4 (moim zdaniem) najgłupsze akcesoria do smartfonów

Część z was być może pamięta tekst, w którym pokazywałem relikty telefonowej przeszłości, w postaci doczepianych aparatów czy przyklejanych diod. Tekst ten cieszył się sporą popularnością i w komentarzach sugerowaliście, abym zrobił coś takiego dla współczesnych urządzeń. Pomyślałem – czemu nie, w końcu z uwagi na popularność serwisów takich jak Wish czy Aliexpress mamy dziś dostęp do rzeczy, o których 20 lat temu mogliśmy jedynie pomarzyć. Postanowiłem więc dla was przekopać się przez wycinek (bo chyba nikt nie da rady przez całość) listy rzeczy, które możemy dziś kupić jako akcesorium do smartfona, by wybrać dla was 4 moim zdaniem najdziwniejsze, najbardziej absurdalne, bądź też takie, których zobaczenie zakończyło się sporej wielkości facepalmem z mojej strony. Nie przedłużając więc.

1. Zamień swojego iPhona X w XI

To może się zdarzyć każdemu z nas. Kupujemy najnowszego iPhona, ale po roku Apple zmienia desing, przez co wszyscy w Starbuksie wiedzą już, że korzystamy z przestarzałego sprzętu. Takie sytuacje mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia posiadacza, dlatego też należy się przed nimi chronić. Co można zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście wyposażyć się w specjalną nakładkę „ochronną”, która tylko przypadkiem dodaje do obrysu smartfona dodatkowy obiektyw.

2. Uchwyć najważniejsze sportowe momenty

Wszyscy widzimy, jak dużą popularnością cieszą się filmy z GoPro w serwisie YouTube. Dzięki kamerkom sportowym możemy oglądać niesamowite popisy na motocrossie czy snowboardzie, ale też obserwować z perspektywy pierwszej osoby nurkowanie głębinowe czy wspinczakę wysokogórską. Co jednak, jeżeli jesteś amatorem sportu, ale Twój napięty budżet nie pozwala Ci na zakup odpowiedniego urządzenia do rejestracji twoich wyczynów? Okazuje się, że nie musisz odkładać na bok marzeń o lajkach i wyświetleniach, ponieważ dzięki jednemu prostemu gadżetowi zamienisz swój smarfon w pełnoprawną kamerkę sportową. Przed nurkowaniem sprawdziłbym tylko informacje o wodoszczelności :)