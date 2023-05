Najciekawsze oferty Smart! Week 2023 – 19 maja

Smart! Week 2023 - co musisz o nim wiedzieć?

Od 15 do 21 maja trwa wielkie święto wyprzedaży w Allegro. Smart! Week to cykliczna, realizowana co roku, akcja promocyjna, w ramach której przecenione są tysiące produktów z niemalże wszystkich kategorii! Największe przeceny sięgają nawet 50%!

Warto jednak mieć na uwadze, że choć specjalne oferty dostępne będą dla wszystkich użytkowników platformy, to najlepsze promocje dostępne będą wyłącznie dla subskrybentów Allegro Smart! Jeżeli nie macie aktywnej subskrypcji, to warto mieć na uwadze że do 21. maja można wykupić roczny abonament 10 złotych taniej, czyli za 49,90 zł*. Ponadto wszyscy nowi użytkownicy którzy do tej pory nie aktywowali testowej wersji Smart! mogą skorzystać z programu Smart! na Start. To oferta obejmująca do pięciu darmowych dostaw w ciągu trzech miesięcy od aktywacji.

Smart! Week to niezwykłe okazje dla kupujących i... sprzedających!

Tysiące zadowolonych klientów nie mają najmniejszych wątpliwości, że oferty promocyjne w ramach Allegro Smart! Week to doskonała okazja na obkupienie się i oszczędności. Każdego dnia przecenionych jest wiele produktów, a rabaty sięgały nawet 50%. Ale korzyści z zakupów na Allegro czerpać mogą nie tylko kupujący. Także sprzedawcy mogą liczyć na cały zestaw korzyści!

Przede wszystkim na start otrzymują ogromną bazę potencjalnych klientów, którzy mogą sfinalizować zakup ich oferty w kilku kliknięciach myszką. Obecnie platforma gromadzi ponad 14 milionów aktywnych użytkowników! Ponadto dostają też cały zestaw narzędzi (m.in. do analityki handlowej czy monitorowania wyników sprzedaży) i wsparcia marketingowego.

Ogromnym atutem jest także dostęp do programu Allegro Merchant Finance. Czyli szybkiej metody finansowania bieżących wydatków firmy. Sprzedający mogą liczyć nawet na 150 tys. złotych w formie odnawialnego limitu, którą mogą wypłacić na swój rachunek bankowy lub opłacić rozliczenie z Allegro W pierwszym wariancie spłatę mogą rozłożyć nawet na 24 raty, natomiast w drugim na spłatę należności mają 30 dni (2%), 60 dni (4%). Jeżeli zaś do wyznaczonego czasu należności nie zostaną uregulowane, zostaną one rozłożone na raty.

Ponadto od wielu miesięcy prężnie działają i rozwijają się usługi One Fulfillment by Allegro (kompleksowa usługa logistyczna oferująca przechowywanie produktów w magazynach Allegro — a także zlecenie ich pracownikom pakowania i wysyłki) i Allegro Pay Business (odroczone płatności za zakupy firmowe).

Wszyscy głodni wiedzy przedsiębiorcy mogą zaś skorzystać ze StartUp Asystenta — czyli programu wspierającego, który od początku działalności zapewnia pomoc ekspertów. Wraz z CashDirector, wyspecjalizowane grono specjalistów przeprowadzi przez cały proces — od rejestracji działalności, przez zakładanie firmowego rachunku bankowego, na dużo bardziej zaawansowanych niuansach prowadzenia biznesu kończąc. Ponadto działa także Akademia Allegro, w ramach której sprzedawcy, małe i średnie firmy z całej Polski mogą czerpać wiedzę dotyczącą rozwoju biznesu i zwiększania wolumenu sprzedaży.

Smart! Week 2023 - najlepsze oferty 19.05.2023

Wybór smartfona z najniższej półki cenowej często związany jest z całym szeregiem kompromisów, na które mimowolnie zmuszeni jesteśmy przystać. Ale spośród całego szeregu tanich smartfonów — Xiaomi Redmi 10C bez wątpienia jest jednym z rozsądniejszych wyborów. To jeden z tych smartfonów, które okazują się... po prostu bezproblemowe.

Producent zadbał bowiem o to, by sprzęt działał sprawnie i bezproblemowo. Perfekcyjna optymalizacja systemu sprawia, że korzysta się z niego wygodnie, nie ma przestojów i opóźnień. Także wykonanie Xiaomi Redmi 10C zaskakuje. Pofalowana faktura na pleckach nie tylko fantastycznie się prezentuje, ale też przyjemnie leży w dłoniach. Ogromnym atutem pozostaje też kwestia niezbierania przez nią odcisków palców! W dobrych warunkach oświetleniowych zdjęcia prezentują się schludnie i trudno się do nich przyczepić, a bateria o pojemności 5000 mAh spokojnie wystarczy na komfortowy dzień wzmożonej pracy!

Realme 9i 5G to kolejna na liście budżetowych smartfonów propozycja, która od wejścia przykuwa uwagę swoim wyglądem i przywiązaniem do szczegółów. Smukła obudowa na krawędzi której znalazł się skaner linii papilarnych prezentuje się fantastycznie. Bardzo dobre wrażenie robi też solidnej jakości ekran o przekątnej 6,6 cala, oferujący częstotliwość odświeżania 90 Hz. Wysokie odświeżanie sprawia, że sprzęt jest responsywny i działa zaskakująco szybko. A wspomaga go w tym również układ MediaTek Dimensity 810 5G.

Smartfon posiada baterię o pojemności 5000 mAh, która zapewni zapas energii na cały dzień. A gdy zapomnicie go podładować, to spokojnie — szybkie ładowanie 18W pozwoli sprawnie nadrobić zaległości. Potrójny system aparatów fotograficznych zadba zaś o to, byśmy z każdej wyprawy wrócili z zestawem wysokiej jakości fotografii. Choć jak na tę półkę cenową przystało — lepiej zabrać się za nie raczej w lepszych, niż gorszych, warunkach oświetleniowych!

Elektryczna szczoteczka zębów MI T300 — 93,99 zł

Elektryczne szczoteczki do zębów cieszą się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Modele firmy Xiaomi na polskim rynku mają specjalne miejsce w sercach użytkowników — stąd też przystępny cenowo MI T300 może okazać się strzałem w dziesiątkę zarówno dla nas samych, jak i w formie prezentu na najbliższych! Urządzenie oferuje dźwiękowy silnik lewigacji magnetycznej, moc do 2W i prędkość do 31000 RPM. Na jednym ładowaniu ze szczoteczki skorzystamy przez nawet 25 dni. Samo ładowanie zaś nie zajmie jej więcej, niż czterech godzin! Dla bardziej wrażliwych użytkowników przygotowano kilka trybów — w tym właśnie tryb miękki, który pozwoli zadbać o higienę jamy ustnej także im. Ponadto szczoteczka MI T300 posiada certyfikat wodoodporności IPX7, co pozwoli bez żadnych obaw korzystać z niej nawet pod prysznicem. W zestawie zaś znalazły się cztery wymienne końcówki, które wystarczą użytkownikom na wiele miesięcy. Jeżeli będziemy postępować zgodnie z zaleceniami producenta i wymieniać je raz na kwartał — wystarczą one na okrągły rok!

Dysków nigdy za wiele. Kopii zapasowych nigdy za wiele. Kto raz bezpowrotnie stracił dostęp do ważnych danych, ten dobrze wie co mam na myśli. Wolniejsze konstrukcje zostawmy serwerom NAS, zaś na co dzień cieszmy się sprawnymi dyskami SSD! Teraz w promocji mamy szansę zgarnąć nowej generacji konstrukcję od Goodram. CX 400 drugiej generacji zaprojektowany został tak, by nie posiadać żadnych ruchomych części. To pozwala mu być nie tylko szybszym, ale też wytrzymalszym niż typowy dysk twardy.

To najlepsza w tej klasie wydajność i niezawodność na niespotykanym do tej pory poziomie. Dysk został wyposażony w pamięć 3D TLC NAND Flash, zaś całość bazuje na konstrukcjach NAND Flash 3D które są gwarancją niezawodności!

* Rabat 10 zł udzielany jest tylko na jeden okres rozliczeniowy Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.