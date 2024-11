iPhone 15 Pro czy 16 Pro? Sprawdź, co naprawdę robi różnicę!

iPhone 15 Pro czy iPhone 16 Pro – który model wybrać?

Apple ponownie zaprezentowało nowy, ulepszony model swojego "lepszego" smartfona, czyli iPhone'a 16 Pro, który ma zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Nowa generacja przynosi zmiany w ekranie, kamerach, procesorze i baterii, stawiając wyzwanie poprzednikowi, iPhone’owi 15 Pro. Dla tych, którzy zastanawiają się, czy warto przejść na nowszy model, przygotowaliśmy szczegółowe porównanie.

Design i jakość wykonania

Pod względem wyglądu oba modele trzymają się eleganckiego i minimalistycznego designu Apple. iPhone 16 Pro jest jednak większy – oferuje ekran o przekątnej 6,3 cala w porównaniu do 6,1 cala w iPhone’ie 15 Pro, co zapewnia większą przestrzeń do pracy bez znaczącego zwiększenia wymiarów. Oba telefony mają obudowy z tytanu i matowe szkło z tyłu, jednak iPhone 16 Pro waży nieco więcej – 199 g w porównaniu do 187 g w modelu 15 Pro.

Nowością jest także hybrydowy przycisk Camera Control w iPhone’ie 16 Pro, który pozwala szybko otworzyć aplikację Aparat i przejąć kontrolę nad trybem fotografowania za pomocą różnych gestów.

Wyświetlacz – większy i lepszy

W przypadku wyświetlacza, Apple postawiło na zmiany w wielkości, ale pozostawiło znaną jakość obrazu. iPhone 16 Pro oferuje 6,3-calowy ekran OLED Super Retina XDR z tą samą częstotliwością odświeżania 120 Hz i maksymalną jasnością 2000 nitów, co w poprzedniku. Choć różnica w wielkości ekranu może wydawać się niewielka, niektórzy docenią dodatkową przestrzeń podczas oglądania multimediów i korzystania z aplikacji.

Oba modele oferują podobne doświadczenia wizualne, ale większy ekran może być bardziej atrakcyjny dla tych, którzy preferują większy wyświetlacz bez przechodzenia na wersję Pro Max.

iPhone 15 Pro – OLED, 6,1 cala, 120 Hz, 2000 nitów

iPhone 16 Pro – OLED, 6,3 cala, 120 Hz, 2000 nitów

Wydajność i procesor – nowa moc A18 Pro

Pod obudową iPhone’a 16 Pro kryje się nowy chip A18 Pro, który jest następcą A17 Pro używanego w iPhone’ie 15 Pro. Nowa jednostka znacznie zwiększa wydajność, co potwierdzają wyniki testów: 3400 w Geekbench 6 (single-core) i 8341 (multi-core) w porównaniu do wyników A17 Pro (2890 i 7194).

Dodatkowo, procesor A18 Pro lepiej współpracuje z funkcjami Apple Intelligence, co może przyspieszyć przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obiektów i wiele innych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji (tak, dokładnie tych, które nadal nie są dostępne w Europie...). Oba modele oferują 8 GB RAM, co wystarcza na płynne działanie wielu aplikacji.

iPhone 15 Pro – A17 Pro, Geekbench 2890/7194

iPhone 16 Pro – A18 Pro, Geekbench 3400/8341

Aparat – nowy poziom zoomu i funkcje wideo

Nowe funkcje kamery to jeden z kluczowych wyróżników w iPhone’ie 16 Pro. Główny aparat 48 MP pozostaje niezmieniony, ale teleobiektyw oferuje teraz zoom optyczny 5x w porównaniu do 3x w iPhone’ie 15 Pro, co pozwala na bardziej szczegółowe zdjęcia z większej odległości.

Dodatkowo iPhone 16 Pro ma ulepszony aparat ultraszerokokątny 48 MP, co zapewnia wyraźniejsze i bardziej szczegółowe szerokokątne ujęcia. Na polu wideo nowy model oferuje nagrywanie 4K w 120 FPS z Dolby Vision HDR, co stanowi dużą poprawę w stosunku do iPhone’a 15 Pro, który oferuje 4K w 60 FPS.

iPhone 15 Pro – główny 48 MP, ultraszerokokątny 12 MP, teleobiektyw 3x, wideo 4K 60 FPS

iPhone 16 Pro – główny 48 MP, ultraszerokokątny 48 MP, teleobiektyw 5x, wideo 4K 120 FPS

Dłuższa praca i szybsze ładowanie bezprzewodowe

Apple zapewnia, że iPhone 16 Pro działa dłużej na jednym ładowaniu, oferując do 27 godzin odtwarzania wideo w porównaniu do 23 godzin w iPhone’ie 15 Pro. Nowy model w testach wytrzymuje ok. 14 godzin i 7 minut ciągłego przeglądania stron, co stanowi zauważalną poprawę w stosunku do 10 godzin i 53 minut w poprzedniku.

Nowością jest też ładowanie bezprzewodowe MagSafe/Qi2 o mocy 25 W, które w iPhone’ie 15 Pro miało moc 15 W. Dzięki temu ładowanie bezprzewodowe staje się bardziej efektywne. Oba modele mają złącze USB-C do ładowania przewodowego.

Oprogramowanie – iOS 18 i nowe funkcje Apple Intelligence

Oba modele obsługują iOS 18, ale to iPhone 16 Pro wyróżnia się funkcją Visual Intelligence, zintegrowaną z przyciskiem Camera Control, która pozwala na szybkie analizowanie obiektów przed kamerą. Chociaż użytkownicy iPhone’a 15 Pro będą mogli zaktualizować swoje urządzenia do iOS 18, funkcje Visual Intelligence (AI niestety nadal nie jest dostępne w naszym kraju) pozostaną dostępne tylko dla nowego modelu.

iPhone 15 Pro – iOS 18, brak Visual Intelligence

iPhone 16 Pro – iOS 18, Visual Intelligence dzięki Camera Control

Cena i dostępność

Dobra wiadomość dla potencjalnych kupujących – cena iPhone’a 16 Pro nie wzrosła w porównaniu do analogicznego modelu z zeszłego roku. Za urządzenie zapłacimy od 5299 zł. Z racji wprowadzenia nowego modelu iPhone’a 15 Pro może być trudniejszy do zdobycia w sklepach Apple, ale istnieje szansa na znalezienie go w niższej cenie u innych sprzedawców.

Kiedy warto dopłacić do iPhone’a 16 Pro?

iPhone 16 Pro to świetna opcja dla użytkowników, którzy oczekują najwyższej jakości zdjęć i nagrań, większego ekranu oraz lepszej wydajności. Jeśli zależy Ci na dłuższej pracy na baterii, bardziej zaawansowanym teleobiektywie oraz szybszym ładowaniu bezprzewodowym, iPhone 16 Pro może być wart dopłaty. Jeśli jednak posiadasz iPhone’a 15 Pro i jesteś zadowolony z jego funkcji, nowy model nie wnosi rewolucyjnych zmian, więc warto rozważyć, czy upgrade jest konieczny.