co sprawia nam przyjemność, bądź też – w spokoju posłuchać naszej muzyki. Dlatego właśnie od jakiegoś już czasu na rynku mamy słuchawki wyposażone w technologię aktywnej redukcji hałasu. Zbierają one informacje o dźwiękach dochodzących z zewnątrz, a następnie wysyłają do naszego ucha odwróconą falę dźwiękową, która, dzięki zasadom fizyki, niweluje zewnętrzny harmider.

Mocne ANC jest więc bardzo często jednym z podstawowych kryteriów, na które patrzymy, wybierając nasze słuchawki. Jednak oprócz dobrej redukcji szumów zazwyczaj chcemy też, żeby nasz sprzęt grał na najwyższym możliwym poziomie, abyśmy mogli po prostu cieszyć się naszą muzyką. Jakie więc są najlepsze klasowe słuchawki posiadające ANC? Cóż, tutaj warto podzielić je na 3 kategorie.

Po pierwsze – słuchawki wokółuszne

Jeżeli ktoś szuka świetnego brzmienia, jest duża szansa, że postawi na wokółuszny model słuchawek bezprzewodowych. Te łączą w sobie bardzo duże drivery dostarczające świetne brzmienie, duże baterie pozwalające długo działać na jednym ładowaniu i szereg dodatkowych technologii, jak chociażby właśnie aktywna redukcja hałasu.

W tym wypadku, jeżeli chcemy postawić na najlepszy model, zdecydowanie warto zwrócić się w kierunku firmy Bowers & Wilkins i ich słuchawek Px8 . Oferują one fenomenalną wręcz jakość brzmienia, są bardzo wygodne a do tego – mogą pochwalić się świetnie działającą redukcją szumów. Oprócz tego zyskujemy tutaj także konstrukcje z najwyższej jakości materiałów, wykończenie ze skóry Nappa, a Bowers & Wilkins połączyli tutaj niską wagę (zaledwie 320g) z pojemną baterią, która pozwala na 30 godzin słuchania muzyki. Nie ma się więc absolutnie co dziwić, dlaczego to właśnie te słuchawki wybrał m.in. David Beckham, który nawiązał współpracę z Bowers & Wilkins i został ambasadorem marki.

Naturalnie, Px8 to nie jedyne słuchawki w ofercie tego producenta. Jeżeli chcemy, możemy zerknąć także na poprzednie modele, takie jak Px7 S2 czy Px7 S2e. Tutaj także mamy do czynienia z bardzo dobrą jakością brzmienia zapewnianą przez 40 mm przetworniki, obsługę kodeków Bluetooth pozwalających przesyłać dźwięk w wysokiej jakości (jak chociażby aptX HD) czy zaawansowane ANC z układem 4 mikrofonów. Co więcej, dzięki temu, że jest to starszy model, teraz możemy mieć go znacznie taniej.

Pod drugie – słuchawki dokanałowe

Nie wszyscy jednak lubią słuchawki wokółuszne. Sam jestem większym fanem modeli dokanałowych, ponieważ po prostu są dla mnie wygodniejsze. Jeżeli mówimy o redukcji hałasu, tutaj takie urządzenia sprawdzają się świetnie, ponieważ dobrze dopasowane do kanału słuchowego ANC jest wspomagane pasywnym wygłuszeniem. Jeżeli natomiast szukamy modeli charakteryzujących się świetnym brzmieniem, nie możemy przejść obojętnie obok ikonicznego Devialet Gemini II .

10 milimetrowy, tytanowy przetwornik w tych słuchawkach zapewnia klarowne brzmienie, a za redukcję hałasu odpowiada opracowana przez markę własna technologia ANC. To oznacza, że z jednej strony bardzo mocna redukcja nie wpływa na jakość brzmienia, a z drugiej, mamy tu szereg dodatkowych funkcjonalności, jak np. technologię blokowania szumu wiatru, co jest jedną z najlepszych opcji, jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe.

Naturalnie nie można tu także zapomnieć o wspomnianej wcześniej marce Bowers & Wilkins. Ta ma do zaoferowania świetne słuchawki TWS o nazwie Pi7 S2 (bądź, jeżeli chcemy, możemy skusić się na nieco mniejszy model Pi5 S2). W przypadku Pi7 S2 otrzymujemy wszystko co najlepsze. Zastosowane tu podwójne przetworniki hybrydowe napędzane przez osobne wzmacniacze, w połączeniu z technologią przesyłu dźwięku w wysokiej rozdzielczości, dają nam świetne brzmienie, którego pozazdrościć może wiele innych marek. Naturalnie – mamy tu też redukcję szumów opartą o zaawansowany system mikrofonów.

Jeżeli natomiast wolimy słuchawki o konstrukcji z pałąkiem, naszą uwagę może przykuć Audio-Technika ATH-TWX9. Ten model, oprócz naprawdę dobrego brzmienia i redukcji szumów może pochwalić się posiadaniem kilku naprawdę unikatowych technologii, których próżno szukać gdzie indziej. Przede wszystkim, etui ładujące do ATH-TWX9 posiada funkcję aktywnej dezynfekcji słuchawek światłem ultrafioletowym. Dodatkowo, ten model posiada certyfikat odporności na zachlapania (IPX4), dzięki czemu nie straszny jest im np. deszcz czy pot. Co więcej, słuchawki te obsługują format Sony 360 Reality Audio, więc w aplikacjach takich jak Tidal możemy słuchać albumów w zupełnie nowej jakości. Zastosowanie technologii Qualcomm cVc 8.0 znacznie redukuje szumy otoczenia podczas rozmów, a dzięki funkcji Side Tone możemy odsłuchać własny głos podczas korzystania z mikrofonu.

Po trzecie – najlepsze w swojej cenie

W kwestii audio nie od dziś wiadomo, że za najwyższą jakością idzie odpowiednia do tego cena. Czy to jednak oznacza, że żeby mieć dobre słuchawki z ANC trzeba wydawać fortunę? Absolutnie nie, a przykładem tego jest model młodej marki House of Marley Redemption ANC 2 . Pierwsze, co rzuca się w oczy w ich przypadku, to wykonanie z najwyższej klasy materiałów – naturalnego bambusa i włókien drzewnych oraz tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Tutaj również otrzymujemy wysoką jakość brzmienia wspartą aktywną redukcją hałasu otoczenia, a pojemna bateria zapewni 6 godzin odtwarzania muzyki w samych słuchawkach i 24, jeżeli doładujemy je w etui. Co więcej, samo etui wspiera technologię ładowania bezprzewodowego, co zdecydowanie ucieszy niektórych użytkowników. Zastosowanie ekologicznych materiałów w konstrukcji wpłynęło też pozytywnie na odporność słuchawek – te mogą pochwalić się certyfikatem IPX5, co oznacza, że im również niestraszny jest pot czy zachlapania.

Jak więc widać, mamy bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o wybór słuchawek z ANC i tylko od nas zależy, na które z nich się zdecydujemy. Jeżeli natomiast nie jesteśmy pewni, warto wybrać się do jednego z wielu punktów dystrybutora sprzętu audio Top Hi-Fi & Video Design, gdzie specjaliści pomogą nam dobrać urządzenie dopasowane do naszych potrzeb i wymagań.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design.