"Najczęściej pożary zaczynają się od aut spalinowych, nie elektrycznych"

Auta elektryczne to bardzo gorący temat ostatnimi czasy. Na jakim etapie rozwoju jest polski rynek aut elektrycznych i infrastruktury? Co mówią strażacy o gaszeniu płonących aut elektrycznych? Pytamy eksperta.

Nagłówki mówiące o godzinach gaszenia pożaru auta elektrycznego i trudach z tym związanych wygenerowały ogrom klików, dyskusji i debat. A jak to wygląda w rzeczywistości? Co mówią strażacy o takich zadaniach? "Najczęściej pożary zaczynają się od aut spalinowych" tłumaczy, zapytany o najgłośniejsze newsy dotyczące tego typu sytuacji.

Czy Polska jest gotowa na przesiadkę do aut elektrycznych już teraz? Czy będzie gotowa przed 2035 rokiem? Dlaczego nie powinniśmy się martwić ani podkręcać tempa wdrażania nowych technologii z nimi związanych? O wszystkie kluczowe kwestie pytamy Bartłomieja Derskiego dziennikarza z WysokieNapiecie.pl, prawnika, ekonomistę. W 2018 roku, jako pierwszy z obywateli Polski dokonał podróży z kraju nad Wisłą aż na krańce kontynentalnej części Arktyki, docierając aż do Przylądka Północnego, korzystając wyłącznie z pojazdu elektrycznego. Na co dzień użytkownik takowego auta.

Auta elektryczne w Polsce. Kiedy będziemy gotowi?

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: