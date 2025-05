Oszczędzanie bez stresu. Z tymi narzędziami trudniej będzie Ci zbankrutować

Najlepsze aplikacje do planowania budżetu (Windows)

W 2025 roku, kiedy ceny wszystkiego zdają się rosnąć w zawrotnym tempie, trzymanie domowego budżetu w ryzach to nie lada wyzwanie. Na szczęście, na rynku nie brakuje aplikacji, które mogą Ci w tym pomóc. Nie musisz być księgowym, żeby ogarnąć swoje wydatki – wystarczy dobry program, który zrobi połowę roboty za Ciebie. W tym artykule przyjrzymy się najlepszym aplikacjom do planowania budżetu na Windows, które pozwolą Ci zapanować nad kasą, a może nawet odłożyć coś na wakacje.

GnuCash

Zacznijmy od GnuCash, które jest jak szwajcarski scyzoryk wśród aplikacji finansowych. To darmowe, open-source’owe narzędzie, które działa na Windowsie i oferuje funkcje zarówno dla budżetu domowego, jak i małej firmy. Możesz śledzić wydatki, zarządzać kontami bankowymi, a nawet monitorować inwestycje. Program pozwala na import wyciągów bankowych, co oszczędza czas na ręczne wpisywanie danych. Interfejs może wydawać się nieco oldschoolowy, ale chyba można się do tego przyzwyczaić. GnuCash generuje też szczegółowe raporty i wykresy, które pokazują, gdzie znika Twoja kasa. Idealne dla tych, którzy chcą pełnej kontroli nad budżetem, bez wydawania złotówki.

Budżet Domowy

Polska aplikacja Budżet Domowy to świetna opcja dla tych, którzy cenią prostotę i klimat oldschoolowych aplikacji do ogarniania nudnych rzeczy. Program jest intuicyjny i pozwala na szybkie rejestrowanie wydatków z podziałem na kategorie jak żywność czy rachunki. Możesz importować wyciągi bankowe, ustawiać własne kolumny i personalizować interfejs. Co ważne, aplikacja obsługuje różne waluty i oferuje ochronę hasłem. Licencja jest dożywotnia, a koszt to około 100 zł, co w porównaniu z subskrypcjami innych platform jest niezłą ofertą. Użytkownicy chwalą ją za przejrzystość i wsparcie techniczne po polsku. Jeśli szukasz czegoś swojskiego, to dobry wybór.

Money Manager Ex

Money Manager Ex to kolejne darmowe narzędzie, które zasługuje na uwagę. Ten open source'owy program jest jednocześnie "lekki" i pełen funkcji. Możesz śledzić wydatki, planować budżet na miesiąc czy rok, a także zarządzać majątkiem. Aplikacja generuje raporty, które pomagają zrozumieć, na co idą Twoje pieniądze, a synchronizacja z chmurą pozwala mieć dane pod ręką na różnych urządzeniach. Interfejs jest prosty, choć nie tak nowoczesny, jak w płatnych aplikacjach. Money Manager Ex to wybór dla tych, którzy chcą solidnego narzędzia bez zbędnych bajerów i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

EasyBudget

EasyBudget to kolejny produkt stworzony przez Polaków. Działa zarówno na Windowsie, jak i w wersji mobilnej, co ułatwia synchronizację. Aplikacja pozwala śledzić przychody i wydatki, ustalać cele oszczędnościowe, a nawet współdzielić budżet z rodziną. Jej siłą jest intuicyjny interfejs i wizualizacje, które pokazują, gdzie ucieka kasa. Wersja podstawowa jest darmowa, ale plan premium (około 84 zł rocznie lub 15 zł miesięcznie) odblokowuje dodatkowe funkcje, jak eksport danych czy zaawansowane raporty. EasyBudget jest chwalony za prostotę i polską wersję językową, co czyni go idealnym wyborem dla początkujących.

Kontomierz

Kontomierz to kolejna polska aplikacja, która działa w przeglądarce, więc na Windowsie używasz jej bez instalacji. Jej największą zaletą jest automatyczne importowanie transakcji z kont bankowych, co oszczędza masę czasu. Możesz tworzyć budżety, analizować wydatki i planować oszczędności. Wersja darmowa oferuje podstawowe funkcje, ale plan PRO (około 25 zł miesięcznie) daje dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi, jak szczegółowe raporty czy integracja z wieloma bankami. Kontomierz jest bezpieczny i chwalony za możliwość zarządzania wieloma kontami w jednym miejscu. Jeśli masz kilka rachunków, to rozwiązanie dla Ciebie.

4grosze

4grosze to aplikacja oparta na metodzie kopertowej, która z każdym rokiem zdobywa coraz więcej fanów. Działa w przeglądarce, co czyni ją dostępną na każdym komputerze z Windowsem. Możesz dzielić budżet na kategorie, jak rachunki czy jedzenie, i ustalać limity wydatków. Aplikacja synchronizuje się między urządzeniami, a wersja premium (około 60 zł rocznie) pozwala na współdzielenie budżetu z innymi i eksport danych. 4grosze jest proste w obsłudze i idealne dla tych, którzy lubią wizualne podejście do finansów.