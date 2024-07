Jeśli niewiele korzystacie z telefonu, sprawdźcie swój wykaz połączeń

Tak już się przyzwyczailiśmy do ofert z nielimitowanymi połączeniami czy wiadomościami, że już nie zważamy na to czy z nich korzystamy czy nie i w jakim zakresie. Ja postanowiłem dziś sprawdzić swój wykaz połączeń za ostatnie dwa miesiące.

Zaznaczam od razu, że to jest wpis dla osób, które rzeczywiście niewiele wykonują w miesiącu połączeń czy wysyłają wiadomości. Jeśli wiesz, że każdego dnia dzwonisz i przeprowadzasz długie rozmowy, nie ma co czytać dalej :).

Wiem, że są tu też osoby, które płacą co miesiąc za swoje oferty dla świętego spokoju, niezależnie od poziomy wykorzystania, i te 20 zł - 50 zł za pełen pakiet no limit, nie robi im różnicy w skali miesiąca. Jednak w skali roku to już jest kwota rzędu 240 zł - 600 zł, a usługi komórkowe to nie są jedyne obecnie segmenty, do których podchodzimy z takim nastawieniem. Dajmy na to subskrypcje audio/wideo/ebooki itp.,- w tym miesiącu nie korzystałem, ale nie chciało mi się na ten jeden miesiąc wyłączać subskrypcji. Tu znowu bywa, że tych miesięcy zdarza się więcej.

W kilku słowach - osobiście hołduje zasadzie, płać za to z czego korzystasz.

Niestety, dzisiaj oferty komórkowe są tak skonstruowane, iż ciężko wybrać jedną, która idealnie będzie pasowała dla osób, które niewiele rozmawiają czy wysyłają wiadomości, ale jednocześnie potrzebują przyzwoitego transferu danych w smartfonie. Zwykle jest tak, że jak chcesz kilkanaście czy kilkadziesiąt GB w miesiącu, bierz też nielimitowane rozmowy oraz wiadomości i płać za wszystko.

Dlatego, aby skorzystać z mojego sposobu na - płać za to z czego korzystasz, musicie posiadać smartfona z dualSIM, ale to już dziś chyba standard, więc z tym nie powinno być problemu.

Oferta do połączeń i wiadomości - numer główny

Na numer główny wybrałem ofertę nju mobile na kartę i pakiet: Wszystko dziennie za nie więcej niż 1,20 zł. 14 maja przeniosłem do tej oferty swój numer i doładowałem konto kwotą 30 zł. Z tego 6 zł zeszło od razu na aktywację w/w pakietu, zostało 24 zł na rozmowy i wiadomości.

Dziś postanowiłem zajrzeć na konto i zobaczyć, ile z tego wykorzystałem przez te dwa miesiące - około 6 zł.

Zajrzałem też w tytułowy wykaz połączeń, wyeksportowałem do .xls i podliczyłem płatne usługi, czyli wychodzące połączenia i wiadomości. Okazało się, że przez te 2 miesiące wykonałem 25 połączeń, trwających 37 minut i 11 sekund rozmów i wysłałem 13 wiadomości SMS/MMS na łączną kwotę 5,78 zł, a więc około 3 zł miesięcznie.

Mamy tu naliczanie sekundowe, więc bez znaczenia, ile z każde z tych połączeń z osobna trwało. Powiecie, że bywa, iż trzeba wykonać parę telefonów, które trwają po kilkadziesiąt minut. Tutaj z pomocą przychodzi zawór kwotowy, który zakręca się po osiągnięciu progu 1,20 zł, po przekroczeniu którego macie nielimitowane rozmowy i wiadomości do końca dnia.

Podsumowując, ponad dwa miesiące temu doładowałem konto kwotą 30 zł, zostało jej jeszcze na około 3 miesiące rozmów i wiadomości.

Jeśli na Waszym wykazie na przykład połączeń wyjdzie, że rozmawiacie w miesiącu 2 czy 3 godziny, mnożycie 3 zł razy 2 czy 3. Co z internetem?

Oferta do internetu - numer dodatkowy

Drugą kartę SIM mam w ofercie Orange Free na kartę, bez aktywnych pakietów. Jedynie aktywowaną mam na nim promocję „300 GB za darmo przez rok” (link do regulaminu w pdf). Promocja trwa jeszcze do końca roku, ale pewnie znowu przedłużą.

Całość opisałem Wam w osobnym wpisie: Internet na kartę Orange za 5 zł - to nadal działa! Osobiście mam już na tej promocji uzbierane około 800 GB z ważnością do wakacji 2025 roku. Nie mam więc już tu żadnych opłat, karta SIM siedzi w smartfonie i korzystam na niej tylko z internetu, bez konieczności doładowywania. Dopiero w wakacje 2025 ją przedłużę na kolejny rok do wakacji 2026 za 29 zł. Pewnie więc, jeszcze ze cztery razy doładuje to konto w ciągu najbliższego roku, by zebrała się na nim taka kwota (aktualnie wisi na niej jakieś 16 zł do niczego innego niepotrzebne, też z ważnością do wakacji 2025).

Was będzie to kosztować 5 zł miesięcznie, ale nie musicie co miesiąc doładowywać, wystarczy tyle, ile Wam potrzeba transferu - miesięcznie w tej kwocie (opisywanym przeze mnie sposobem - podlinkowany wyżej wpis), dostaniecie do wykorzystania minimum 37,5 GB transferu danych miesięcznie, z kumulacją niewykorzystanego transferu.

