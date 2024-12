Z okazji 10. rocznicy prezentacji zegarka Apple spodziewaliśmy się również nowego modelu z rodziny Ultra. To jednak nie miało miejsca w tym roku. Musimy poczekać do przyszłego roku, i wygląda na to, że będzie warto.

Obecnie dostępny Apple Watch Ultra 2. generacji cieszy się może nie tyle dużą popularnością, co bardzo dobrą opinią. Zegarek nie jest tani, ale oferuje całkiem sporo, w tym dłuższy czas pracy na baterii niż standardowe modele oraz większy ekran. Jest też bardziej wytrzymały, ma kilka dodatkowych funkcji i przede wszystkim może się podobać. Konkurencja jednak nie zamierza się zatrzymywać. Garmin Fenix 8 oferuje jeszcze więcej, a Samsung ze swoim nowym modelem Ultra dodaje między innymi zaawansowane śledzenie snu czy wykrywanie bezdechu sennego. Apple w przyszłym roku nie będzie miało łatwego zadania, ale Watch Ultra 3 zapowiada się interesująco.

Apple Watch Ultra 3 skupi się na funkcjach zdrowotnych

Tim Cook już od kilku lat kładzie duży nacisk w przypadku zegarków na funkcje związane z monitorowaniem zdrowia. Takie rzeczy jak pomiar tętna czy nasycenia krwi tlenem to już standard. Apple chciałoby pójść jednak jeszcze o krok dalej, choć każda kolejna innowacja jest niestety trudniejsza. Raczej nie ma szans aby w przyszłym roku do Apple Watch Ultra 3 trafił czujnik pomiaru glukozy we krwi. Ma się natomiast pojawić funkcja wykrywania bezdechu sennego powiązana z lepszym monitorowaniem snu.

Co więcej Apple chce również wykrywać podniesione ciśnienie. Nie będzie tego robić w sposób bezpośredni, jak np. Huawei Watch D2, więc nie ma co liczyć na dokładny pomiar ciśnienia. Zegarek ma jednak posiadać mechanizm, który pozwoli wykryć objawy wysokiego ciśnienia i zaalarmuje użytkownika. Nadciśnienie odpowiada według WHO za 13% zgonów na świecie, więc z pewnością warto zaadresować ten rynek.

Apple Watch Ultra 3 z łącznością satelitarną

Innym ważnym dodatkiem ma być łączność satelitarna, która trafiła do iPhone'a od modelu 14. Początkowo pozwalała ona tylko na wysyłanie wiadomości w nagłych wypadkach. Teraz można za jej pomocą korzystać z aplikacji iMessage jeśli nie mamy połączenia z żadnym nadajnikiem naziemnym. Podobną funkcjonalność ma zyskać bezpośrednio Watch Ultra 3, który zostanie wyposażony w odpowiedni układ do komunikacji satelitarnej. Dzięki temu posiadacz zegarka Apple zawsze będzie miał jakiś sposób komunikacji, nawet w najdalszych zakątkach globu. Co więcej w Ultra 3 mamy też dostać całkiem nowy modem. Będzie to produkt MediaTeka z obsługą sieci 5G, stworzony z myślą o urządzeniach IoT, co oznacza mniejsze zużycie energii, ale też mniejsze prędkości transferu. Apple zamierza zastąpić w ten sposób stary model 4G od Intela, który wykorzystuje obecnie.

Co prawda nie zapowiada się aby Watch Ultra miał przejść jakąś wielką zmianę designu, ale według analiz dostawców, może zyskać nieco większy ekran. Obecnie jest to wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,93 cala, podczas gdy w Ultra 3 ma mieć już 2,12 cala. Warto jednak mieć na uwadze, że już Watch Ultra 2 jest całkiem spory, więc dalsze zwiększanie rozmiaru może być kłopotliwe. Raczej nie ma też co liczyć na ekran MicroLED. Ta technologia nie wydaje się jeszcze wystarczająco dojrzała na potrzeby Apple, więc nadal pozostaniemy z ekranem AMOLED, prawdopodobnie w nieco oszczędniejszej wersji LTPO.

Nowości będzie więc całkiem sporo i nadal wiele może się jeszcze zmienić, bo na tym etapie Apple ma jeszcze nieco czasu przed finalizacją całej konstrukcji. Premiera będzie miała miejsce za około 9 miesięcy, w połowie września 2025 roku.