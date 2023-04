GeForce RTX 4070 będzie opłacalny?

NVIDIA przedstawia kartę graficzną GeForce RTX 4070, która uzupełni dotychczasową ofertę kart nowej generacji, która obejmowała modele RTX 4090, 4080 oraz 4070Ti. Wielu graczy wiąże spore nadzieje z tym modelem, bo historycznie seria xx70 oferowała zawsze najlepszy stosunek ceny do wydajności. Wygląda na to, że im tym razem będzie podobnie. Architektura Ada Lovelace oraz najnowsza technika DLSS 3 będą dostępne dla graczy w cenach zaczynających się od 3199 złotych. Nie jest to może cena, o którą warto się zabijać, ale biorąc pod uwagę, że wydajnościowo nowy model przerasta RTX 3080, a do tego zużywa mniej energii i oferuje nowe techniki renderingu, to całkiem niezła oferta.

Dzięki GeForce RTX 4070 będziecie mogli zagrać w najnowsze gry w maksymalnych ustawieniach graficznych w rozdzielczości 1440p oraz strumieniować i tworzyć własne treści o wiele szybciej dzięki wykorzystaniu technik RTX oraz narzędziom wspomaganym przez sztuczną inteligencję. RTX 4070 korzysta ze wszystkich zalet platformy RTX, w tym technik NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, RTX Video Super Resolution oraz sterowników Game Ready. Jest nawet o 70% wydajniejsza z DLSS 3 niż GeForce RTX 3070 Ti z DLSS 2. Jest także średnio o 20% szybsza w tradycyjnym renderingu, przy zapotrzebowaniu na energię niższym o 23%.

Karty graficzne GeForce RTX 4070 będą dostępne od 13 kwietnia u wybranych sprzedawców detalicznych w wersji NVIDIA Founders Edition, a także jako domyślnie taktowane jak i fabrycznie podkręcone modele autorskie od czołowych dostawców kart rozszerzeń, takich jak ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY i ZOTAC. Dodatkowo gracze, którzy kupią w wybranych sklepach karty graficzne GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070 lub wyposażone w nie komputery, otrzymają Niezrównany Zestaw Karnetu Bojowego oraz dodatkowe 1000 monet do wykorzystania w grze Overwatch 2. Promocja rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 8 maja 2023 roku.