Najważniejsza jest specyfikacja komputera

Zanim zastosujecie się do poniżej opisanych kroków, warto sobie wyjaśnić, że kluczowy wpływ na wydajność komputera w grach ma jego specyfikacja. Ze słabą kartą graficzną, czyli np. zintegrowaną z procesorem, nie da się za wiele powalczyć. Ograniczenia sprzętowe takiej konfiguracji skutecznie sprowadzają na ziemię i zazwyczaj ograniczają nas do rozdzielczości 1080p i średnich lub nawet niskich detali. Pewną szansą na poprawę wydajności są takie technologie jak DLSS2/3 od NVIDIA czy FSR od AMD, które pozwalają podnieść rozdzielczość obrazu dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, co pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu przy relatywnie niewielkim koszcie wydajnościowym. Kluczowe jest jednak aby taka konkretne gra obsługiwała te technologie, a z tym jeszcze różnie bywa.

Jeśli zatem wasz komputer nie jest w stanie zapewnić płynnego obrazu w grach (~30 klatek sekundę), to pozostaje tylko zmniejszyć rozdzielczość i jakość detali, tracąc przy tym nieco na przyjemności z rozgrywki, albo zainwestować w jego rozbudowę, a w pierwszej kolejności w nową, wydajniejszą kartę graficzną. Dzisiaj sytuacja na rynku kart graficznych jest całkiem niezła i można kupić całkiem wydajne modele w dobrej, a jeszcze lepiej wygląda rynek kart używanych. Wydajną kartę z poprzedniej generacji można kupić już za około 1000 zł, więc nawet na tle konsol, nie jest to wielki wydatek, a ostatecznie może się okazać, że będzie miał największy wpływ na poprawę wydajności komputera w grach.

7 sposobów na optymalizację wydajności komputera

Zainstaluj najnowsze sterowniki: aktualizuj regularnie sterowniki karty graficznej i innych podzespołów komputera. Nowe sterowniki często wprowadzają poprawki wydajnościowe oraz optymalizacje, które mogą znacząco wpłynąć na płynność i jakość grafiki, szczególnie w nowych i głośnych tytułach jak np. Diablo IV. Zamykaj niepotrzebne programy: zamknij wszystkie zbędne aplikacje działające w tle. Programy takie jak przeglądarki internetowe, komunikatory czy programy do strumieniowania wideo mogą obciążać procesor i pamięć RAM, co prowadzi do spadku wydajności gry. Upewnij się, że tylko niezbędne programy są uruchomione podczas grania. Sprawdź i zaktualizuj system operacyjny: regularnie sprawdzaj dostępne aktualizacje dla swojego systemu operacyjnego. Producent oprogramowania wprowadza poprawki, które mogą mieć wpływ na wydajność i stabilność gier. Aktualizacje systemu operacyjnego mogą poprawić zarządzanie zasobami sprzętowymi i zoptymalizować wykorzystanie procesora oraz pamięci. Zoptymalizuj ustawienia graficzne: dostosuj ustawienia graficzne gier do możliwości swojego sprzętu. Zbyt wysokie ustawienia graficzne będą obciążać kartę graficzną i prowadzić do spadku płynności. Wypróbuj różne kombinacje ustawień, aby znaleźć optymalne dla swojego komputera. Możesz również skorzystać z narzędzi, które automatycznie dostosują ustawienia graficzne do twojego sprzętu, które często zintegrowane są ze sterownikami karty graficznej. Oczyść dysk/system: usuń niepotrzebne pliki i programy z dysku twardego. Regularne czyszczenie dysku pozwoli zwolnić miejsce na dysku i poprawi wydajność systemu. Możesz skorzystać z narzędzi do czyszczenia dysku dostępnych w systemie operacyjnym lub zewnętrznych programów, które pomogą w identyfikacji i usunięciu zbędnych plików. Wyłącz niepotrzebne efekty wizualne: system operacyjny oferuje różne efekty wizualne, takie jak przezroczystość okien czy animacje, które mogą obciążać komputer. Wyłącz zbędne efekty wizualne, aby skupić zasoby na grze i poprawić wydajność. Monitoruj temperatury podzespołów: wysokie temperatury będą negatywnie wpływać na wydajność komputera (tzw. throttling). Monitoruj temperatury procesora i karty graficznej za pomocą odpowiedniego oprogramowania np. HWInfo. Jeśli temperatury są zbyt wysokie, upewnij się, że komputer jest dobrze wentylowany, a chłodzenie jest sprawne.

Zoptymalizowanie wydajności komputera pod gry jest ważne, aby cieszyć się płynnym i satysfakcjonującym doświadczeniem podczas grania. Regularne aktualizowanie sterowników, zamykanie niepotrzebnych programów, dostosowanie ustawień graficznych i dbanie o kondycję sprzętu to kluczowe czynniki wpływające na wydajność. Pamiętaj również o czyszczeniu dysku i monitorowaniu temperatur. Dzięki tym praktykom będziesz w stanie zoptymalizować swój komputer pod kątem gier i cieszyć się płynnym obrazem również w najnowszych tytułach.