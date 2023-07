Barbie to jedynie początek. 45 filmów od producenta zabawek w drodze

Trwające lato jest niezwykle gorącym okresem także pod względem kinowych premier. O prym w wynikach box-office konkurować będą bowiem takie filmy jak "Mission:Impossible Dead Reckoning: Część 1", "Oppenheimer" oraz... "Barbie". Coraz więcej wskazuje na to, że ten ostatni tytuł może być czarnym koniem i to nie tylko wakacji, ale wyników w rozliczeniu całego roku. Za tą, mogłoby się wydawać, powierzchowną i przecukrzoną historyjką stoi jednak coś znacznie więcej, niż tylko rozpoznawalna na całym świecie linia lalek.

Filmy na podstawie zabawek firmy Mattel. Hot Wheels, Barney, Major Matt Mason

Należąca do firmy Mattel marka Barbie to jedna z wielu niezwykle mocnych i dobrze zarabiających franczyz. Serie zabawek generują ogromne zyski na całym świecie, a trwająca od 2018 roku restrukturyzacja ma sprawić, że równie popularne i rentowne będą również filmy aktorskie i nie tylko. Powstanie Mattel Films wydawało się przesadą, ale dziś dowiadujemy się, że studio aktywnie rozwija aż 45 różnych projektów w tym samym czasie.

Nie poznaliśmy ich wszystkich, ale dzięki wnikliwemu materiałowi The New Yorkera, poświęconego także osobie Grety Gerwig (reżyserka "Barbie"), dowiadujemy się, że wśród nadchodzacych produkcji są te traktujące m. in. o Barney'u czy Hot Wheelsach. Co więcej, pierwszy z wymienionych tytułów ma być filmem zrealizowanym w stylu studia A24, które regularnie święci triumfy.

Tom Hanks, J.J. Abrams i Vin Diesel zaangażowani w projekty

Przyglądając się więc temu, jaki obraz filmy wyłania się ze zwiastunów i pierwszych reakcji po seansie "Barbie" oraz faktom na temat nadchodzących projektów, można śmiało zakładać, że Mattel Films nie będzie skupione tylko na młodych widzach. Wręcz przeciwnie, robione jest chyba wszystko, by zabawki, z którymi dorastaliśmy, a także te, których nie kojarzymy, stały się jeszcze bliższe dorosłym członkom widowni.

O jakich jeszcze projektach podzielono się z redakcją New Yorkera? Padł tytuł "Major Matt Mason", w który zaangażowany jest Tom Hanks, w seria zabawek dotyczy tytułowego astronauty. J.J. Abramsowi przypadła natomiast marka doskonale znanych wszystkim resoraków Hot Wheels, a Vin Diesel ma pojawić się w "Rock ’Em Sock ’Em Robots" - walczących ze sobą na arenie bokserskiej robotach. Przypomnijmy, że wcześniej na Netfliksie debiutowała animacja "Masters of the Universe: Revelation".

To, co od razu rzuca się w oczy, to podejście Mattel Films, które nie zdecydowało się na prowadzenie współpracy z zaledwie jednym studiem. Umowy podpisywane są z przeróżnymi graczami na tym niezwykle bogatym i zróżnicowanym rynku, co prawdopodobnie ma właśnie przełożyć się na różnorodność samych produkcji filmowych.

Barbie od 21 lipca w kinach

Daje to też większe możliwości pod względem liczby jednocześnie rozwijanych projektów, co na początkowym etapie przyspieszy ich realizację, ale też zabezpieczy grafik premier na najbliższe lata. Co więcej, w przypadku niepowodzenia któregokolwiek z nich, Mattel Films dysponuje w takiej sytuacji wieloma innymi produkcjami, które mogą zająć jego miejsce.

Na ile przyszłościowe i na ile udane mogą być projekty Mattel Films przekonamy się już niebawem, ponieważ 21 lipca do kin wchodzi "Barbie" z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych. Film wyreżyserowała Greta Gerwig ("Małe kobitki", "Lady Bird", "Biały szum").