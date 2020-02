Najlepsze alternatywy dla Spotify. Gdzie słuchać muzyki online?

Deezer to jedna z najstarszych usług muzycznych i jedna z najbardziej uniwersalnych pod względem dostępności aplikacji. W ofercie znajduje się sporo materiałów w jakości Hi-Fi (zbliżona do płyt CD), ale kosztuje tyle samo, co plan Hi-Fi w Tidal, gdzie mamy do czynienia także z muzyką w wysokiej rozdzielczości. Za pozbycie się reklam i lepszą jakość (do 320 kbps) zapłacimy w Deezerze 19,90 zł, natomiast za opcję Hi-Fi zapłacimy 39,90 zł. Deezer oferuje plan rodzinny (29,90 zł, do 6 członków rodziny). Co istotne, Deezer posiada darmową ofertę, podobnie jak Spotify. Muzyki można słuchać na komputerze oraz tablecie w standardowej jakości, ale mogą pojawić się reklamy. Deezer oferuje ponad 4o mln utworów, podczas gdy Spotify podaje liczbę 30 mln. kawałków.

YouTube Music