Razer Blade 18 z RTX 4090 - recenzja. Zastąpi Ci każdy komputer

Razer Blade 18 z topowym procesorem od Intela i topową kartą graficzną od NVIDIA, to notebook, który zawstydzi niejeden komputer stacjonarny. Jest wielki jak na notebooka, ale biorąc pod uwagę jego moc, Razer dokonał niemal cudu aby to wszystko upakować w takiej obudowie.

Razer Blade 18 - specyfikacja

Razer Blade 18 oparty został na platformie Intela 13. generacji i w swojej najmocniejszej konfiguracji dysponuje procesorem Core i9-13980HX z rodziny Raptor Lake wyposażonym w 8 rdzeni wydajnych (P) oraz aż 16 rdzeni oszczędnych (E). W rezultacie obsługuje nawet 32 wątki jednocześnie przy taktowaniu sięgającym 5,6 GHz. W testowanej wersji wycenionej na 2899,99 USD (w Polsce ~18 000 zł) mamy też do dyspozycji 64 GB pamięci DDR5, dysk SSD o pojemności 2 TB oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB. Przy takich parametrach wrażenie robią rozmiary, szerokość podyktowana jest zastosowaniem matrycy IPS 240 Hz o przekątnej 18 cali, ale grubość to tylko nieco ponad 2 cm. Całości dopełnia bateria o pojemności niemal 92 Wh, łączność WiFi 6E/BT 5.3 oraz bogaty zestaw portów z HDMI 2.1 oraz LAN 2.5 Gbps na czele. Co więcej zastosowana tutaj kamera ma 5 Mpix (1080p) i czujnik IR do logowania twarzą, a w obudowie zmieszczono też 6 głośników i zestaw mikrofonów.

W rezultacie jest to gotowa do pracy maszyna, której niestraszne są żadne zadania, od prowadzenia wideorozmów po zaawansowany rendering filmów czy obiektów 3D. Razer Blade 18 nie idzie na żadne kompromisy, a jak wypada w praktyce?

Razer Blade 18 CPU Intel Core i9-13980HX, 5,6 GHz, 8/16 rdzenie P/E, 32 wątki RAM 64 GB DDR5 5600 MHz, dwukanałowo GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB (TGP 175W) SSD 2 TB Samsung PM9A1 SSD Inne Podświetlana klawiatura, 6 głośników Ekran 18 cali, 16:10, 2560 x 1600 pikseli, IPS, 240 Hz G-Sync WLAN Intel WiFi AX211 (WiFi 6E), BT 5.2 System operacyjny Windows 11 Home 64bit Bateria 91,7Wh Porty 3x USB-A 3.2

1x USB-C 4.0 (Thunderbolt 4.0)

1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort)

1x LAN RJ-45 2.5 Gbps

1x HDMI 2.1

1x Czytnik kart SD

1x audio port Inne Kamerka 1080p z czujnikiem IR (Windows Hello) Wymiary 399,9 x 275,4 x 21,9 mm Waga 3,2 kg Cena ~18000 PLN (lipiec 2023)

Razer Blade 18 - zdjęcia

Z zewnątrz kolejne generacje komputerów Blade trudno odróżnić, podobnie jak Macbooki, Razer trzyma się jednego designu, który ma już dopracowany do perfekcji. I to chyba dobrze, bo czarne aluminium z podświetlanym logo producenta sprawdzi się zarówno w eleganckim biurze jak i pokoju gracza. Obudowa wykonana jest z wysoką dbałością o szczegóły i w zasadzie nie mam do niej żadnych uwag, nie zbiera nawet tak mocno odcisków palców ;-).

Od spodu również nie ma zaskoczenia, może poza tym, że zamiast dwóch mamy tutaj trzy kratki wentylacyjne. Do czego służy trzeci, mniejszy wentylator? Otóż jak się okazało po ściągnięciu obudowy jest to dodatkowe chłodzenie baterii. Komputer na blacie biurka opiera się na długich gumowych belkach, przez co ma bardzo stabilną pozycję. Po bokach znalazły się też kratki, za którymi kryją się dwa z sześciu głośników.

Dzięki wyświetlaczowi o przekątnej 18 cali szerokość tego notebooka to niemal 40 cm. Dałoby się tutaj spokojnie zmieścić pełnowymiarową klawiaturę z blokiem numerycznym, ale Razer wolał poświecić dodatkowe miejsce na głośniki. Ma to pewnie swoje uzasadnienie, a jeśli będziecie słuchać muzyki na tym urządzeniu to raczej nie będziecie zawiedzeni. Dźwięk stoi na bardzo wysokim poziomie, dodatkowe głośniki wysokotonowe sprawiają, że całość nie gra tak płasko jak większość notebooków, a ponarzekać można tylko na nieco słaby bas.

Jak już wspominałem przy okazji specyfikacji, do dyspozycji mamy sporo portów. Po prawej znalazło się miejsce na czytnik kart pamięci, port USB-C, USB-A, a także pełnowymiarowe HDMI 2.1. Po lewej stronie mamy natomiast gniazdo zasilania, port LAN 2.5 Gbps, dwa kolejne porty USB-A, USB-C oraz gniazdo słuchawkowe. Trudno wymagać czegoś więcej, nawet od komputera będącego zastępstwem na urządzenia stacjonarnego.

Sama klawiatura jest oczywiście podświetlana we wszystkich kolorach tęczy, czym można sterować z poziomu aplikacji Razer Synapse. Skok klawiszy jest odpowiedni i piszę się na niej bardzo wygodnie. Trzeba się tylko przyzwyczaić do płaskiego Entera, ale duży plus za długi lewy Shift. Do ogromnego touchpada też nie mam żadnych uwag, ma bardzo dobry ślizg i przyjemny klik, którego oczekuje się od sprzętu z górnej półki.

Na zdjęciu nie widać tego zbyt wyraźnie, ale Razer zmieścił na cienkiej ramce całkiem przyzwoitą kamerę do wideorozmów o rozdzielczości 5 Mpix zdolną do nagrywania wideo w 1080p. Do tego mamy też czujnik IR, który pozwala na logowanie do systemu Windows przy pomocy skanu twarzy (Windows Hello). Niestety z tego samego powodu nie ma tutaj czytnika linii papilarnych, co trzeba uznać za minus. Sama kamera jest jednak bardzo dobrej jakości i z powodzeniem sprawdzi się podczas wideorozmów.

Wyloty systemu chłodzenia znalazły się w tylnej części obudowy, ale nie wychodzą za ekranem, a przed nim co ma swoje zalety. Zmniejsza to ryzyko zablokowania przepływu powietrza, co pozytywnie odbija się na temperaturach procesora oraz karty graficznego, do czego jeszcze wrócimy.

Ściągnięcie dolnej obudowy nie nastręcza większych problemów, ale za wiele tutaj nie zrobimy. Dobra wiadomość jest taka, że dostępny jest drugi slot M.2 na dysk SSD, więc można łatwo rozbudować pojemność pamięci masowej. Dokładać RAMu do potwora, który ma 64 GB chyba już nie trzeba ;-). Wentylator zamontowany pomiędzy dwoma ogniwami baterii jest niewielki i niestety wydaje dosyć świszczący dźwięk. Można by się pewnie było bez niego obyć.

Blade 18 jest tym do czego Razer zdążył już nas przyzwyczaić. To świetnie wykonany sprzęt, który w tym rozmiarze oferuje praktycznie wszystko co możemy sobie wymarzyć, a przy tym nie jest jeszcze tak uciążliwy w transporcie jak typowe DTRy. Do pracy niektórym może pewnie brakować klawiatury numerycznej i przydałby się czytnik linii papilarnych, ale poza tym nie mam żadnych uwag do tej konstrukcji.

Razer Blade 18 - ekran

Zastosowana matryca IPS o odświeżaniu 240 Hz i ze wsparciem technologii G-Sync to z pewnością świetny ekran dla graczy. Może też pochwalić się wysoką jasnością, która w centralnym punkcie dochodzi niemal do 550 nitów. Trochę tylko odstają dolne krawędzie, ale nie są to różnice, które dałoby się zobaczyć gołym okiem. Z komputera z powodzeniem można korzystać nawet w pełnym słońcu.

O ile odświeżanie i gamut matrycy IPS stoją na bardzo wysokim poziomie, o tyle cierpi na tym nieco kontrast. Maksymalna zmierzona wartość to 1068:1, co na nikim raczej nie zrobi wrażenia. Jeśli lubicie sobie obejrzeć film na laptopie to może to być czasami problemem, ale biorąc pod uwagę pozostałe zalety i świetne kąty widzenia, wielkich powodów do narzekań nie ma.

Razer Blade 18 - wydajność

W testowanym modelu znalazł się najmocniejszy mobilny procesor Intela - Core i9-13980HX wyposażony w sumie w 24 rdzenie (8P + 16E). Maksymalne taktowanie jednego rdzenia może sięgnąć nawet 5,6 GHz ale mi się takiej wartości nie udało zobaczyć. Maksymalnie było to 5,4 GHz, a po obciążeniu wszystkich rdzeni taktowanie spada do około 3,8 GHz, co nadal jest świetnym wynikiem. Musi się to przekładać na dobrą wydajność. Szczególnie, że do współpracy zaproszono układ NVIDIA GeForce RTX 4090 wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6. Co zatem potrafią?

Ostatnie komputery dla graczy jakie testowałem miały jeszcze procesory Intela z 11 generacji albo AMD Ryzena z rodziny 5000. Rdzenie Raptor Lake w Core i9-13980HX na tym tle wypadają wręcz miażdżąco, zarówno przy obciążeniu pojedynczego rdzenia jak i gdy mamy zadania wielowątkowe. Wzrost wydajności względem chociażby Core i7-11800H jest gigantyczny.

Wydajność w grach

W grach jest podobnie, w teście 3DMark Time Spy, RTX 4090 osiąga nawet dwukrotnie lepsze wyniki niż przecież na taki znowu stary mobilny układ RTX 3070. Jeśli natomiast chodzi o same gry, to raczej obecnie nie znajdziecie tytułu, który nastręczy tej konfiguracji większe problemy. Chyba, że chcecie grać z wykorzystaniem technologii RTX i bez DLSS ;-).

Wiedźmin 3: Dziki Gon (RTX) (1920×1080 pikseli, ustawienia Uber) – 155 kl/s

Wiedźmin 3: Dziki Gon (RTX) (1920×1080 pikseli, ustawienia RTX Ultra) – 79 kl/s

Cyberpunk 2077 (1.62) (2560x1600 pikseli, RTX On, DLSS Off) - 38 kl/s

Cyberpunk 2077 (1.62) (2560x1600 pikseli, RTX On, DLSS3 On) - 103 kl/s

Cyberpunk 2077 (1.62) (2560x1600 pikseli, RTX Off, DLSS Off) - 93 kl/s

Shadow of the Tomb Raider (2560×1600 pikseli, RTX Off, DLSS Off) – 173 kl/s

Shadow of the Tomb Raider(2560×1600 pikseli, RTX Off, DLSS On) – 214 kl/s

Shadow of the Tomb Raider(2560×1600 pikseli, RTX On, DLSS On) – 216 kl/s

Dysk SSD

Zastosowany nośnik SSD o pojemności 2 TB to dysk produkcji Samsunga kompatybilny z interfejsem PCIe 4.0, co pozwala na osiągniecie więcej niż przyzwoitych wyników wydajności. Na ten element nie można z pewnością narzekać.

Razer Blade 18 - bateria

Bateria o pojemności 92 Wh to spore ogniwo, które powinno zapewnić długi czas pracy na baterii. Niestety układ Intel Core i9-13980HX nie jest zbyt oszczędny, a swoją cegiełkę dokłada też dedykowany układ graficzny GeForce RTX 4090. Nawet w przypadku bezczynności pobór energii sięga 25 W i odbija się to na czasie pracy. W trybie przeglądania sieci przy jasności na poziomie około 160 nitów ledwo przekroczymy 4 godziny pracy. Jeśli uruchomicie jakiś film to czas pracy tylko nieznacznie rośnie, ale do reklamowanych 5 godzin nieco brakuje. Pod obciążeniem w grach mamy niewiele ponad godzinę. Czas ładowania baterii to około 1,5h przy pomocy dołączonej ładowarki o mocy 330 W. Energię można też uzupełnić przy pomocy portu USB-C, ale trwa to nieco dłużej.

Test czytelnika (jasność ekranu na 160 nitów, WiFi włączone) - 4h 11 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 160 nitów, WiFi włączone) - 4h 34 minuty

Test w grach (jasność ekranu na 160 nitów, Wiedźmin 3) - 1h 22 minut

Razer Blade 18 - pobór energii, temperatury, hałas

Jak już wspomniałem, pobór energii w trybie bezczynności to 25 W, ale to i tak nic jeśli obciążymy procesor i układ graficzny. W kilku pierwszych chwilach od włączenia testu samego procesora pobór potrafi skoczyć nawet niemal 240 W, choć za chwilę spada i stabilizuje się w okolicach 180 W. Gdy gramy mocno wykorzystując możliwości układu GeForce RTX 4090 to pobór energii może przekroczyć nawet 270 W, ale zazwyczaj po chwili stabilizuje się w okolicach 250 W. Niestety notebook robi się wtedy dosyć głośny. Co ciekawe w Razer Synapse mamy też tryb Silent, który znacząco wycisza system chłodzenia, choć kosztem wydajności. Mimo tego z powodzeniem pozwala grać płynnie nawet w nowsze tytuły więc w pewnych sytuacjach warto z tego skorzystać.

Temperatury całego komputera są akceptowalne. Obudowa nie nagrzewa się przesadnie w żadnym miejscu, a system chłodzenia radzi sobie z odprowadzaniem nadmiaru energii całkiem sprawnie, ale potrafi być przy tym głośny. Nie odnotowałem żadnego dyskomfortu jaki powodowałaby temperatura, nawet podczas dłuższego, dużego obciążenia CPU/GPU. Wygląda jednak na to, że nawet na maksymalnych obrotach, zastosowane chłodzenie nie do końca jest w stanie okiełznać procesor Intela. Temperatura CPU w skrajnych przypadkach rośnie nawet do 105 stopni Celsjusza, po czym do akcji wchodzi throttling. Znacznie lepiej wygląda to w przypadku GPU gdzie maksymalna temperatura jaką odnotowałem to 74 stopnie Celsjusza.

Razer Blade 18 - podsumowanie

Razer Blade 18 to komputer bez kompromisów, w jego specyfikacji znajdziemy najwydajniejszy procesor Intela i najmocniejszą kartę graficzną od NVIDIA. Reszta komponentów również nie odstaje, łącznie z dużym wyświetlaczem o przekątnej 18 cali i proporcjach 16:10, który świetnie nadaje się zarówno do pracy jak i do zabawy. W rezultacie dostajemy bardzo wydajny sprzęt zamknięty w stosunkowo kompaktowej obudowie. Owszem codziennie noszenie trzykilogramowego kloca nie jest pewnie szczytem marzeń, ale jeszcze kilka lat temu tyle ważyły przeciętne notebooki dla graczy.

Razer zadbał też o inne elementy istotne dla dzisiejszych użytkowników komputerów. Mamy zatem dobrej jakości kamerę do wideo rozmów, klawiaturę z podświetleniem RGB i przyjemnym skokiem klawiszy, logowanie do systemu bez konieczności podawania hasła czy wreszcie system 6 głośników generujących więcej niż przyzwoity dźwięk. W tym wszystkim ucierpiała tylko mobilność, fizyki nie przeskoczymy i czas pracy na baterii jest poniżej średniej. Jeśli jednak przymkniemy na to oko, to Razer Blade 18 jest z pewnością komputerem, który spełni wszystkie wasze wymagania odnośnie wydajności.

Razer Blade 18

Orientacyjna cena: ~18000 PLN