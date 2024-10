Sztuczna inteligencja jest na coraz bardziej zaawansowanym poziomie i można pomyśleć, że nadchodzi czas na to, by zastępować ludzi właśnie AI. Takiej wizji dali się zwieść kierownicy OFF Radio Kraków, internetowej rozgłośni radiowej z małopolski. Jednak wszyscy fataliści mogą odetchnąć z ulgą, gdyż okazuje się, że ludzie nie chcą słuchać tego, co do powiedzenia ma sztuczna inteligencja.

Radio prowadzone przez sztuczną inteligencję okazało się klapą

W zeszłym tygodniu w sieci pojawiła się informacja o tym, że OFF Radio Kraków rozstało się z dotychczasowymi pracownikami, by zastąpić ich sztuczną inteligencją. Audycje miało prowadzić AI, wcielające się w role studentów-dziennikarzy. Każda z postaci miała charakteryzować się innym głosem, osobowością i sposobem prowadzenia transmisji.

Cała sytuacja była szeroko komentowana przez internautów, którym nie podobał się pomysł zastąpienia ludzi sztuczną inteligencją, nawet jeżeli sami nie byli regularnymi słuchaczami OFF Radio Kraków. Oliwy do ognia dolewał fakt, że mówimy tu o radiu publicznym.

W ciągu ostatniego tygodnia w radiu pojawiły się "autorskie" transmisje sztucznej inteligencji, w tym wywiady, jak np. ten z już od dawna nieżyjącą Wisławą Szymborską. Jednak nie spotkały się ze zbyt wielkim zainteresowaniem słuchaczy, a odzew społeczności internetowej doprowadził do tego, że kierownicy radia postanowili porzucić pomysł audycji AI.

Od początku dbaliśmy o transparentność, czytelne oznaczanie treści generowanych przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji i wyraźnie komunikowaliśmy, że nie zamierzamy zastępować ludzi maszyną, a mimo tego doświadczyliśmy, jak działają mechanizmy postprawdy, jak fakty tracą na znaczeniu w zestawieniu z opowieścią, przemawiającą do emocji odbiorców i ich osobistych przekonań. Dla nas, ludzi radia, i całego środowiska dziennikarskiego w Polsce powinna to być ważna lekcja

- czytamy w oświadczeniu Marcina Pulita, redaktora naczelnego OFF Radio Kraków.

Na stronie OFF Radio Kraków pojawiło się obszerne wyjaśnienie sugerujące, że cała ta akcja była tylko eksperymentem i "głosem w debacie na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji". Ponadto poinformowano, że cały projekt miał trwać maksymalnie przez trzy miesiące, jednak już po tygodniu mieli zebrać tak wiele obserwacji, że uznali, iż kontynuacja projektu jest bezcelowa.

Całość oświadczenia można przeczytać tutaj. Nie da się jednak nie odnieść wrażenia, że jest to tylko mydlenie oczu i próba "wyjścia z twarzą" z beznadziejnej sytuacji, do której kierownictwo radia samo doprowadziło.

