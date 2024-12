Dron dla początkujących – co warto kupić w 2024?

Drony od paru lat robią furorę nie tylko wśród technologicznych geeków, ale też wśród tych, którzy po prostu szukają nowego, wciągającego hobby. Fotki i filmiki z powietrza mają w sobie to „coś” – inny kąt patrzenia, nowe ujęcia krajobrazów, a do tego frajda ze sterowania małą maszyną unoszącą się nad głowami przechodniów (oczywiście z zachowaniem rozsądku i przepisów!). Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tymi brzęczącymi urządzeniami, pewnie zastanawiasz się, na co zwrócić uwagę, żeby nie trafić na jakiś kiepski model, który tylko Cię zniechęci. W 2024 roku wybór jest naprawdę spory – od prostych zabawek po półprofesjonalne maszyny. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek i propozycji, które pomogą Ci wybrać pierwszego drona.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie pierwszego drona?

Wybierając pierwszego drona, musisz pamiętać, że to wciąż coś nowego – zarówno dla Ciebie, jak i Twojego portfela. Nie ma sensu rzucać się na najdroższy sprzęt tylko dlatego, że widziałeś na YouTubie wymiataczy robiących epickie ewolucje w górach czy na plażach Bali. Zamiast tego lepiej zacząć spokojnie, od czegoś bardziej przystępnego. Na co więc zwrócić uwagę?

Stabilność lotu : Na początku będziesz się uczyć podstaw – jak oderwać drona od ziemi, jak nim skręcać i utrzymywać go w powietrzu. Dron z dobrą stabilizacją oraz funkcją automatycznego utrzymania wysokości da Ci więcej pewności. Nie będziesz musiał cały czas walczyć o to, by nie runął na ziemię.

: Na początku będziesz się uczyć podstaw – jak oderwać drona od ziemi, jak nim skręcać i utrzymywać go w powietrzu. Dron z dobrą stabilizacją oraz funkcją automatycznego utrzymania wysokości da Ci więcej pewności. Nie będziesz musiał cały czas walczyć o to, by nie runął na ziemię. Czas lotu : Dobry czas lotu dla świeżaka to mniej więcej 15–20 minut. Jeśli dron lata tylko 5 minut, to zanim ogarniesz sterowanie, będzie już po zabawie. Nie chodzi przecież o to, by co chwilę lądować i wymieniać baterię. Dłuższy czas w powietrzu oznacza mniej stresu i więcej czasu na trening.

: Dobry czas lotu dla świeżaka to mniej więcej 15–20 minut. Jeśli dron lata tylko 5 minut, to zanim ogarniesz sterowanie, będzie już po zabawie. Nie chodzi przecież o to, by co chwilę lądować i wymieniać baterię. Dłuższy czas w powietrzu oznacza mniej stresu i więcej czasu na trening. Bezpieczeństwo : Nikt nie chce rozwalić swojego nowego drona o mur czy drzewo w pierwszym tygodniu. Dlatego szukaj modeli z automatycznym powrotem do bazy ("return to home") i czujnikami unikania przeszkód. Dzięki temu stres przed pierwszym lotem trochę spadnie, a szansa na to, że zgubisz drona gdzieś w krzakach, wyraźnie się zmniejszy.

: Nikt nie chce rozwalić swojego nowego drona o mur czy drzewo w pierwszym tygodniu. Dlatego szukaj modeli z automatycznym powrotem do bazy ("return to home") i czujnikami unikania przeszkód. Dzięki temu stres przed pierwszym lotem trochę spadnie, a szansa na to, że zgubisz drona gdzieś w krzakach, wyraźnie się zmniejszy. Łatwość obsługi : W 2024 roku wiele dronów ma tryby dla początkujących. Ograniczają wysokość i prędkość, dając Ci czas na ogarnięcie sterów. Fajnie, jeśli dron startuje i ląduje jednym przyciskiem – takiego „autopilota” docenisz zwłaszcza na początku, gdy jeszcze nie wiesz dokładnie, jak wczuć się w sterowanie.

: W 2024 roku wiele dronów ma tryby dla początkujących. Ograniczają wysokość i prędkość, dając Ci czas na ogarnięcie sterów. Fajnie, jeśli dron startuje i ląduje jednym przyciskiem – takiego „autopilota” docenisz zwłaszcza na początku, gdy jeszcze nie wiesz dokładnie, jak wczuć się w sterowanie. Jakość kamery: Jeśli marzą Ci się ładne zdjęcia i filmiki, to wybierz drona przynajmniej z kamerą Full HD. Jasne, jakość nie będzie taka jak w superdrogich modelach, ale przecież nie o to na starcie chodzi. Na początek wystarczy coś, co pozwoli Ci uchwycić krajobraz z lotu ptaka bez efektu video kręconego tosterem.

Najlepsze propozycje dronów dla amatorów w 2024 roku

Poniżej kilka konkretnych modeli, które regularnie pojawiają się w rankingach i poleceniach. Mają niezłe recenzje, dobry stosunek jakości do ceny i funkcje, które przydadzą się osobie stawiającej pierwsze kroki w świecie dronów.

DJI Mini 2 SE

DJI to firma, która w temacie dronów jest trochę jak Apple w smartfonach – niby drożej, ale masz wrażenie, że wszystko jest dopracowane. Mini 2 SE to dron lekki (około 246 g), więc w wielu krajach nie musisz się nawet rejestrować. Ma kamerę 2.7K – czyli jakość w zupełności wystarczającą na początek – oraz stabilizację obrazu i GPS. Do tego czas lotu dochodzi do 31 minut, co przy tej cenie i rozmiarze brzmi naprawdę fajnie.

Ryze Tello

To właściwie taki „dron edukacyjny”, stworzony we współpracy z DJI. Jest tani, prosty w obsłudze i wytrzymały. Ma kamerę 720p, co nie rzuci Cię może na kolana, ale do nauki idealnie wystarczy. Ryze Tello jest super, jeśli chcesz po prostu ogarnąć sterowanie, a przy okazji nie skarcić swojego portfela. Ten malec ma też różne tryby automatycznych akrobacji i stabilizację programową, dzięki czemu latanie jest czystą przyjemnością.

Potensic Atom SE

Potensic Atom SE to ciekawa alternatywa dla DJI. Ma kamerę 4K, co pozwoli Ci nakręcić już coś bardziej filmowego. System GPS pomaga w stabilności lotu i w powrocie do miejsca startu, jeśli coś pójdzie nie tak. Dron jest lekki, poręczny, a czas lotu – podobnie jak u konkurencji – wynosi około 30 minut. Jeśli chcesz czegoś ciut bardziej „pro” niż Tello, ale wciąż przyjaznego dla nowicjusza, Atom SE jest wart uwagi.

DJI Mini 3

Mini 3 to już troszkę wyższa półka wśród minidronów DJI, ale wciąż do ogarnięcia dla początkujących. Wyposażony w kamerę 4K HDR, sprawia, że Twoje nagrania będą wyglądały naprawdę ładnie, nawet jeśli wciąż uczysz się latania. Lekka konstrukcja (poniżej 250 g) to plus – mniej formalności i łatwiejszy transport. Do tego do 38 minut lotu na jednym ładowaniu – to już naprawdę solidny wynik, który da Ci spory zapas czasu, żeby poćwiczyć bardziej odważne ruchy.

Kilka rad dla świeżo upieczonych operatorów

Odpowiednia przestrzeń : Na początek idź w plener. Łąki, puste pola, parkingi poza miastem – miejsca bez drzew, kabli, budynków czy ludzi. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na nauce, zamiast nerwowo rozglądać się, czy za chwilę w coś nie walniesz.

: Na początek idź w plener. Łąki, puste pola, parkingi poza miastem – miejsca bez drzew, kabli, budynków czy ludzi. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na nauce, zamiast nerwowo rozglądać się, czy za chwilę w coś nie walniesz. Przepisy przede wszystkim : Każdy kraj ma swoje zasady dotyczące latania dronami. W Polsce obowiązują konkretne regulacje – sprawdź, gdzie możesz latać i jak wysoko. Szanuj prywatność innych, nie zaglądaj nikomu do okna, nie filmuj cudzych działek bez zgody. To nie tylko kwestia prawa, ale też zwykłej kultury i zdrowego rozsądku.

: Każdy kraj ma swoje zasady dotyczące latania dronami. W Polsce obowiązują konkretne regulacje – sprawdź, gdzie możesz latać i jak wysoko. Szanuj prywatność innych, nie zaglądaj nikomu do okna, nie filmuj cudzych działek bez zgody. To nie tylko kwestia prawa, ale też zwykłej kultury i zdrowego rozsądku. Tryb dla początkujących : Jeśli Twój dron taki ma, korzystaj z niego. Wolniejsze ruchy, mniejsze pułapy – to wszystko zmniejsza ryzyko wpadki. Im więcej czasu spędzisz na spokojnym treningu, tym szybciej nabierzesz zaufania do swoich umiejętności.

: Jeśli Twój dron taki ma, korzystaj z niego. Wolniejsze ruchy, mniejsze pułapy – to wszystko zmniejsza ryzyko wpadki. Im więcej czasu spędzisz na spokojnym treningu, tym szybciej nabierzesz zaufania do swoich umiejętności. Aktualizacje oprogramowania: Regularnie sprawdzaj, czy producent nie wypuścił jakichś łatek i usprawnień. Aktualizacje często poprawiają stabilność, bezpieczeństwo i wprowadzają nowe funkcje. Kilka kliknięć i Twój dron może latać lepiej i dłużej.