W szybko rozwijającym się świecie technologii, producenci laptopów nieustannie starają się przyciągnąć uwagę konsumentów poprzez wprowadzanie innowacyjnych i unikalnych rozwiązań. W miarę jak rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy sięgają po niekonwencjonalne metody, dzięki którym ich produkty będą wyróżniać się na rynku. Laptop zmieniający się w tablet nikogo już nie zaskakuje, ale podwójny ekran, czy wbudowana drukarka może sprawić, że na chwilę zatrzymamy się i zainteresujemy ofertą. Poniżej przedstawiamy kilka modeli laptopów, które zaskakują swoimi niezwykłymi rozwiązaniami.

Lenovo ThinkBook Plus Twist

Lenovo ThinkBook Plus Twist to jeden z najbardziej z najciekawszych modeli komputerów ostatnich lat, jaki trafił na rynek. Laptop ten posiada dwa ekrany: główny OLED o rozmiarze 13,3 cali oraz dodatkowy wyświetlacz E Ink z tyłu pokrywy. Ekran E Ink (nazywany również papierem elektronicznym) sprawdzi się doskonale jako czytnik e-booków lub do wyświetlania powiadomień nawet przy zamkniętym laptopie. Co więcej, centralnie zamontowany zawias pozwala na obrót ekranu o 180 stopni, umożliwiając korzystanie z laptopa w różnych trybach i konfiguracjach, w tym jako tablet, laptop czy "maszyna do pisania" gdzie to właśnie kolorowy E Ink służy do pisania. Dzięki procesorowi Intel Core i7 i 16GB RAM, ThinkBook Plus Twist sprawdza się nie tylko jako innowacyjny gadżet, ale również jako solidne narzędzie pracy​.

Asus ZenBook Pro Duo

Asus ZenBook Pro Duo to laptop, który dosłownie podwaja przestrzeń roboczą dzięki dwóm ekranom. Główny wyświetlacz OLED 4K jest wspierany przez drugi – ScreenPad Plus – umieszczony powyżej klawiatury. Ten dodatkowy panel dotykowy może być używany do uruchamiania aplikacji, notatek czy narzędzi dla twórców, co znacząco zwiększa produktywność. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla grafików, osób zajmujących się montażem materiałów wideo oraz programistów, którzy mogą jednocześnie pracować na dwóch ekranach bez potrzeby podłączania zewnętrznego monitora​.

Najdziwniejsze laptopy na rynku. Drugi ekran, a może drukarka?

Acer Aspire Iconia 6120

Acer Aspire Iconia 6120 to zaskakujący w konstrukcji laptop, w którym producent całkowicie zrezygnował z tradycyjnej klawiatury na rzecz dwóch ekranów dotykowych. Każdy z wyświetlaczy ma 14 cali i może być używany do różnych zadań – dolny ekran służy jako klawiatura wirtualna i panel dotykowy, a górny jako standardowy ekran laptopa. Chociaż model ten był krytykowany za swoją wagę i krótką żywotność baterii, to pokazał, że zrezygnowanie z fizycznych klawiszy może być przyszłością laptopów​. Z drugiej jednak strony widać, że rezygnacja z części klawiszy fizycznych, na którą zdecydowało się Apple w przypadku komputerów MacBook z paskiem Touch Bar, nie spodobała się bardziej zaawansowanym użytkownikom. Firma po kilku latach zrezygnowała z paska na rzecz przywrócenia prawdziwych klawiszy funkcyjnych.

Lenovo ThinkPad W700ds

Lenovo ThinkPad W700ds to laptop, który wprowadził koncepcję podwójnego ekranu już w 2008 roku. Ten model miał dodatkowy, wysuwany ekran o przekątnej 10,6 cala, który towarzyszył głównego wyświetlaczowi o rozmiarze 17 cali. Był on skierowany do profesjonalistów zajmujących się grafiką i projektowaniem. Co ciekawe, komputer posiadał również wbudowany tablet Wacom oraz kalibrator Pantone do precyzyjnego odwzorowania kolorów. Choć pomysł na dodatkowy ekran był rewolucyjny jak na tamte czasy, laptop nie zdobył dużej popularności ze względu na wysoką cenę i specyficzny segment rynku, do którego był skierowany.

Asus Taichi

Asus Taichi to laptop z dwoma ekranami zamontowanymi po obu stronach górnej pokrywy co pozwala na przekształcenie go w tablet po zamknięciu komputera. Model ten zadebiutował już w 2012 roku i oferował unikalną funkcjonalność przełączania między trybem laptopa a tabletu. Mimo że Asus Taichi nie zdobył dużej popularności, to był ciekawym eksperymentem, pokazującym możliwości integracji różnych trybów pracy w jednym urządzeniu​. I widać, że był inspiracją do kolejnych projektów Asusa, które zaowocowały stworzeniem wspomnianego już wyżej Asus ZenBook Pro Duo.

Canon NoteJet

Źródło: The Centre for Computing History

Canon NoteJet to jeden z najstarszych, ale też najbardziej niezwykłych modeli laptopów. Wprowadzony został na rynek ponad 30 lat temu – w 1993 roku i posiadał... wbudowaną drukarkę atramentową. Ten nietypowy laptop, mimo że nie zdobył szerokiej popularności, pokazał, że integracja wielu funkcji w jednym urządzeniu może być przyszłością sprzętu komputerowego. NoteJet oferował również funkcję faksu, co czyniło go wyjątkowym narzędziem dla biznesmenów tamtych lat​.

Toshiba AC100

Choć model ten nie wyróżnia się specjalnie wyglądem, znacznie ciekawiej prezentuje się od środka. Toshiba AC100 z 10,1-calowym ekranem to pierwszy laptop działający na systemie Android, wprowadzony na rynek w 2010 roku. Choć był to innowacyjny pomysł, system Android 2.1 nie był wówczas odpowiednio przystosowany do obsługi komputerów, co spowodowało, że AC100 nie zdobył dużej popularności. Nie da się jednak ukryć, że sprzęt ten wyprzedzał swoje czasy, oferując lekką konstrukcję, długi czas pracy na baterii oraz wbudowaną łączność 3G​.

Stock image from Depositphotos