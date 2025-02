Jimmy BX7 Pro Max odmieni twój dom. Nie będzie już powrotu

Czy twój dom jest naprawdę tak czysty, jak myślisz? Może jest coś, co pomimo wszelkich prób nie jesteś w stanie dostrzec? Nie ma w tym nic złego, po prostu nie wszystko da się rozwiązać zwykłym odkurzaczem. Czasami trzeba urządzenia do zadań specjalnych.

Jeśli się wam wydaje, że widzieliście już wszystko w świecie odkurzaczy, to Jimmy BX7 Pro Max na pewno was zaskoczy. Ten sprzęt to nie tylko zwykły odkurzacz, ale odpowiedź na problemy, które odczuwamy, lecz nie potrafimy odnaleźć ich źródła. Czy wiedzieliście, że większość tego typu urządzeń po prostu wciąga kurz i kropka? Co z innymi zagrożeniami?

Jimmy BX7 Pro Max odmieni dom. To pogromca roztoczy, bakterii i alergenów

Odkurzanie to jedno, ale usuwanie roztoczy, bakterii i innych niewidzialnych lokatorów to już zupełnie inna sprawa. Jimmy BX7 Pro Max został zaprojektowany z myślą o osobach, które chcą zadbać o zdrowie swoje i bliskich, nie poświęcając przy tym odkurzacza jego podstawowego zadania. Jaka jest jego tajna broń? Lampa UV-C, która eliminuje do 99,9% roztoczy, bakterii i wirusów. W ten sposób eliminuje źródła alergii. Dodatkowo funkcja gorącego powietrza (do 60 stopni Celsjusza), skutecznie wysusza czyszczone powierzchnie, uniemożliwiając się rozwinąć pleśni.

Firma oczywiście nie zapomniała i o podstawowej funkcji odkurzacza. Silnik o mocy 700 W i siła ssania na poziomie 16 000 Pa sprawiają, że BX7 Pro Max dosłownie wyrywa kurz i roztocza z głębi materacy, tapicerki czy pościeli. Do tego dochodzi system podwójnej filtracji HEPA, który zatrzymuje mikroskopijne zanieczyszczenia i nie pozwala im wrócić do powietrza. Czy to najlepszy wybór dla alergików? Prawdopodobnie tak.

Co więcej, dzięki kompaktowej konstrukcji i ergonomicznemu uchwytowi BX7 Pro Max jest łatwy w obsłudze i przechowywaniu. Cena? Teraz w promocji za 699 zł (zamiast 799 zł). Jeśli chcecie pozbyć się roztoczy raz na zawsze, wasz partner w tym zadaniu czeka w sklepach Euro AGD.

Jimmy H9 Pro, elegancki i nowoczesny wybór

Jeżeli BX7 Pro Max to pogromca niechcianych, niewidzialnych alergenów, to Jimmy H9 Pro jest mistrzem wszechstronności, który stylowo dopasuje się do waszych wnętrz i zapewni komfort podczas codziennych obowiązków.

Ten bezprzewodowy odkurzacz ręczny oferuje imponującą moc ssania, 200 AW, dzięki czemu radzi sobie z kurzem, sierścią zwierząt i innymi zabrudzeniami, nawet dużymi okruszkami. Wszystko bez większego wysiłku maszyny, jak i waszego. Co więcej, dzięki wydajnemu silnikowi 600 W i litowo-jonowej baterii zapewnia aż 80 minut pracy na jednym ładowaniu – czyli więcej niż wystarczająco, by posprzątać całe mieszkanie.

H9 Pro to także pełen komfort użytkowania. Ergonomiczna konstrukcja minimalizuje obciążenie nadgarstków, a bogaty zestaw akcesoriów sprawia, że można nim posprzątać każdą powierzchnię – od podłóg, przez dywany, po trudno dostępne zakamarki. Tutaj również producent postawił na sprawdzone rozwiązanie przydatne dla alergików. Inteligentny system filtracji zatrzyma nawet drobne cząsteczki. Co ciekawe, filtr można później po prostu umyć.

Jimmy H9 Pro to produkt skierowany do osób, które cenią sobie efektywność i komfort, wsparty niezbędną technologią naszych czasów, ekran LED podpowie wam, kiedy naładować baterię lub zmienić tryb pracy. Zatem, jeżeli zależy wam na dokładne i wygodnym czyszczeniu bez ograniczeń związanych z kablem, to Jimmy H9 Pro jest już teraz dostępny w za 1199 zł (zamiast 1499 zł) w sklepach sieci Euro AGD.

Z tą marką nie można zbłądzić

Marka Jimmy to część grupy KingClean Electric, która od ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji sprzętu AGD. Firma posiada imponujące doświadczenie, czego dowodem jest ogromny zespół aż 800 inżynierów pracujących nad nowoczesnymi rozwiązaniami dla naszych domów. Firma aplikuje około 200 patentów rocznie oraz produkuje ponad 100 produktów każdego roku. Na wyobraźnie też działa ogromna liczba 160 milionów sprzedanych odkurzaczy na rynkach całego świata. Jimmy nie ogranicza się tylko do odkurzaczy. W ofercie marki znajdziecie również: suszarki do włosów, urządzenia kuchenne czy oczyszczacze powietrza. Łatwo więc się domyślić, że wiedza zdobywana tak szeroko, musi się przekuwać na innowacyjne technologie.

Jimmy BX7 Pro Max i H9 Pro to dwa różne urządzenia, które razem mogą stworzyć idealny duet do utrzymania czystości w Waszym domu. Jeden dba o higienę tkanin i materacy specjalizując się w pokonywaniu tego, czego nie widać gołym okiem. Drugi zaś oferuje wszechstronne odkurzanie bez kabli i ograniczeń, co idealnie się sprawdzi, gdy potrzebujecie "na szybko" odświeżyć mieszkanie lub zadziałać, gdy niespodziewanie coś się wam wysypie. Jeśli zależy wam zarówno na dogłębnym czyszczeniu, jak i na skutecznym, komfortowym sprzątaniu, warto rozważyć te propozycje od Jimmy.