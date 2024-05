iPady Pro już jutro trafią do sklepów, ale tradycyjnie zanim konsumenci będą mogli położyć na nich ręce — recenzenci mieli szansę już przetestować sprzęty w praktyce. Zgodnie z oczekiwaniami: to najlepszy tablet od Apple jaki kiedykolwiek powstał. I właściwie gdziekolwiek się nie obejrzeć, widać same pochwały.

Ekran OLED nowego iPada Pro jest jego największym atutem

Jeszcze przed premierą sporo mówiło się o tym, że ekrany OLED które trafią do iPada Pro będą najdoskonalszymi z tych dostępnych na rynku. I faktycznie — nie ma recenzji, która by nie chwaliła zarówno samego ekranu, jak i opcji z dodatkowym pokryciem nanoteksturowym. W recenzji opublikowanej na łamach Engadget czytamy:

Wszystko jest niesamowicie jasne, ostre i żywe, niezależnie od tego, czy przeglądam strony internetowe, edytuję zdjęcia, oglądam filmy czy gram w gry. Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak zachwycający jest ten ekran - mam lot w tym tygodniu i nie mogę się doczekać, aby spędzić go na oglądaniu filmów. Oglądanie wybranych scen z Interstellar pokazuje możliwości HDR, a także kontrast między czernią kosmosu a jasnością otaczających gwiazd i galaktyk, podczas gdy bardziej żywe sceny, takie jak Shire w "Drużynie Pierścienia", miały głębokie i wspaniałe kolory bez poczucia nadmiernego nasycenia czy sztuczności.

Nie jest jednak w tym odosobniona, bo The Verge powiela tę opinię:

Wszystkie tradycyjne zalety OLED są natychmiast widoczne: ponieważ OLED kontroluje każdy piksel indywidualnie, uzyskujesz znacznie bogatszą czerń, więc skrzynki na listy nad i pod filmem po prostu znikają w ramce, a zdjęcia wyglądają znacznie bardziej dynamicznie. Kolory są niesamowicie żywe - do tego stopnia, że czasami wydają mi się zbyt kontrastowe i HDR-owe. Szczytowa jasność Pro jest również znacznie jaśniejsza niż w nowym Air, co jest trudne do osiągnięcia w przypadku OLED.

Design robi wrażenie. Choć wielu obawia się tego, że tablet może być za cienki

Design iPada Pro w którym udało się jeszcze zmniejszyć i tak już smukłą konstrukcję robi przeogromne wrażenie na wszystkich. Tablet jeszcze lepiej leży w dłoni i robi jeszcze większe wrażenie. The Verge w swojej recenzji kwituje to słowami, że to "najbliższa rzecz" temu, jak idealny tablet powinien wyglądać. I daje on poczucie jakobyśmy trzymali w dłoniach taflę szkła. Engadget powiela tę opinię:

Ale w przypadku czegoś takiego jak iPad, gdzie masz go podnieść, trzymać i dotknąć, zmniejszenie o ćwierć funta i 20 procent jego grubości faktycznie robi ogromną różnicę w doświadczeniu korzystania z produktu. Jest wygodniejszy i łatwiejszy w użyciu - i pod warunkiem, że nie ma tu obaw o trwałość, jest to znaczna poprawa.

Wydajność i oprogramowanie. Od lat ta sama śpiewka

Od lat iPady Pro są niezwykle potężne — i tak naprawdę to sprzęty oferujące na tyle dużą wydajność, że większość przestała już na nią zwracać uwagę. Bo najzwyczajniej w świecie jej nie wykorzystuje — nawet tablety sprzed kilku lat idealnie dają sobie radę z grami najwyższej jakości. Apple chcąc dać więcej opcji na wykorzystanie możliwości tabletu, serwuje tam coraz więcej profesjonalnego oprogramowania z własnego portfolio. Ale tak, jest zaskakująco szybko i efektownie, o czym pisze The Verge:

Aplikacje ładują się i zamykają o pół taktu szybciej z M4, nawet złożone gry działają idealnie płynnie (wciąż nie mogę uwierzyć, jak dobrze Call of Duty: Warzone Mobile wygląda na tym urządzeniu), a iMovie renderuje wideo zauważalnie szybciej niż na 11-calowym M2 Pro, którego używałem przez kilka lat. Indywidualnie nie są to przełomowe ulepszenia, ale szczególnie jeśli wykonujesz dużo intensywnej pracy ze zdjęciami i wideo lub nawet uwielbiasz długą sesję Warzone, jest to prawdziwy wzrost wydajności.

Niestety, przy zachwytach związanych z wydajnością nie brakuje tych samych zarzutów związanych z samym systemem. Bo choć to wciąż doskonały sprzęt i trudno mu cokolwiek odebrać, to... no cóż: najzwyczajniej w świecie iPadOS jest znacznie bardziej ograniczony z porównaniem do macOS. Tak Apple chce odróżniać te urządzenia i raczej nic z tym nie zrobimy. Dlatego warto mieć na uwadze, że iPad to wciąż nie komputer.

Podsumowując: tablet bliski ideału!

Patrząc na te wszystkie recenzje automatycznie nasuwa się refleksja, że jest to tablet bliski ideałowi. Bo poza tymi najważniejszymi aspektami, wielu chwali także nowe umiejscowienie kamery (a także ich jakość), głośniki, no i oczywiście nowy zestaw akcesoriów. Klawiatura Magic Keyboard w nowej odsłonie jest lżejsza, cieńsza i bardziej kompaktowa — chociaż ja wciąż naiwnie liczę, że firma wprowadzi także nową wersję Smart Folio Keyboard. Rysik także nauczył się nowych sztuczek, które czynią go najlepszym Apple Pencil jaki dotychczas powstał.

Największym "ale" pozostaje jednak cena urządzenia. Wszystko bowiem rozbija się o budżet i potrzeby indywidualnych użytkowników. iPad Pro — jakkolwiek idealny nie jest — nie zastąpi komputera, bo ograniczenia związane z oprogramowaniem (zarówno samym systemem, jak i aplikacjami tam dostępnymi) są nie do przeskoczenia.