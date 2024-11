Nowy iPhone 16 kontra iPhone 15: Zobacz, co się zmieniło i czy warto dopłacać

iPhone 15 czy iPhone 16 – który wybrać?

Apple wypuściło na rynek kolejną generację swojego kultowego smartfona. Choć obie wersje, iPhone 15 i iPhone 16, cieszą się wysoką jakością i nowoczesnym designem, użytkownicy mogą się zastanawiać, czy najnowszy model rzeczywiście wprowadza istotne zmiany, które usprawiedliwiają przesiadkę. Dla osób, które poszukują smartfona na dłużej, wybór pomiędzy nowym iPhone’em a zeszłoroczną wersją może być kluczowy.

Reklama

Decyzja, który model wybrać – iPhone 15 czy iPhone 16 – sprowadza się do indywidualnych potrzeb użytkownika. Nowy telefon wprowadza szereg usprawnień w takich obszarach jak wydajność, aparat, czas pracy na baterii oraz jakość wykonania. Czy warto zainwestować w iPhone’a 16, czy może lepiej zaoszczędzić i pozostać przy iPhone’ie 15? Przedstawiamy szczegółowe porównanie obu modeli, które pomoże Ci podjąć decyzję.

Design i jakość wykonania

Pod względem wyglądu oba modele kontynuują elegancki, minimalistyczny styl Apple, jednak iPhone 16 wnosi subtelne zmiany konstrukcyjne. W obu modelach aluminiowe ramki oraz szklaną tylną obudowę. Oferują solidne wykonanie i przyjemny w dotyku, matowy "feeling". Nowy model wprowadza jednak świeższe warianty kolorystyczne oraz zmieniony układ aparatów w orientacji pionowej.

Warto dodać, że choć wymiary obu urządzeń są identyczne (147,6 x 71,6 x 7,8 mm), to iPhone 16 jest nieco lżejszy, ważąc 170 g, podczas gdy iPhone 15 waży 171 g. Ta niewielka różnica nie ma chyba jednak większego znaczenia.

Wyświetlacz – płynność i jakość obrazu

Wyświetlacze w obu modelach zapewniają dobrą jakość obrazu, jednak iPhone 16 oferuje drobne ulepszenia. Oba urządzenia posiadają 6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2556 x 1179 pikseli, co zapewnia ostrość obrazu na poziomie 461 PPI. Częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz, a jasność osiąga imponujące 2000 nitów, co gwarantuje doskonałą widoczność nawet w słoneczne dni.

Pomimo że oba wyświetlacze wyglądają podobnie, iPhone 16 wprowadza nieco bardziej żywe odwzorowanie kolorów i lepszą jasność HDR, co docenią miłośnicy multimediów.

Wydajność i procesor

W zakresie wydajności, iPhone 16 wyraźnie wyróżnia się dzięki zastosowaniu nowszego procesora. iPhone 15 napędza układ A16 Bionic (4 nm), który oferuje 6-rdzeniowy procesor oraz 5-rdzeniowy GPU. Jest to układ, który z łatwością radzi sobie z wieloma aplikacjami i intensywnym użytkowaniem, dostarczając świetną wydajność energetyczną.

Jednak iPhone 16 wyposażono w nowy chip A18 wykonany w technologii 3 nm, który jest jeszcze bardziej zaawansowany. Dzięki temu zapewnia wyższą moc obliczeniową, a także lepszą efektywność energetyczną, co szczególnie docenią osoby korzystające z aplikacji graficznych lub edytujących wideo na smartfonach. Dodatkowo iPhone 16 ma 8 GB RAM, co jest ulepszeniem w porównaniu do 6 GB w iPhone’ie 15. Z pewnością zapewnia płynniejsze działanie systemu przy wielu aplikacjach otwartych jednocześnie.

Reklama

Aparat – nowe możliwości fotograficzne

Fotografia mobilna to kolejny obszar, w którym iPhone 16 przynosi ulepszenia. Zarówno iPhone 15, jak i iPhone 16, są wyposażone w 48 MP aparat główny z technologią Sensor-shift OIS, co zapewnia stabilizację obrazu i wysoką jakość zdjęć nawet przy słabym oświetleniu.

Jednak iPhone 16 oferuje dodatkowo ulepszony aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 MP z większą przysłoną f/2.2, co umożliwia przechwytywanie większej ilości światła, a więc lepsze zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych. Jest to wyraźny krok naprzód w stosunku do ultraszerokokątnego aparatu 12 MP w iPhone’ie 15, który posiada przysłonę f/2.4.

Reklama

Bateria i ładowanie

Pod względem baterii, iPhone 16 wprowadza nieznacznie większą pojemność. iPhone 15 wyposażony jest w baterię 3349 mAh, co umożliwia całodzienną pracę przy umiarkowanym użytkowaniu. iPhone 16, z kolei, posiada baterię o pojemności 3561 mAh, co przekłada się na nieco dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Oba modele wspierają szybkie ładowanie przewodowe o mocy 20 W, a także ładowanie bezprzewodowe MagSafe o mocy 15 W.

Cena i dostępność – opłacalność inwestycji

Cena to jeden z decydujących czynników dla wielu użytkowników. iPhone 15 dostępny jest w cenie od 3499 zł, co czyni go przystępnym wyborem dla osób poszukujących solidnego smartfona Apple bez wydawania fortuny. Za najtańszą wersję iPhone'a 16 musimy zapłacić o 500 zł więcej.