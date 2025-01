mObywatel w 2025 roku. Aplikację czeka ciekawa przyszłość

Już w przyszłym roku w mObywatelu dojdzie do prawdziwej rewolucji. Zanim jednak to nastąpi, w aplikacji pojawi się wiele ciekawych funkcji i rozwiązań, z których będzie można korzystać jeszcze w 2025 r. Co szykuje Ministerstwo Cyfryzacji?

Aplikacja mObywatel szykuje się na ważne zmiany związane z wprowadzeniem rozporządzenia eIDAS 2 przez Unię Europejską. Ministerstwo Cyfryzacji już wcześniej zapowiadało konsultacje dotyczące rozwoju aplikacji, aby dostosować ją do wymogów eIDAS 2 i wdrożyć pozostałe przepisy. O planach dalszego rozwoju aplikacji mówił ostatnio Rafał Sionkowski podczas Banking & Insurance Forum. Kierownik zespołu rozwoju cyfrowej tożsamości w Centralnym Ośrodku Informatyki podkreślił, że mObywatel 3.0 ma być wprowadzony najprawdopodobniej w 2026 roku w związku z implementacją eIDAS 2.

Jedną z kluczowych nowości w mObywatelu 3.0 ma być to, że dokumenty w nim przechowywane zostaną uznane w innych krajach europejskich. Do tej pory, żaden z dokumentów w aplikacji nie miał mocy poza Polską, z wyjątkiem tak zwanego paszportu covidowego. Dodatkowo, użytkownicy będą mieli dostęp do darmowego podpisu kwalifikowanego, co znacznie ułatwi podpisywanie umów z bankami i innymi instytucjami na odległość. Instytucje te będą mogły również korzystać z mObywatela do potwierdzania tożsamości klientów oraz dodawania informacji, takich jak numery rachunków czy dane o polisach ubezpieczeniowych. Wprowadzone zostaną także liczne usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie dla nowych użytkowników, którzy będą aktywować usługi mObywatela.

Co ciekawe, już jakiś czas temu Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że liczne funkcjonalności, które planuje się wdrożyć w ramach Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, są już teraz dostępne dla użytkowników aplikacji mObywatel w naszym kraju. To między innymi funkcja przekazywania danych, prezentowania dokumentów mobilnych czy wbudowany w aplikację środek identyfikacji, którego można używać w usługach, aby potwierdzić tożsamość – to tylko kilka przykładów. Już niedługo z tych funkcjonalności będą mogli korzystać także użytkownicy z innych krajów w ramach swoich, lokalnych aplikacji mobilnych.

mObywatel w tym roku. Czego możemy się spodziewać po aplikacji?

Jednak zanim dojdzie do rewolucji związanej z uznawaniem mObywatela w innych krajach europejskich, użytkownicy aplikacji już w tym roku otrzymają cały zestaw funkcji i narzędzi dzięki którym komunikacja z urzędami (i nie tylko) będzie łatwiejsza. Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki cały czas pracują nad udoskonalaniem popularnej aplikacji wprowadzając i zapowiadając nowości, w tym dokumenty i usługi, z których będziemy mogli korzystać w najbliżej przyszłości. Chodzi między innymi o:

Rozwój ePłatności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

e-Doręczenia

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

mStłuczka

Rozwój usługi Bezpiecznie w sieci (rozbudowa możliwości zgłaszania incydentów)

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Choć ram czasowych na ich wprowadzenie nie ma, warto wyczekiwać oficjalnych komunikatów z Ministerstwa Cyfryzacji. Gdy tylko pojawią się kolejne nowości w aplikacji, z pewnością będziemy was o tym informować. W międzyczasie już teraz możecie korzystać z bogatego katalogu usług i dokumentów, po które można sięgnąć i skorzystać w wielu przypadkach – i to bez konieczności wizyty w urzędzie.