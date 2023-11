Na jakich frazach najwięcej zarabia Google? Gigant odkrył pilnie strzeżony sekret

Google zmuszony do odkrycia sekretów

Wyszukiwarka to bez wątpienia najważniejsza usługa Google. Firma nie bez powodu płaci ponad 25 mld USD rocznie różnym partnerom, w tym Apple, za to aby Google było domyślną wyszukiwarką w przeglądarkach czy urządzeniach mobilnych. Przekłada się to nie tylko na popularność, ale również na konkretne pieniądze, które firma zarabia na reklamach wyświetlanych w wyszukiwarce. Coraz więcej o tym jak to dokładnie działa dowiadujemy się dzięki toczącemu się obecnie procesowi antymonopolowemu przeciwko Google. Sędzia ostatnio zmusił giganta do ujawnienia fraz, na wyszukiwaniu których Google zarabia najwięcej.

Google twierdzi co prawda, że zaledwie 20% wyszukiwań ma potencjał komercyjny i pozwala zarabiać na reklamach, ale te 20% przynosi firmie co kwartał miliardy dolarów przychodów, więc z pewnością jest to opłacalny biznes. I być może reklamy wyświetlające się przy zapytaniu o "pierwszego króla Polski" nie mają wielkiego sensu, ale te pojawiające się przy zapytaniu o "tanie ubezpieczenie samochodu" z pewnością budzą zainteresowanie wielu firm, od pośredników po ubezpieczycieli, którzy zapłacą sporo aby znaleźć się na pierwszej stronie. Google pilnie strzeże najbardziej dochodowych fraz, ale na polecenie sędziego musiało ujawnić jakie zapytania przyniosły największe przychody w tygodniu zaczynającym się 22 września 2018 roku.

20 najbardziej dochodowych zapytań to:

iphone 8

iphone 8 plus

auto insurance

car insurance

cheap flights

car insurance quotes

direct tv

online colleges

at&t

hulu

iphone

uber

spectrum

comcast

xfinity

insurance quotes

free credit report

cheap car insurance

aarp

lifelock

Wyraźnie widać, że miało to miejsce ponad 5 lat temu, bo byliśmy wtedy akurat krótko po premierze iPhone'a 8 więc dzisiaj lista z pewnością wygląda nieco inaczej, ale i tak jej zawartość jest ciekawa. Google w dokumentach sądowych przekazało znacznie więcej informacji, między innymi na temat konkretnych przychodów jakie przynoszą takie wyszukiwania, ale te dane zostały utajnione. Wyraźnie jednak widać, że największa konkurencja jest w przypadku zapytań o ubezpieczenia, popularne usługi telefoniczne/internetowe oraz tanie loty. Tego typu zapytania są najbardziej konkurencyjne i reklamodawcy muszą płacić najwięcej za każdy pojedynczy klik, który przeniesie użytkownika na ich stronę internetową. Być może w toku dalszego postępowania poznamy jeszcze więcej ciekawych informacji na temat działalności Google.

