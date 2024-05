Przełom na rynku laptopów. Microsoft zapowiada rewolucję

Urządzenia z procesorami ARM, które zadebiutują 18 czerwca, będą dostępne w cenie od 999 dolarów, co zdaniem Microsoftu stanowi konkurencyjną ofertę w stosunku do podobnie wyposażonych modeli, jeśli chodzi o specyfikację. A co dokładnie przygotowały firmy? Urządzenia Copilot+ to według zapowiedzi najszybsze i najbardziej inteligentne komputery z systemem Windows. Dzięki nowej, potężnej matrycy zdolnej do osiągnięcia wydajności 40+ TOPS (bilionów operacji na sekundę) oraz całodziennej żywotności baterii, zapewniają one dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli AI, które jak wiemy są teraz oczkiem w głowie każdej (największej) firmy tech.

Microsoft wprowadził nas szeroką skalę zupełnie nową architekturę systemu, która połączy moc procesora, karty graficznej oraz wysokowydajną jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU). Są one do 20 razy mocniejsze i do 100 razy bardziej wydajne w obsłudze obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją. Nie zabrakło porównań do Apple: w komunikacie czytamy, że przewyższają 15-calowego MacBooka Air firmy Apple nawet o 58% pod względem stałej wydajności wielowątkowej. Komputery Copilot+ zapewnią również do 22 godzin lokalnego odtwarzania wideo lub 15 godzin przeglądania stron internetowych na jednym ładowaniu, co stanowi do 20% więcej baterii podczas odtwarzania wideo niż MacBook Air 15”.

Zupełnie nowe Surface Pro i Surface Laptop

Surface Pro, czyli hybryda 2 w 1, został całkowicie przeprojektowany i wyposażony w nowe funkcje sztucznej inteligencji. Totalną nowością jest opcjonalny wyświetlaczOLED z HDR-em i kamerą o ultraszerokim polu widzenia. Klawiatura Surface Pro Flex z dwoma portami USB 4 zaprojektowana do pracy zarówno w trybie podłączonym, jak i odłączonym(!), ma zapewnić większą stabilność i cichszą obsługę. Microsoft wprowadził również nową opcję z pogrubionymi klawiszami i o 14% większym touchpadem, aby urządzenia były bardziej dostępne dla szerszej grupy użytkowników. Dostępny będzie oczywiście zintegrowany schowek na pióro Surface Slim Pen.

Wspomniany wyświetlacz ma przekątną 13 cali i znacznie węższe ramki, w środku znajdzie się do 64 GB RAM i opcjonalna łączność 5G. Napędzany procesorami Snapdragon X (wersje Elite i Plus) ma być o 90% szybszy niż poprzedni model. Posiada również wsparcie Wi-Fi 7, nową Kamery zostały znacznie ulepszone, z ultra-szerokim systemem quad HD z przodu i 10-megapikselowym sensorem z tyłu.

Nowy Surface Laptop wyróżnia się zaktualizowanym designem z cienkimi ramkami i dotykowym ekranem. Dostępny w dwóch rozmiarach ekranu, 13,8 cala i 15 cali, ma oferować do 22 godzin odtwarzania wideo. Konfiguracje zaczynają się od 16 GB RAM i 256 GB pamięci SSD z procesorem Snapdragon X Plus, z możliwością rozbudowy do 1 TB SSD i 64 GB RAM.

Nowe laptopy Copilot+ PC od innych producentów

Nowe komputery od Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo i Samsung wprowadzają innowacje w zakresie sztucznej inteligencji i wydajności. Acer Swift 14 AI oferuje ekran dotykowy 2,5K z funkcjami AI, takimi jak PurifiedVoice 2.0. ASUS Vivobook S 15 wykorzystuje platformę Snapdragon X Elite, oferując zaawansowane chłodzenie i do 1 TB pamięci. Dell prezentuje pięć modeli, w tym XPS 13 z futurystycznym designem i Inspiron 14 z procesorem Snapdragon X Plus.

HP OmniBook X AI i EliteBook Ultra G1q AI PC zapewniają długą żywotność baterii i funkcje AI, takie jak transkrypcja w czasie rzeczywistym. Lenovo wprowadza Yoga Slim 7x dla twórców i ThinkPad T14s Gen 6 dla biznesu, oba z zaawansowanymi funkcjami AI. Samsung Galaxy Book4 Edge oferuje ultracienki design, wyświetlacz AMOLED 3K i długą żywotność baterii, idealną do użytku w podróży.

Nowa era aplikacji na Windows z Arm

Już teraz na komputerze z Windows 11 z procesorem Arm dostępne są takie aplikacje, jak Teams, PowerPoint, Outlook, Word, Excel, OneDrive i OneNote, Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve. Jeszcze w tym roku dostaniemy Slacka, a od Adobe można już pobrać nowe wersje Photoshopa, Lightrooma i Express. Illustrator, Premiere Pro i pozostałe aplikacje od Adobe będą wydane jeszcze tego lata.