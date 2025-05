Tanio jak na Temu. Nowy serwis od Amazon już w Europie

Temu i Shein budzą kontrowersje z kilku powodów, związanych z etyką produkcji, wpływem na środowisko oraz podejściem do praw pracowniczych. Chińskie podmioty mają jednak niepodważalną zaletę w postaci absurdalnie niskich cen produktów, dzięki którym spora grupa użytkowników jest w stanie przymknąć oko na szemrane praktyki. Jeśli jednak zakupy na Temu czy Shein kłócą się z Waszym wewnętrznym strażnikiem moralności, to być może dobrą alternatywą okaże się Amazon Haul, czyli platforma amerykańskiego giganta, wchodząca właśnie do Europy.

Reklama

Czym jest Amazon Haul

Na zwykłym Amazonie można znaleźć zaskakująco tanie perełki, a częste obniżki dodatkowo wzmacniają atrakcyjność platformy, ale Amazon Haul idzie o krok dalej. To stosunkowo nowe miejsce w sieci, uruchomione w 2024 roku jako konkurencja dla chińskich platform, coraz mocniej rozpychających się na międzynarodowych rynkach.

Źródło: Depositphotos

Początkowo Amazon Haul był tylko dodatkiem do głównej platformy, pełniącym rolę zakładki w aplikacji mobilnej Amazon Shopping, ale z czasem zaczął ewoluować w samodzielny twór.

Co można tam kupić?

Amazon Haul oferuje szeroki zakres asortymentu z różnych kategorii – od akcesoriów domowych, przez odzież, aż po elektronikę. Ceny zazwyczaj nie przekraczają 20 dolarów, ale bez trudu można znaleźć tam też przedmioty za jednego dolara. Oczywiście nie ma się co spodziewać wybornej jakości w tych pieniądzach – platforma czerpie wzorce ze wspomnianego Temu, więc kupimy tam rzeczy niskiej jakości, które na „dużym” Amazonie giną w zalewie produktów znanych marek. Co ciekawe, chrzest bojowy Amazon Haul odbędzie się na Starym Kontynencie, a konkretniej w Wielkiej Brytanii.

Amazon Haul już w Europie – kiedy platforma trafi do Polski?

Testy Amazon Haul w UK już się rozpoczęły, choć na razie trudno stwierdzić, jak dużym zainteresowaniem cieszy się platforma, bo Amazon nie podzielił się jeszcze takimi danymi. Wiadomo jednak, że działa to dokładnie tak, jak za oceanem, czyli w imię dewizy „niska cena przed jakością”. To jednak dobre miejsce do zakupu drobnych narzędzi, etui, uchwytów i wszystkich tych drobnych gadżetów, na które zazwyczaj szkoda nam pieniędzy – tym bardziej, że dzięki Amazon Haul można liczyć na szybszą dostawę niż w przypadku zamówienia z Chin.

Źródło: Depositphotos

Pojawienie się Amazon Haul to świetna informacja dla Polaków, którzy uwielbiają tanie zakupy, wysyłane z Państwa Środka. Temu, Shein czy Aliexpress cieszą się niesłabnącą popularnością, ale to może niebawem się zmienić, bo Amazon Haul ma w planach kontynuację swojej europejskiej ekspansji jeszcze w tym roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że budżetowa platforma ma pojawić się w nowych lokalizacjach w przeciągu najbliższych miesięcy, ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone przez Amazon. O dalszym tempie rozszerzania dostępności usługi zadecydują zapewne wyniki brytyjskich testów.

Stock image from Depositphotos