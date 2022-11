Huawei Watch D - smartwatch, który zadba o nasze zdrowie i pomoże pokochać własne serce

Statystycznie na problemy z układem sercowo-naczyniowym uskarża się 18 milionów Polaków, czyli co drugi z nas! Najwyższa pora, żeby zadbać o swoje zdrowie - ale kto ma czas na regularne wizyty u lekarza czy pieniądze na kupowanie wszystkich sprzętów potrzebnych do badań? To już dłużej nie jest zmartwieniem, bowiem wystarczy nam… smartwatch.

Spójrzmy na dane statystyczne. Najwyższa pora zadbać o swoje zdrowie i pokochać własne serce

Statystyki dotyczące problemów z układem sercowo-naczyniowym wśród Polek i Polaków nie napawają optymizmem. Aż 11 milionów może mieć problemy z nadciśnieniem, a kolejne 7 milionów borykać się z wysokim ciśnieniem. Ponadto, aż 700 tysięcy osób prawdopodobnie ma problem z migotaniem przedsionków, co oznacza pięciokrotnie większe ryzyko udaru mózgu. W dodatku mnóstwo osób żyje z podniesionym pulsem.

Według badań Huawei, większość Polaków twierdzi, że powinna zacząć dbać o swoje serce od zaraz - a nie czekając do 50. roku życia, jak się przyjęło, co jest zdecydowanie nierozsądnym wyjściem. Prawie 1/4 Polaków nie wykonała badań ciśnienia krwi w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a podobny odsetek nie wie czym jest EKG. Jednocześnie badania pokazują, że ponad 80 procent zdecydowałoby się na badanie EKG, gdyby mogli to zrobić przy pomocy smartwatcha. Cóż, teraz mogą.

Huawei Watch D to smartwatch certyfikowany jako wyrób medyczny

Nowy zegarek Huawei może pochwalić się wyjątkowym wyróżnieniem. Jest to pierwszy smartwatch z funkcjami monitorowania ciśnienia krwi oraz analizy EKG, potwierdzonymi certyfikatem CE dla wyrobu medycznego. Dzięki temu wynikom widniejącym na jego wyświetlaczu możemy ufać. Oczywiście, osoby chore nadal potrzebują regularnej kontroli lekarskiej, jednak ludzie zdrowi oraz ci z grup ryzyka w tym smartwatchu znajdą wszystko, czego im potrzeba.

Co oferuje ten zegarek? Ulepszony pomiar tętna, analizę snu, monitorowanie saturacji, ponad 70 trybów treningowych i - przede wszystkim - wcześniej wspomnianą analizę EKG oraz pomiar ciśnienia krwi. Nie jest to jednak sam, zwykły czujnik - Huawei Watch D to zawiera mini-pompkę oraz poduszkę powietrzną. Dzięki tym elementom badanie ciśnienia krwi działa dokładnie tak samo, jak podczas badania zwykłym, standardowym ciśnieniomierzem. Z tą różnicą, że zegarek zabierzemy ze sobą wszędzie i nawet nie zwrócimy uwagi, że mamy coś na nadgarstku, mając możliwość wykonania badania absolutnie w każdej chwili - w szkole, pracy, komunikacji miejskiej czy podczas spaceru. Poczujecie się gorzej? Wystarczy kilka kliknięć. Badanie dodatkowo jest dużo bardziej przyjazne - ucisk przy pomiarze jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku tradycyjnych urządzeń, więc osoby ze słabymi naczyniami krwionośnymi nie będą dłużej odczuwać żadnego dyskomfortu, co jest ogromną zaletą.

Huawei potraktował sprawę poważnie

Jeśli zależy nam na regularnym mierzeniu ciśnienia, lecz nie mamy do tego głowy - co jest w dzisiejszych czasach jak najbardziej naturalne ze względu na tempo naszego życia oraz ilość obowiązków każdego dnia - zegarek pozwala na ustawienie spersonalizowanych przypomnień, dzięki czemu będziemy mogli regularnie monitorować zmiany ciśnienia krwi. Huawei Watch D korzysta z autorskiego algorytmu pomiaru ciśnienia TruBP. Margines błędu przy pomiarze ciśnienia wynosi około ±3 mm Hg, co jest możliwe dzięki precyzyjnemu czujnikowi ciśnienia, kontroli reakcji i mniejszemu oporowi powietrza.

W przypadku EKG, zegarek do badania wykorzystuje moduł ze specjalnym czujnikiem, który umożliwia jednokanałowy pomiar i analizę w czasie rzeczywistym. Huawei Watch D jest w stanie rozpoznać rytm zatokowy, wcześniej wspomniane migotanie przedsionków oraz nawet przedwczesne pobudzenia przedsionkowe i komorowe. Huawei zadbało, żeby całość była jak najszybsza i jak najbardziej dokładna - a wykonanie pomiaru jest banalnie proste i szybkie, gdyż wystarczy przez około 30 sekund przytrzymać jeden z dwóch przycisków znajdujących się na smartwatchu. Ponadto zegarek sam nas poinformuje, jeśli wykryje jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia serca - a jeśli tak się stanie, to jest to sygnał o tym, że powinniśmy wybrać się do lekarza.

To idealny smartwatch, aby zadbać o swoje zdrowie

Każdy z nas mierzy się z ciężarem codzienności. Wielkie projekty, deadline’y, przechodzenie przez proces rekrutacyjny, rozpoczynanie nowej pracy czy egzaminy w szkole lub na studiach, przeprowadzki do większego miasta i pierwsze miesiące życia “na swoim” - każdy z nas ma mnóstwo problemów, które są źródłem potężnego stresu. Przekłada się to również na fakt, że wiecznie jesteśmy w biegu i zwyczajnie nie mamy czasu na pewne rzeczy - a w natłoku obowiązków zapominamy o tym, co jest najważniejsze. O własnym zdrowiu.

Właśnie dlatego taki smartwatch jak Huawei Watch D jest niezwykle pomocny, gdyż chociaż pod względem tych aspektów nas odciąży. Jedno zmartwienie mniej, a przy okazji mamy pewność, że jeśli cokolwiek złego z naszym zdrowiem się wydarzy, będziemy od razu o tym wiedzieć - niezależnie od tego, z jakiego telefonu korzystamy.

Huawei Watch D jest bowiem kompatybilny z każdym systemem - zarówno z Androidem, jak i z iOS. Dzięki aplikacji Huawei Zdrowie możemy zobaczyć wszystkie wyniki i dane zdrowotne a także specjalnie przygotowane raporty dotyczące ciśnienia krwi. Do pełnej kontroli potrzebujemy tylko smartwatcha i smartfona - a bez takiego zestawu i tak większość z nas nie wychodzi już z domu.

Mierzy także tętno i analizuje sen

Jak wspomniałem na początku, smartwatch jest również w stanie zmierzyć nam tętno, do czego wykorzystuje technologię TruSeen 5.0+. Badania oparte są o 8 czujników fotoelektrycznych z dwoma grupami źródeł światła, dzięki czemu wyniki są tak dokładne, jak to tylko możliwe.

Za analizę snu odpowiada za to funkcja TruSleep 2.0, która przygląda się kluczowym fazom snu, takim jak sen głęboki i lekki, fazy REM, drzemki oraz liczbę przebudzeń. Na tej podstawie zegarek jest w stanie ocenić jakość naszego snu, co pozwala mu przedstawić spersonalizowane porady, które pomogą w tym, żeby kolejna noc przebiegła lepiej. Huawei Watch D do tego jest w stanie mierzyć temperaturę naszej skóry, również dając pogląd na jej zmiany, a co najważniejsze - zegarek kontroluje poziom naszego stresu. Jeśli wyczuje, że jest kiepsko, zaleci nam krótki ruch, odpoczynek czy krótkie ćwiczenia oddechowe, które pozwolą nam się uspokoić.

Co ważne - Huawei Watch D to nadal smartwatch

No i przede wszystkim - pomimo skupienia się na aspektach zdrowotnych i dostarczeniu jak najlepszego zegarka pod tym względem, to nadal jest smartwatch. Posiada on ponad 70 trybów treningowych, odbiera powiadomienia z telefonu, pozwala na kontrolowanie aktualnie odtwarzanej muzyki czy zrobienie takich rzeczy jak ustawienie nowego alarmu czy przejrzenie prognozy pogody. Wszystkie najbardziej potrzebne i przydatne w codziennym życiu funkcje smartwatcha są tutaj obecne.

Na wyróżnienie zasługuje również bateria w Huawei Watch D. Na jednym ładowaniu jest w stanie wytrzymać aż 7 pełnych dni, korzystając ze wszystkich najważniejszych funkcji. Ładowanie zegarka co noc i rezygnowanie z analizy snu zatem zwyczajnie odpada.

Komfort i dbanie o zdrowie w jednym

Huawei Watch D to kompan życia codziennego, źródło wygody dzięki powiadomieniom, przypomnieniom i swojej wielofunkcyjności, a przy okazji zegarek, który zadba o nasze zdrowie. Nie ma mowy o kupowaniu specjalnych urządzeń oraz nie musimy już pamiętać o tym, żeby wykonać badanie EKG czy sprawdzić ciśnienie - to wszystko zapewnia urządzenie na naszym nadgarstku. Tak niewiele, a jednak tak wiele.

Huawei Watch D nie jest jednak rozwiązaniem dobrym jedynie dla nas samych, a pozwala nam opiekować się najważniejszymi w naszym życiu osobami. Jeśli martwimy się o zdrowie swoich bliskich, to Watch D jest zwyczajnie idealnym prezentem - między innymi dlatego, że wszystkie wyniki z aplikacji mogą zostać nam udostępnione w niezwykle prosty sposób. Możemy swoim bliskim sprezentować urządzenie idealne do użytku codziennego, przy okazji bez przerwy kontrolując ich zdrowie i dbając o ich serce.

Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

Sugerowana cena detaliczna smartwatcha Huawei Watch D wynosi 1799 zł. W okresie od 2 do 27 listopada 2022 roku będzie on dostępny w ofercie specjalnej, w ramach której jego nabywcy otrzymają wagę HUAWEI Smart Scale 3 za 1 zł. Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj.

W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci przedłużenia gwarancji o rok, 20 rat z RRSO 0%, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy wreszcie szybkiej dostawy. Należy jednak zaznaczyć, że oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie.

Wpis powstał przy współpracy z Huawei