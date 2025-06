Portfel pod kontrolą: Te aplikacje pomogą zadbać o budżet

Najlepsze aplikacje do planowania budżetu (Android)

W 2025 roku, kiedy ceny wszystkiego idą w górę, a wypłata jakoś nie chce za tym nadążyć, ogarnięcie domowych finansów wydaje się zasadnym krokiem. Nie musisz przy tym zakładać arkusza w Excelu i poświęcać całego weekendu na jego personalizację. Z pomocą przychodzą aplikacje mobilne. Dziś przyjrzymy się tym, które znajdziesz w Google Play.

Wallet

Wallet to aplikacja, która cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników Androida. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie oferuje masę funkcji. Możesz podłączyć ją do swojego konta bankowego (obsługuje tysiące banków na całym świecie), a ona sama zaimportuje transakcje i podzieli je na kategorie, jak jedzenie czy rachunki. Wallet pozwala ustalać budżety na miesiąc, śledzić cele oszczędnościowe i generować raporty, które pokazują, gdzie ucieka kasa. Użytkownicy chwalą ją za przejrzystość i możliwość planowania wydatków z wyprzedzeniem.

4grosze

4grosze to polska aplikacja oparta na metodzie kopertowej. Dzielisz kasę na kategorie, jak rachunki czy rozrywka, i pilnujesz, żeby nie przekroczyć limitów. Jeśli chodzi o narzędzia do zarządzania budżetem to mój absolutny faworyt. Metoda zdobyła wiernych fanów dzięki prostocie, która po prostu działa. Darmowa wersja 4grosze wystarczy do podstawowego śledzenia wydatków. Wariant premium (ok. 60 zł rocznie) daje dostęp do multiplatformowej synchronizacji, eksportu danych i dodatkowych raportów. To świetna opcja dla tych, którzy chcą mieć wszystko pod kontrolą bez skomplikowanego interfejsu.

Money Manager Expense & Budget

Money Manager to aplikacja dla tych, którzy lubią mieć wszystko w jednym miejscu. Możesz dodawać transakcje ręcznie lub importować je z banku, zarządzać wieloma kontami i analizować wydatki na wykresach. Narzędzie obsługuje różne waluty, co przydaje się, jeśli podróżujesz albo zarabiasz za granicą. Wersja darmowa ma wszystko, czego potrzeba do podstawowego budżetowania, a premium (ok. 30 zł rocznie) dodaje nowe funkcje, jak eksport danych czy powtarzalne transakcje.

Goodbudget

Goodbudget to kolejna propozycja dla fanów metody kopertowej. Nie synchronizuje się z bankiem, więc transakcje wpisujesz samodzielnie, ale to zmusza do większej świadomości finansowej. Możesz ustalać limity dla kategorii, jak jedzenie czy transport, i sprawdzać, ile Ci jeszcze zostało. Wersja darmowa pozwala na podstawowe budżetowanie, a premium (ok. 25 zł miesięcznie) daje więcej kopert i synchronizację z innymi urządzeniami.

Monefy

Monefy to jedna z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania budżetem domowym, dostępna w Google Play, która wyróżnia się minimalistycznym interfejsem i łatwością obsługi. Aplikacja pozwala na szybkie dodawanie wydatków i przychodów za pomocą kilku kliknięć, co czyni ją idealną dla osób poszukujących prostego narzędzia do śledzenia finansów. Możesz kategoryzować transakcje, korzystając z gotowych szablonów (np. zakupy, rachunki) lub tworząc własne kategorie. Monefy oferuje przejrzyste wykresy kołowe i raporty, które wizualizują strukturę wydatków, pomagając zidentyfikować obszary do oszczędności. Funkcja synchronizacji z chmurą (np. Dropbox) umożliwia dostęp do danych na różnych urządzeniach, co jest przydatne przy współdzieleniu budżetu z rodziną. Aplikacja obsługuje wiele walut, co docenią osoby podróżujące lub otrzymujące dochody w różnych walutach. Niektóre opcje, jak nielimitowane budżety, wymagają wykupienia wersji Pro.

Finanse - wydatki i budżet

Finanse - wydatki i budżet to jeszcze jedna aplikacja do śledzenia przychodów i wydatków, które łączy prostotę z bogatą funkcjonalnością. Jej interfejs pozwala na szybkie dodawanie transakcji, a automatyczne obliczanie salda i generowanie wykresów (np. kołowych) daje przejrzysty obraz finansów. Można tu skorzystać z gotowych szablonów kategorii, takich jak rachunki czy hobby, lub tworzyć własne, dostosowując je do swoich potrzeb. Aplikacja obsługuje wiele walut z aktualnymi kursami wymiany, co czyni ją praktyczną w podróży. Funkcja przypomnień o regularnych płatnościach, takich jak raty czy rachunki, pomaga uniknąć zapomnianych opłat. Wbudowane zabezpieczenie hasłem chroni dane finansowe, co jest istotne dla prywatności.