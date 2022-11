Najlepsze aplikacje w sklepie Huawei. Oto zwycięzcy AppGallery Editors' Choice Awards

Sklep App Gallery dostępny na urządzeniach Huawei z każdym kwartałem rośnie w siłę. Jako osoba która cyklicznie zagląda do tamtejszej biblioteki widzę dużo zmian — ale ostatnie przygody z Huawei MatePad Pro utwierdziły mnie w przekonaniu, że platforma daleka jest jeszcze od ideału. Powiem to ja i... prawdopodobnie powie większość użytkowników przyzwyczajonych do pewnego workflow pracy. I nie mam tu na myśli nieszczęsnych aplikacji od Google, ale chociażby takich narzędzi jak popularny pakiet narzędzi od Adobe. Huawei podczas uroczystej gali na Web Summit przedstawił laureatów nagród AppGallery Editors' Choice Awards 2022 oraz Grow with Huawei Awards 2022. Wyróżnione wśród nich zostały najlepsze aplikacje w kilku kategoriach — osobnych dla gier i aplikacji. Oto zwycięzcy tegorocznego konkursu.

Zwycięzcy AppGallery Editor's Choice Awards

Aplikacje nagrodzone AppGallery Editors' Choice Awards 2022:

kat. Best Green App – Moovit

– Moovit kat. Best Health App – Yazio

– Yazio kat. Best Essential App – Revolut

– Revolut kat. Best Personal Growth App – Kahoot!

– Kahoot! kat. Best Trending App – Smule.

Gry nagrodzone AppGallery Editors' Choice Awards 2022:

kat. Best Family & Casual Game – My Talking Angela 2

– My Talking Angela 2 kat. Best RPG Game – Summoners War

– Summoners War kat. Best Trending Game – Infinity Kingdom

– Infinity Kingdom kat. Best Sports Game – Fishing Clash

– Fishing Clash kat. Best Strategy Game – Lords Mobile.

Na odznaczeniu najlepszych gier i aplikacji jednak jeszcze nie koniec. Huawei na Web Summit przyznało także zestaw nagród biznesowych w ramach Grow with Huawei Awards 2022. Jak sam producent twierdzi, nagrada ta:

jest przyznawana za osiągnięcia biznesowe partnerów i agencji współpracujących z Huawei przy tworzeniu udanych kampanii, które wykorzystują kluczowe usługi HMS. Należą do nich kampanie prowadzone w takich serwisach, jak: Przeglądarka Huawei, Wyszukiwarka Huawei i HUAWEI Ads. Głównym założeniem platformy HUAWEI Ads jest generowanie wysokiej jakości ruchu w aplikacjach, prowadzenie efektywnych kampanii i ich bieżąca optymalizacja. Platforma ta przyczynia się również do wzrostu rozwiązań cross-services, których celem jest otwarcie nowych możliwości dla użytkowników i partnerów w ekosystemie HMS. HUAWEI Ads od czasu uruchomienia w 2020 roku aż 9-krotnie powiększyła sieć reklamodawców, a 4-krotnie sieć wydawców.

Kto w tym roku został laureatem nagród?

Zwycięzcy AppGallery Grow with Huawei Awards 2022:

Best Advertiser – Flashcore (Czechy), Mediaset Infinity (Włochy)

– Flashcore (Czechy), Mediaset Infinity (Włochy) Best Agency – Avow (Niemcy), Havas Media Group (Portugalia)

– Avow (Niemcy), Havas Media Group (Portugalia) Best Publisher – Outfit 7 Limited (Cypr), AppGeneration (Portugalia)

– Outfit 7 Limited (Cypr), AppGeneration (Portugalia) Best Growth Partner – mrge (Niemcy), Admitad (Niemcy), FREE NOW (Niemcy), Zeropark (Polska), SQUID (Szwecja)