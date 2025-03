Najlepsze drony w 2025 roku: Tych modeli nie możesz przegapić!

Najlepsze drony 2025 – zestawienie

Drony to już nie tylko zabawki dla geeków. To sprzęt, który zmienia sposób, w jaki tworzymy treści na media społecznościowe, nagrywamy pamiątki z wakacji czy nawet pracujemy. Każdy, kto chociaż raz sterował dronem, wie, jak satysfakcjonujące jest spojrzenie na świat z lotu ptaka. Ale jakie modele warto brać pod uwagę w 2025 roku?

Na rynku pojawiło się kilka nowości, a giganci jak DJI i Autel Robotics znów podnoszą poprzeczkę. W tym zestawieniu znajdziesz zarówno drony dla początkujących, jak i maszyny dla profesjonalistów. No i coś ekstra – DJI Flip, czyli nowy pomysł na latanie. Sprawdź, który model najlepiej pasuje do Twoich potrzeb!

DJI Mini 4 Pro

DJI Mini 4 Pro to idealna propozycja dla tych, którzy szukają świetnego drona, ale nie chcą bawić się w licencje i ograniczenia wagowe. Waży mniej niż przepisowe 250 g, a jednocześnie oferuje dobrą jakość nagrań w 4K z HDR, ulepszony system unikania przeszkód i długi czas lotu (do 34 minut). DJI dopracował też funkcje śledzenia obiektów i stabilizację, więc jeśli chcesz robić profesjonalne ujęcia bez wydawania fortuny, to Mini 4 Pro powinien być wysoko na Twojej liście.

DJI Air 3S

DJI Air 3S to propozycja dla tych, którzy nie lubią kompromisów. Jest wystarczająco lekki, by znacząco nie obciążyć plecaka, a jednocześnie ma podwójną kamerę z teleobiektywem, co otwiera nowe możliwości filmowania. Pamiętajmy jednak, że jest to już półka powyżej 250 gramów (724 g). Do tego świetna bateria (do 45 minut latania), stabilność nawet przy silniejszym wietrze i precyzyjne sterowanie. DJI wprowadziło też ulepszoną funkcję ActiveTrack, dzięki czemu śledzenie obiektów działa płynniej niż kiedykolwiek.

DJI Mavic 3 Pro

To już sprzęt dla profesjonalistów, którzy wymagają najwyższej jakości nagrań. Trzy obiektywy, w tym telefoto, pozwalają na uzyskanie niesamowitych ujęć bez konieczności bliskiego podlatywania do wybranych obiektów. Do tego duży sensor, świetna jakość obrazu w nocy i dynamiczny zakres, który bije na głowę większość konkurencji. Mavic 3 Pro to po prostu latająca kamera filmowa dla komercyjnych użytkowników – jeśli budżet Cię nie ogranicza, ale wciąż nie interesuje Cię jeszcze sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych, będzie to idealny wybór.

DJI Mini 3

DJI Mini 3 to tańsza alternatywa dla wersji Pro, ale nadal oferuje bardzo dobrą jakość obrazu, solidny czas lotu i kompaktowe wymiary. Nie ma wszystkich bajerów z wyższych modeli, ale jeśli szukasz pierwszego drona do nagrywania podróży czy vlogów, to będzie świetnym wyborem.

DJI Avata 2

Jeśli szukasz emocji, to Avata 2 jest właśnie dla Ciebie. To dron wyścigowy (FPV), który pozwala wykonywać loty z perspektywy pierwszej osoby, dając niesamowite wrażenia. DJI poprawiło ergonomię i zwiększyło odporność na upadki, co jest kluczowe w segmencie FPV. Jeśli chcesz poczuć się jak pilot myśliwca i nagrywać dynamiczne ujęcia, to Avata 2 Cię nie zawiedzie.

Autel Robotics Evo Lite+

Autel Robotics coraz śmielej konkuruje z DJI i Evo Lite+ to dowód, że marka ma duży potencjał. Dron oferuje duży sensor, doskonałą jakość w nocy i świetną stabilizację. Evo Lite+ wyróżnia się długim czasem lotu (do 40 minut) i brakiem ograniczeń w oprogramowaniu, które czasem bywa bolączką DJI. Jeśli szukasz alternatywy dla DJI, które jest wszędzie, to warto rozważyć ten model.

DJI Flip

DJI Flip to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych twórców – lekki, składany i gotowy do działania bez kontrolera. Waży mniej niż 249 g, a mimo to nagrywa w 4K/60FPS HDR i robi zdjęcia 48 MP dzięki dużej matrycy 1/1,3″ CMOS. Dzięki funkcji AI Subject Tracking Flip potrafi samodzielnie utrzymać wybrany obiekt w kadrze, co przydaje się podczas vlogowania, nagrywania sportów czy ujęć w ruchu. Na jednym ładowaniu może latać aż 31 minut, a jego kompaktowa, składana konstrukcja z osłonami śmigieł ułatwia transport i zwiększa bezpieczeństwo. To dron, który w 2025 może namieszać na rynku.

DJI Neo

DJI Neo to kolejny eksperymentalny projekt, który mocno stawia na sztuczną inteligencję. Dzięki zaawansowanym algorytmom rozpoznawania otoczenia i obiektów Neo potrafi samodzielnie planować trasę lotu, omijać przeszkody i dostosowywać parametry nagrywania w locie. To mocno zautomatyzowany dron, który może ułatwić życie osobom, które nie chcą uczyć się skomplikowanego pilotażu.

Autel Robotics Evo Nano+

Autel Evo Nano+ to świetna opcja dla tych, którzy szukają kompaktowego drona, ale nie chcą rezygnować z jakości nagrań. Waży poniżej 250 g, więc nie wymaga rejestracji, a jednocześnie oferuje przyzwoitą kamerę. Do tego dochodzi dobra stabilizacja i przyzwoita żywotność baterii (do 28 minut lotu), co czyni go godnym rywalem dla serii DJI Mini.

Jakiego drona wybrać?

Jeśli szukasz czegoś kompaktowego i legalnego (niewymagającego robienia licencji) w większości krajów, DJI Mini 4 Pro lub Autel Evo Nano+ to strzał w dziesiątkę. Potrzebujesz czegoś bardziej uniwersalnego? DJI Air 3S sprawdzi się świetnie. Profesjonaliści powinni celować w Mavica 3 Pro, a miłośnicy emocji pokochają Avata 2. A jeśli chcesz czegoś nowego i innowacyjnego – DJI Flip i DJI Neo mogą być tym, czego szukasz.