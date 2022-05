98 calowy telewizor, smart-okulary i wiele więcej - oto, co przygotowało dla nas TCL

Markę TCL zapewne zna każdy, kto rozglądał się w ostatnim czasie za nowym telewizorem. Firma w tym segmencie prezentuje bardzo dobry stosunek ceny do jakości, a także - dzięki opracowywaniu swoich własnych rozwiązań - wybija się spośród innych konkurentów na rynku. Ostatnie lata to dla firmy mocne inwestycje we własne technologie, m.in. miniLED, dlatego wielu entuzjastów czekało na to, co marka pokaże na tegorocznej konferencji. I nie zawiedli się.

TCL w 2022 roku oferuje klientom olbrzymie portfolio produktów

Zaczynając od samych telewizorów, portfolio firmy obejmuje zarówno tańsze modele które charakteryzują się naprawdę dobrą jakością obrazu, jak i topowe konfiguracje z miniLED, wysokim odświeżaniem do 120 Hz czy freesync, które skierowane są z oczywistych względów do najbardziej wymagających graczy. Oczywiście, pomiędzy nimi jest wiele modeli, m.in. olbrzymi, 98 calowy panel. Oprócz tego TCL pokazało także swoje smartfony, słuchawki czy nawet urządzenia AGD. Szczególną uwagę przyciągnęły urządzenia z serii NXT, czyli futurystyczne gadżety, takie jak okulary będące przenośnym mini telewizorem czy chociażby tablet NXTPAPER, którego obraz i faktura bardzo mocno przypominały obcowanie z faktycznym papierem.

Jeżeli jesteście ciekawi, co TCL ma do zaoferowania w tym roku, zachęcam do obejrzenia relacji wideo z konferencji.

Materiał powstał przy współpracy z TCL