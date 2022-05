Najnowszy model smartwatcha Huaweia - co zmieniło się w GT3 Pro?

Na taką premierę czekało wiele osób, ale to koniec oczekiwania - smartwatche Huawei GT 3 Pro są już w Polsce. Nowe modele to znaczące kroki naprzód w kilku aspektach, jak również dobre wieści dla potencjalnych… użytkowniczek smartwatcha.

Po raz pierwszy producent oferuje mniejszy, delikatniejszy model wersji Pro dedykowany płci pięknej. Co jeszcze oferuje nowy inteligentny zegarek Huawei? Spoglądając na nowe modele smartwatchy Huaweia nie sposób nie dostrzec różnicy. Znajdujące się obok siebie modele powstały z myślą o dwóch różnych grupach odbiorczych, a większy wariant dostępny jest nawet w kilku dodatkowych wersjach. Skupmy się najpierw na GT 3 Pro w całkowicie świeżej, ceramicznej wersji o rozmiarze koperty 43 mm. Co istotne, z tego materiału wykonana jest nie tylko koperta, ale również pasek. Jedynie zapinkę wykonano z metalu, co oczywiście wpływa na wytrzymałość, ale też dodaje konstrukcji ciekawego wyglądu i stylu.

Uzyskanie takiego wyglądu oraz wytrzymałości ceramiki możliwe było tylko dzięki procesom dokonywanym w w temperaturze 1 500°C, a cała obudowa i pasek zostały wykończone diamentowym polerowaniem proszkowym. Ekran skryty jest za szafirowym szkłem, które jest odporne na zarysowania i inne uszkodzenia dając pewność, że nawet w krytycznej sytuacji nic złego nie przydarzy się wyświetlaczowi. Ten wykonano w technologii AMOLED, więc mamy do czynienia z niezwykle jasnym wyświetlaczem (super istotne, jeśli korzystamy z niego w słoneczny dzień), który cechuje się świetnymi kolorami i głęboką czernią.

To wszystko sprawia, że przygotowane przez Huawei tarcze znakomicie prezentują się w każdych warunkach, a odczytywanie powiadomień, uzyskiwanie informacji i korzystanie z aplikacji nie stanowi żadnego problemu. Ekran AMOLED to także oszędność energii w przypadku trybu always-on, gdy zegar, data i inne informacje są wyświetlane bez przerw, ale podświetlane są tylko pojedyncze, niezbędne piksele zamiast całego panelu.

Dokładnie to samo tyczy się ekranu w Huaweiu GT 3 Pro w wersji z 46 mm kopertą. To model zaprojektowany raczej z myślą o mężczyznach. Korpus smartzegarka wykonano z tytanu, a wodoszczelna konstrukcja pozwala na zanurzenie nawet do 30 metrów, także w słonej wodzie. Ten wariant sprzedawany jest z bransoletą albo paskiem skórzanym i fluorelastomerowym - wybór należy do użytkownika, który zapewne będzie kierował się swoimi potrzebami i gustem. Obydwa modele oferują całodobowe monitorowanie naszego zdrowia - pulsometr działa bezustannie i współpracuje z technologią ​​HUAWEI TruSeenTM 5.0+ wykorzystującą osiem sensorów fotoelektrycznych. Jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek odstępstwa od normy, smartwatch błyskawicznie poinformuje o tym użytkownika stosownym powiadomeniem. Smartzegarki Huaweia monitorują też poziom nasycenia krwi tlenem, a przy niewłaściwych wartościach również możemy liczyć na informację, która może zapobiec poważniejszym problemom.

Użytkowniczki Huawei Watch GT 3 Pro będą również mogły skorzystać z funkcji dedykowanych śledzenia na bieżąco cyklu menstruacyjnego i owulacji, by być bardziej świadomą swojego ciała. Na co dzień służyć natomiast będą wszystkim użytkownikom takie rozwiązania jak zliczanie kroków i naszej aktywności, monitorowanie snu oraz dokładne pomiary podczas treningów. Do wyboru jest aż ponad 100 dyscyplin, w tymrównież nowe, które wcześniej nie były dostępne. Na liście znajdują się m.in. bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka górska, pływanie czy jazda na nartach. Oczywiście każda sesja treningowa przyniesie masę danych i pomiarów, a także analizy na podstawie zebranych informacji, jak tętno, tempo, dystans oraz częstotliwość treningu. Huawei tak mocno rozbudowuje swoje portfolio, że na najnowszych modelach GT 3 Pro już niedługo będą dostępne mapy europejskich pól golfowych, by jeszcze lepiej móc monitorować zachowanie i zagrania graczy. Jeśli polegacie jednak na nieco prostszych sposobach dbania o zdrowie i własną aktywność, to możecie skorzystać ze starannie zaplanowanych ćwiczeń oddechowych, które pozwalają m. in obniżyć poziom stresu, zaś codzienne cele możecie dostosować wobec swoich możliwości i zamiarów.

Obydwa smartwatche doskonale sprawdzą się w codziennym, zabieganym życiu, by być jeszcze bardziej dostępnym i na bieżąco. Huawei GT 3 Pro współpracuje ze smartfonami z Androidem oraz iOS-em i za jego pomocą będziemy mogli m. in. odczytywać i wysyłać wiadomości, jak również odbierać połączenia. W ten sposób nie przegapimy już żadnego telefonu, a w razie czego możemy dać znać bliskim i znajomym, że oddzwonimy w bardziej dogodnym momencie. Dla fanów muzyki też mam dobre wieści, bo smartwatche świetnie sprawdzą się w roli pilota - nikt nie lubi sięgać po telefon, by zmienić głośność odtwarzania lub przeskoczyć do kolejnej piosenki. Wystarczy jedno tapnięcie na ekranie smartwatcha, zamiast używania smartfona czy polegania na gestach obsługiwanych przez słuchawki.

A teraz najlepsze - zapomnijcie o codziennym ładowaniu swojego zegarka. Większe modele Huawei GT 3 Pro z 46 mm kopertą będą działać aż do dwóch tygodni bez potrzeby podłączania ładowarki. Nieco mniejszy, ceramiczny wariant z 43 mm kopertą stawi czoła codziennym wyzwaniom przez tydzień, zanim będziemy musieli do naładować. Co więcej, jeśli przydarzy Wam się zapomnieć o naładowaniu Huawei GT 3 Pro, to zaledwie 10 minut szybkiego ładowania wystarczy, by urządzenie działało przez cały dzień. Obydwa modele są teraz dostępne w ciekawych ofertach i promocjach na Huawei.pl, więc nie było lepszego czasu na nowy smartwatch.

--

Materiał powstał we współpracy z Huawei