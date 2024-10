Najciekawsza funkcja ChatGPT już na komputerach! Sprawdź, czy masz dostęp

Niedawno OpenAI udostępniło posiadaczom mobilnej aplikacji ChatGPT dostęp do funkcji, która wznosi konwersacje z chatbotem na zupełnie nowy poziom. Mowa o Advanced Voice Mode, czyli opcji niezwykle realistycznej i wciągającej rozmowy głosowej – ta właśnie teraz trafiła na Mac i Windows. Niestety nie wszyscy skorzystają – twórcy wprowadzili bowiem pewne ograniczenia.

Z ChatGPT możesz teraz rozmawiać jak z cyfrowym kumplem

Advanced Voice Mode tknęło w ChatGPT więcej życia, bo dzięki tej funkcji popularny bot potrafi realistycznie rozmawiać z użytkownikiem, szybko reagować na zmianę tematu, zadawać ciekawsze pytania i lepiej wcielać się w określone role. Można wraz z nim uczyć się języka, podyskutować o filmie czy serialu, czy po prostu pogadać o trapiących nas problemach – ChatGPT zachowa się wtedy jak wyrozumiały kumpel. Dla jeszcze lepszych wrażeń z rozmowy OpenAI dodało – podobnie jak w wersji mobilnej – możliwość zmiany „postaci”. Użytkownik może wybierać między jednym z 9 głosów o różnej charakterystyce, co pozwoli lepiej dopasować bota do nastroju.

Advanced Voice Mode zawitało zadebiutowało na Macach i komputerach z Windowsem, ale w obu przypadkach występują ograniczenia. Jeśli chodzi o macOS, to warto pamiętać, że nowa funkcja działa tylko na urządzeniach z czipem od Apple (minimum M1) – posiadacze Inteli muszą obejść się smakiem, podobnie jak osoby, które nie posiadają systemu zaktualizowanego co najmniej do wersji 14.

Z Windowsem jest nieco trudniej, bo obecnie Advanced Voice Mode jest dostępny tylko dla posiadaczy subskrypcji ChatGPT Plus, Team, Enterprise i Edu. Po wyjściu aplikacji z fazy wczesnego dostępu zaawansowane funkcje głosowe zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom.

Warto także pamiętać o tym, że Advanced Voice Mode ma swoje wewnętrzne ograniczenia czasowe. OpenAI nie podaje konkretnie, jak długo można z nowych funkcji korzystać, ale z praktyki wiem, że blokada uruchamia się po około 10 minutach nieprzerwanej konwersacji. Czas oczekiwania na reset to nawet kilka tygodni, a jedynym sposobem na jej ominięcie jest założenie nowego konta lub opłacenie subskrypcji ChatGPT Plus – choć i to nie daje gwarancji na całkowite pozbycie się limitów.

Stock image from Depositphotos