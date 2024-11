Najlepsze aplikacje w App Store. Apple ogłosiło listę ulubieńców

Apple jak co roku przygotowuje się do rozdania nagród w plebiscycie App Store Award, czyli konkursie na najlepszą grę/aplikację w mobilnym sklepie giganta z Cupertino. Globalne grono redaktorów App Store przyzna niebawem statuetki w kilku kategoriach, co dla programistów jest sporym wyróżnieniem, dla użytkowników okazją do zapoznania się z najbardziej jakościowymi i przydatnymi apkami na Maca, iPhone’a czy iPada.

App Store Award – Apple dodało nową kategorię

Apple ogłosiło listę 45 finalistów App Store Award, przyznając punkty za innowacyjność, design czy user experience w 12 różnych kategoriach – takich jak Gra Roku Apple Arcade, czy Aplikacja Roku na iPhone. Nowością są nominacje w kategorii Vision Pro – pomimo stosunkowo niewielkiego zainteresowania nowym gadżetem Apple dalej stara się podkreślać jego obecność w ekosystemie.

Jesteśmy zachwyceni, mogąc świętować tegorocznych finalistów nagród App Store, których wyobraźnia i kunszt zaowocowały niesamowitymi aplikacjami, które użytkownicy uwielbiają. Od gier, które przenoszą graczy do fantastycznych nowych światów, po aplikacje, które pobudzają kreatywność, ci deweloperzy dostarczają niezwykłe doświadczenia, które przyciągają i inspirują – Carson Oliver, szef App Store w Apple

W najważniejszej kategorii – czyli Aplikacja roku na iPhone – powalczą Kino (profesjonalne nagrywanie wideo od twórców Halide), Runna (plany treningowe dla biegaczy) oraz Tripsy (planowanie podróży bez stresu). Pełna lista nominowanych w poszczególnych kategoriach poniżej.

App Store Awards – lista nominowanych w poszczególnych kategoriach:

Aplikacja roku na iPhone

Gra roku na iPhone

Aplikacja roku na iPad

Gra roku na iPad

Gra roku Apple Arcade

Aplikacja roku na Mac

Gra roku na Mac

Aplikacja roku Apple Watch

Aplikacja roku Vision Pro

Gra roku Vision Pro

Aplikacja roku Apple TV

Aplikacja roku w kategorii Cultural Impact

(Zbiorcza kategoria z aplikacjami, które miały największy wpływ na popkulturę)

Źródło obrazka wyróżniającego: Apple