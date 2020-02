Najlepsze aplikacje do medytacji, snu i nauki oddychania. Jak łatwo uspokoić się przez telefon

Calm

Dostępna na: Android, iOS

Wielokrotnie nagradzana aplikacja oferująca ćwiczenia uspokajające, treningi technik oddychania i relaksu. Co ciekawe, z tą aplikacją ćwiczyć mogą nawet najmłodsi, ponieważ oferuje treningi dla dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Dla tych szukających prostego relaksu Calm przygotowało czytane opowieści do poduszki. Posiadacze Apple Watcha mogą skorzystać ze specjalnie przystosowanych do tego urządzenia ćwiczeń dotyczących oddychania i chodzenia.

Headspace

Dostępna na: Android, iOS

Twórcy zapewniają, że nawet minuta dziennie z ich aplikacją z czasem nauczy każdego techniki medytacji. Dzięki apce możemy nauczyć się jak poprawnie oddychać, medytować i żyć spokojniej. Użytkownicy mogą skorzystać z ćwiczeń na radzenie sobie z lękiem i stresem, ale również takich wywołujących skupienie czy poczucie szczęścia i spełnienia. Aplikacja oferuje również medytację senną wraz z pakietem relaksującej muzyki.

The Mindfulness App

Dostępna na: Android, iOS

Aplikacja sprawdzi się na telefonach początkujących jak i tych, którzy mieli już do czynienia z medytacją. Wraz z przewodnikiem użytkownicy mogą przeżywać kolejne medytacje od 3 do 3o minut. Dzięki apce możemy powoli wyrobić w sobie nowe nawyki, personalizując kolejne opcje medytacji i dostosowując sprawniej swój plan dnia. Sama apka ma opcję przypominania o sesjach w dzienniku z przeróżnymi statystykami.

Prana Breath

Dostępna na: Android

Aplikacja skupia się na nauce technik oddychania. Twórcy aplikacji zapewniają, że dzięki ich produktowi każdy zwiększy efektywność pracy swojego mózgu, łatwiej się uspokoi i wypracuje lepszą odporność na stres. Użytkownicy mogą korzystać z wielu schematów oddechowych od osiągnięcia różnych celów. Nie zabrakło nawet opcji dla rzucających palenie oraz chcących zmniejszyć poczucie głodu w trakcie diety.

Sleep Cycle

Dostępna na: Android, iOS

Zrelaksuj się, śpij lepiej i czuj się wypoczęty. Tymi hasłami aplikacja stara się przyciągnąć do siebie kolejnych użytkowników. Śledzenie snu pozwala dostosowywać inteligentny budzik. Aplikacja analizuje, w jakiej fazie snu aktualnie jesteśmy i wybudza nas w najbardziej korzystnym momencie. Telefon wcale nie musi leżeć pod poduszką, aby poprawnie gromadzić informacje. Dzięki analizom i danym, jakie uda się zebrać, możemy lepiej dostosować swój rytm dnia oraz wieczorne przyzwyczajenia, aby zasypiać szybciej i zdrowiej.