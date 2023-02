Zobacz, jak wygląda Lady Gaga w roli Harley Quinn. Nowe zdjęcie z Joker 2!

Joker 2 to niezwykle wyczekiwany film. Kontynuacja utrzyma poziom „jedynki”?

Joker z 2019 roku to niewątpliwie jeden z tych filmów, o którym słyszała większość śledzących choćby pobieżnie tematy związane z szeroko pojętą popkulturą. Film narobił sporo szumu i rozkochał zarówno krytyków, jak i widzów. O tym, że sequel nadchodzi, wiemy od dawna — reżyser oficjalnie potwierdził, że trwają prace nad drugą częścią już kilka miesięcy temu. Poznaliśmy wówczas również tytuł nadchodzącego sequelu: Joker: Folie à Deux.

Według informacji, do których jakiś czas temu dotarła redakcja Deadline, wyczekiwany sequel filmu o jednym z najbardziej ikonicznych złych postaci z uniwersum DC miałby trafić do kin dopiero 24 października 2024 roku. To jeszcze sporo czekania, ale... wybór sezonu jesiennego raczej nikogo specjalnie nie dziwi. Oczekiwania związane z kontynuacją historii Jokera z Joaquinem Phoenixem w roli głównej są ogromne, a jesienne długie wieczory to doskonały czas na dłuższe posiedzenie w salach kinowych. Twórcy bez przerwy podrzucają jednak małe materiały, które mają za zadanie jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę.

Lady Gaga jako Harley Quinn. Lepszy wybór niż Margot Robbie?

W rolę Jokera po Jaredzie Leto wcielił się Joaquin Phoenix, co było ogromną zmianą — i to samo czeka postać Harley Quinn. Zamiast Margot Robbie, tym razem spotkamy się z Lady Gagą, a efekty tej decyzji możecie zobaczyć poniżej.

Nowa Harley, Warner Bros. i reżyser Todd Phillips udostępnili to samo zdjęcie z filmu, na którym możemy zobaczyć gwiazdę w roli kochanki Jokera. Niestety nie ma na ten moment żadnych innych materiałów czy informacji, jednak jest to świetna gratka dla wszystkich osób zainteresowanych Jokerem 2.

Źródło: Twitter