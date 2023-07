Od Harley Quinn do Sharon Tate: TOP 10 najlepszych ról Margot Robbie

Najlepsze filmy z Margot Robbie

Jedną z gwiazd, która podbiła ostatnio serca widzów, jest bez wątpienia urocza i utalentowana Margot Robbie. Jej niezapomniane role ostatnich lat sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorek swojego pokolenia. Teraz kiedy światem filmowym zawładnęła kreacja Barbie, warto przyjrzeć się jej filmowej karierze. I właśnie dlatego przygotowaliśmy nasze subiektywne TOP 10 najlepszych produkcji, które przyczyniły się do ugruntowania jej pozycji jako jednej z najciekawszych obecnie gwiazd Hollywood.

Barbie, którą zagrała właśnie Margot Robbie, podbiła serca widzów na całym świecie. Zyski z biletów po pierwszym weekendzie od premiery poszybowały w górę, pokonując nawet najnowszy film Christophera Nolana, który również zadebiutował w kinach w ubiegłym tygodniu. Aby uczcić sukces Margot, postanowiliśmy wybrać 10 najlepszych filmów, w których zagrała australijska aktorka. Od roli Harley Quinn po epickie widowisko o życiu królowej Elżbiety I – każdy z tych filmów pokazuje nam szeroki wachlarz umiejętności Robbie. Kolejność przypadkowa, bo każdy z tych filmów na pewno warto obejrzeć!

"Tarzan: Legenda" (2016)

W filmie "Tarzan: Legenda" z 2016 roku, Margot Robbie wciela się w ikoniczną rolę Jane Porter. W tym nowatorskim ujęciu klasycznej historii aktorka ożywia postać Jane. Postać widzimy jako silną, niezależną i pełną pasji kobietę, która stała się nie tylko partnerką Tarzana, ale także równoprawnym uczestnikiem akcji. Robbie wprowadza do roli swój autentyczny urok. Dzięki niej Jane staje się postacią, która nie tylko zdobywa serce Tarzana, ale również widzów. Film "Tarzan: Legenda" to wciągające widowisko dla całej rodziny.

"Maria, Królowa Szkotów" (2018)

"Maria, Królowa Szkotów" to dramat historyczny z 2018 roku, którego reżyserią zajęła się Josie Rourke. Film przedstawia historię dwóch potężnych i ambitnych kobiet: Marii Stuart, królowej Szkotów (gra ją Saoirse Ronan), oraz jej kuzynki, królowej Elżbiety I (w tej roli Margot Robbie). Obraz zwraca uwagę na dramatyczne i pełne napięć relacje między tymi dwoma kobietami, które muszą sobie radzić w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Film zdobył uznanie za doskonałe aktorstwo i detale kostiumograficzne, a także za złożone przedstawienie kobiet na stanowiskach władzy w czasach, gdy były one rzadkością.

"Jestem najlepsza. Ja, Tonya" (2017)

W filmie "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" z 2017 roku, Margot Robbie wciela się w postać kontrowersyjnej amerykańskiej łyżwiarki figurowej, Tonyi Harding. Jej interpretacja tej skomplikowanej postaci zdobyła uznanie krytyków i publiczności. Robbie z odwagą przedstawia życie i karierę Harding, pokazując zarówno jej talenty łyżwiarskie, jak i burzliwe relacje rodzinne oraz dramatyczne wydarzenia, które wpłynęły na jej życie. Aktorka doskonale balansuje między współczuciem dla Tonyi, a ukazywaniem jej wad i błędów.

"Legion Samobójców" (2016)

W filmie "Legion Samobójców" Margot Robbie wciela się w postać Harley Quinn, szalonej i uwielbianej przez fanów postaci komiksowej. Jej ekspresyjna i energetyczna gra pozwoliła świetnie oddać nieszablonową postać towarzyszki Jokera. Robbie przekształciła Harley Quinn w postać pełną sprzeczności – komiczną i tragiczną jednocześnie. Jej interpretacja przyniosła postaci ogromną popularność, a także zapewniła jej ważne miejsce w uniwersum superbohaterów DC.

"Wilk z Wall Street" (2013)

W filmie "Wilk z Wall Street" z 2013 roku, Margot Robbie występuje jako Naomi Lapaglia, żona Jordana Belforta, głównego bohatera granego przez Leonarda DiCaprio. Aktorka doskonale wcieliła się w postać, oddając jej pewność siebie i bezwzględność – coś nieodzownego świecie finansjery i nadmiernego bogactwa. Na ekranie widać, że między DiCaprio i aktorką buzuje prawdziwa chemia, która dodała scenom większej autentyczności i emocjonalnego ładunku. Rola w "Wilk z Wall Street" pozwoliła Margot Robbie zademonstrować zdolności aktorskie na najwyższym poziomie i przyczyniła się do utrwalenia jej pozycji w Hollywood.

"Whiskey Tango Foxtrot" (2016)

W filmie "Whiskey Tango Foxtrot" Margot Robbie wystąpiła jako dziennikarka Tanya Vanderpoel. To produkcja komediowa z tłem wojennym. Jej naturalność i umiejętność łączenia humoru z dramatem przyciągnęła widzów i sprawiła, że Tanyia to jedna z najbardziej sympatycznych i zabawnych postaci w filmie. Robbie udowodniła, że potrafi odnaleźć się w różnych gatunkach filmowych, dodając kolejną cenną cegiełkę do swojego aktorskiego portfolio.

"Żegnaj Christopher Robin" (2017)

W filmie "Żegnaj Christopher Robin" z 2017 roku, Margot Robbie wciela się w postać Daphne Milne, żony A.A. Milne, autora Kubusia Puchatka. Jej delikatna i poruszająca rola jako matki, która zmaga się z wyzwaniami macierzyństwa w warunkach sławy i popularności, dostarcza tej produkcji wzruszających chwil. Robbie oddaje postać Daphne z subtelnością i głębią, ukazując jej skomplikowane uczucia jako matki i żony, a także jako partnerki słynnego pisarza.

"Pewnego razu w Hollywood" (2019)

"Pewnego razu w Hollywood" to film w reżyserii Quentina Tarantino, w którym Margot Robbie wcieliła się w postać Sharon Tate. Film zdobył uznanie za swoją atmosferę i autentyczne oddanie czasów Hollywood. Robbie doskonale wcieliła się w postać Sharon Tate, oddając jej młodzieńczą niewinność i pozytywne podejście do życia.

"Z jak Zachariasz" (2015)

W filmie "Z jak Zachariasz," Margot Robbie odegrała postać Anne Burden, która próbuje odnaleźć się na naszej planecie po katastrofie nuklearnej. Jej rola, jako jednej z niewielu ocalałych, mierzącej się z samotnością i beznadzieją, została doceniona za emocjonalne i autentyczne oddanie postaci. Robbie znakomicie odnalazła się w tej roli, oddając bezsilność i determinację, jaka może towarzyszyć człowiekowi, który przetrwał apokalipsę.

"Francuska Suita" (2014)

"Francuska Suita" to film z 2014 roku, którego akcja toczy się podczas II wojny światowej we Francji. Film opowiada historię miłości i poświęcenia w czasach wojennych. W obliczu zagrożenia i niepewności Céline musi stawić czoła trudnym wyborom i konsekwencjom, jednocześnie próbując spełnić swoje pragnienia i odnaleźć w sobie nadzieję na przyszłość. Film "Francuska Suita" skupia się na losach bohaterów, ukazując ich wewnętrzne konflikty, wyzwania i miłość w trudnych czasach II wojny światowej.