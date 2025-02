Jak uniknąć podwyżek w serwisach streamingowych? Mamy odpowiedź

Ostatnia podwyżka subskrypcji miesięcznej na platformie MAX pokazała, że aktualnie warto zastanowić się nad wykupieniem dostępu do serwisów streamingowych z gwarancją ceny na dłuższy okres. Taką możliwość mamy teraz w ofercie Plusa z pakietem All In Streaming oraz w ofercie Polsat Box z pakietem Stream+.

Koszty subskrypcji przez stronę MAX i Disney+

Debiutująca w Polsce w czerwcu 2024 roku nowa odsłona platformy MAX, udostępniła 3 pakiety subskrypcji — Podstawowy za 19,99 zł z reklamami, Standardowy za 29,99 zł i Premium za 49,99 zł.

Zaledwie pół roku później, dokładnie 5 lutego tego roku, doświadczyliśmy pierwszej podwyżki w dwóch tańszych pakietach — Podstawowym i Standard do odpowiednio 29,99 zł i 39,99 zł, a więc aż o 50%. Z kolei dostęp do pakietu Standardowego w Disney+ to aktualnie koszt 29,99 zł, a Premium również 49,99 zł.

Biorąc pod uwagę tylko pakiety Standard w obu serwisach streamingowych, łączy ich koszt miesięczny to obecnie poziom niespełna 60 zł miesięcznie.

Co powiecie na opcję obniżenia tego kosztu do nawet 25 zł miesięcznie?

Pakiet All In Streaming w Plusie

Pakiet All In Streaming w Plusie, zawiera dostęp do trzech serwisów: MAX, Disney+ i Polsat Box Go Plus. Co ważne, w przypadku platformy MAX dostajemy na cały okres obowiązywania umowy plan Premium, czyli aktualnie kosztujący 49,99 zł, platforma Disney+ to plan Standard, a więc łącznie dostępy te kupowane z osobna, kosztowałyby nas 80 zł miesięcznie.

Podpisując teraz nową umowę na abonament komórkowy lub przedłużając obowiązującą, w abonamencie M za 59 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych 50 GB), przez 2 lata możemy korzystać z pakietu All In Streaming za zaledwie 40 zł miesięcznie, a więc o 50% taniej niż zakup przez stronę MAX i Disney+.

Jeszcze mniej zapłacimy za ten pakiet w abonamencie L z limitem 120 GB transferu danych – czyli 30 zł, a tylko 25 zł w abonamencie XL z limitem aż 250 GB transferu danych.

Jak łatwo zauważyć, to taniej niż pojedynczy dostęp w aktualnej cenie do pakietu MAX Premium, kupowanego na stronie platformy. Do tego mamy tu gwarancję niezmienności ceny przez 2 lata, a po zakończonej umowie nadal możemy korzystać z Pakiet All In Streaming, zawierającym już wersję MAX i Disney+ Standard, a więc i tak w granicach aktualnej ceny za pojedynczy dostęp do samego MAX Standard.

Stream+ w Polsat Box

Podobną ofertę znajdziemy też w pakietach telewizyjnych, dostępnych w ofercie Polsat Box.

Ceny usługi Stream+ są takie same jak w przypadku All In Streaming i uzależnione są od wybranego abonamentu — w planie M Sport kosztuje ona 40 zł, w planie L 30 zł, a w planie XL - 25 zł miesięcznie. W ramach Stream+ abonenci Polsat Box otrzymują dostęp do serwisów Disney+ i Max, a także kanałów HBO (w łącznej cenie od 25 złotych miesięcznie). W ramach swojej oferty TV mają bezpłatny dostęp do wybranych kanałów TV i treści VOD w serwisie Polsat Box Go — łącznie mogą korzystać więc z oferty trzech serwisów streamingowych.

Co oglądać na MAX, Disney+ i Polsat Box Go Plus w najbliższym czasie?

Zaczynając od platformy MAX, z premier lutowych możemy polecić przede wszystkim:

wciągającą animację "Częste skutki uboczne", która zadebiutowała w serwisie 3 marca z dwoma odcinkami, kolejne pojawiają się co tydzień, a finałowy odcinek zaplanowano na 10 marca. Serial opowiada historię Marshalla i Frances, dawnych znajomych ze szkoły, którzy odkrywają spisek mający na celu zniszczenie niezwykłego grzyba o cudownych właściwościach leczniczych, mogącego wyleczyć wszystkie choroby.

kolejny sezon serialu "All American", inspirowanego życiem gwiazdy NFL Spencera Paysingera.

długo wyczekiwany 3. sezon serialu "Biały Lotos", w którym przeniesiemy się do luksusowego kurortu w Tajlandii, gdzie to będziemy mogli śledzić losy bohaterów na malowniczej wyspie Ko Samui.

oscarowy "American Hustle" z gwiazdorską obsadą — Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence — który zgarnął 3 Złote Globy i aż 10 nominacji do Oscara. Fabuła filmu koncentruje się na parze oszustów finansowych — Irvingu Rosenfeldzie (Christian Bale) i Sydney Prosser (Amy Adams), którzy zostają zmuszeni do współpracy z agentem FBI Richiem DiMaso (Bradley Cooper), który wciąga ich w niebezpieczny świat skorumpowanych polityków, wpływowych lobbystów i mafii.

Z kolei na platformie Disney+ polecamy obejrzeć:

serial "Tysiąc ciosów" od twórców "Peaky Blinders" - inspirowany jest prawdziwą historią i opowiada o walce o przetrwanie w brutalnym londyńskim East Endzie. Główni bohaterowie to Ezechiasz Moscow (Malachi Kirby) i Alec Munroe (Francis Lovehall), najlepsi przyjaciele z Jamajki, którzy zostają wciągnięci w przestępcze podziemia nielegalnych walk bokserskich.

szóstą odsłonę serialu reality "The Kardashians", w którym to zobaczymy jak Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie i Kris radzą sobie z nowymi wyzwaniami. Zwiastuny sugerują, że nie zabraknie dramatów rodzinnych, ekskluzywnych wydarzeń i kulis świata biznesu — oczywiście w nieco "zaaranżowanej" formie.

nową animację Pixara - "Niepokonani", której fabuła koncentrować się będzie na perypetiach ośmiorga bohaterów przygotowujących się do wielkiego finału rozgrywek softballowych — każdy odcinek ukazuje wydarzenia z innej perspektywy młodych graczy, ich nadopiekuńczych rodziców, a nawet zakochanego sędziego.

nie można też przegapić znanych z platformy seriali w postaci 4 sezonu "Misja: Podstawówka" i 3 sezonu "Will Trent".

Co na Polsat Box Go Plus? To między innymi mobilny dostęp do 36 popularnych kanałów TV:

POLSAT POLSAT PLAY DISCO POLO MUSIC LOVE NATURE 4K TV4 POLSAT SPORT POLSAT MUSIC MUSEUM TV 4K POLSAT 2 POLSAT SPORT EXTRA POLSAT GAMES MY ZEN TV 4K POLSAT CAFE POLSAT SPORT NEWS VIASAT EXPLORE 4Fun DANCE COMEDY CENTRAL POLSAT SPORT FIGHT VIASAT NATURE 4Fun KIDS POLSAT CRIME&INVESTIGATION WYDARZENIA24 VIASAT HISTORY 4Fun TV POLSAT DOKU TV OKAZJE VOX MUSIC POLO TV POLSAT NEWS 2 ESKA TV EXTRA INULTRA 4K POLSAT NEWS POLITYKA POLSAT NEWS HD ESKA ROCK TRAVEL XP 4K TV PULS

Ponadto uzyskamy tu możliwość oglądania ponad 40 tys. godzin materiałów VOD bez reklam, wliczając w to popularne seriale obyczajowe: "Przyjaciółki", "Pierwsza miłość", "Powrót do życia", "Grzechy sąsiadów", komediowe: "Teściowie", rozrywkowe "Miłość za wszelką cenę", czy kryminalne: "Gliniarze", "Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny", "Policjantki i policjanci", a także programy rozrywkowe: "Must be the music", „Awantura o kasę”, "Nasz nowy dom", czy "Ewa gotuje".

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.