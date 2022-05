Pracuj i odpoczywaj na własnych zasadach z urządzeniami Huawei

Sporo się zmieniło w ostatnim czasie, ale pewne rzeczy pozostają takie same. Praca hybrydowa i zdalna są coraz popularniejsze, lecz nadal kluczowe są dla nas połączenie z siecią i narzędzia do pracy.

Tym drugim może być dzisiaj także tablet, który świetnie sprawdza się w podwójnej roli - głównego lub dodatkowego urządzenia. Korzystanie z WiFii może być natomiast przyjemniejsze i bezpieczniejsze. Taki duet oferuje firma Huawei. Z czym kojarzy Wam się konfiguracja sieci WiFi? Jeśli z irytującym i czasochłonnym procesem, to nie jesteście na bieżąco, bo dziś potrzebna jest tylko jedna aplikacja i kilka minut. Tak to wygląda w przypadku Huawei Mesh 7 - systemu sieci domowej, który zapewni wszystko czego potrzebujecie. W zestawie dostajecie dwa punkty dostępowe, z których pierwszy skonfigurujecie w aplikacji, nawet po zbliżeniu urządzenia z NFC do routera.

Huawei MatePad doskonale sprawdzi się jako samodzielne narzędzie do pracy, bo możemy prowadzić za jego pomocą wideokonferencje, wygodnie obsługiwać e-maile i dokumenty przy użyciu dodatkowej klawiatury czy notować. Wszystko to można robić nawet jednocześnie, dzięki opcji pracy w kilku oknach i wielokrotnego otwierania aplikacji w różnych widokach. W duecie z laptopem Huawei, MatePad może służyć jako dodatkowy ekran zwiększający przestrzeń do pracy. Wtedy możemy w pełni wykorzystać ekran dotykowy tabletu i bardziej naturalnie nawigować po interfejsie. Z użyciem rysika bardziej precyzyjnie będziemy pisać odręcznie, szkicować i rysować, a także poprawiać zdjęcia czy pracować nad grafiką.

Więcej w materiale wideo powyżej.

--

Materiał powstał we współpracy z Huawei.