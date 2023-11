Ulubiona promocja Polaków wystartowała. Co można kupić?

Wystartowała Jesienna Wyprzedaż Steam. Do 28 listopada kupicie tysiące gier w niższych cenach. Na co warto zwrócić uwagę?

Jak co roku, największe sklepy z elektroniką (i nie tylko) przygotowują ofertę związaną z Black Friday. W tym roku szaleństwo zakupowe nie trwa jeden dzień, ale praktycznie cały listopad. Swoje własne wyprzedaże organizuje również Steam. Jesienna Wyprzedaż Steam w 2023 to kilkudniowe wydarzenie, w ramach którego możecie kupić najwyżej oceniane tytuły w okazyjnych cenach. To także cała masa różnych gatunków, kategorii, specjalnych akcji i jeszcze niższych cen. A co można kupić na Steam w trakcie trwania promocji?

Jesienna Wyprzedaż Steam 2023. Lista najciekawszych gier

Wśród tysięcy przecen, które znajdziecie na stronie głównej platformy Steam, na wyróżnienie zasługują m.in. Red Dead Redemption 2 za 82,46 zł, GTA V za 64,71 zł, Hades za 57,49 zł, Mortal Kombat 1 za 219,80 zł, czy Starfield za 279,20 zł. W promocji nie mogło zabraknąć New World za 69,99 zł, Dying Light 2 Stay Human za 99,99 zł i hitów od studiów PlayStation pokroju Marvel’s Spider-Man Remastered za 155,40 zł, Days Gone za 72,27 zł, The Last of Us Part I za 173,53 zł czy Horizon Zero Dawn Complete Edition za 54,75 zł.

Nie brakuje też zakładki z przecenami gier, które doskonale sprawdzą się na "konsoli" Steam Deck. Wśród przecenionych tytułów znajdziecie m.in. Persona 5 Royal za 155,40 zł, Monster Hunter: World za 62,50 zł, Valheim za 43,19 zł, czy Diablo IV za 209,40 zł. Oczywiście Valve nie zapomina o fanach CD Projekt RED i przecenia trzecią odsłonnę Wiedźmina i Cyberpunk 2077. Dziki Gon w wersji podstawowej dostępny jest za 24,99 zł. Edycja Gry Roku zawierająca wszystkie dodatki fabularne “Serca z kamienia” i “Krew i Wino” oraz udostępnione wcześniej dodatki kosmetyczne, kosztuje 37,49 zł. Cyberpunk 2077 dostępny jest za 99,50 zł, a kupując zestaw Cyberpunk 2077 + Widmo wolności zapłacicie 183,53 zł.

Jesienna Wyprzedaż Steam potrwa do 29 listopada do 19:00 czasu polskiego. W tym roku czeka nas jeszcze jedna akcja promocyjna platformy - już w grudniu odbędzie się Zimowa Wyprzedaż, która może przynieść jeszcze większe obniżki. Start już 21 grudnia i potrwa do 4 stycznia!

Koniec taniego kupowania na Steam. Turcja i Argentyna już nie takie atrakcyjne

Jeśli szukacie jeszcze większych obniżek i chcieliście skorzystać z dobrodziejstw zagranicznych odsłon Steam - w szczególności tym w Turcji i Argentynie? Nie mamy dobrych informacji. W tym tygodniu platforma sięgnęła po radykalne środki, które utrudnią robienie tam zakupów. Kilka tygodni temu Valve zapowiedziało, że regiony, w których waluty pozwalają na robienie tanich zakupów z wykorzystaniem VPN i innych sposobów na obchodzenie zabezpieczeń, nie będą już wykorzystywały lokalnych walut. Tak się właśnie stało. Zamiast lokalnych walut, gry są sprzedawane w dolarach amerykańskich i to z bardzo niekorzystnym przelicznikiem względem oryginalnych cen. Szybko okazało się, że niektóre tytuły są droższe nawet 4-5 razy.

Nie wszystkie, ale takich przykładów nie brakuje. Są także produkcje, które procentowo wzrosły o około 20-25%. Tym samym wciąż będą tańsze niż gdziekolwiek indziej, co sprawi, że wielu kupujących w tamtych sklepach z dnia na dzień się z nimi nie pożegna. Ruch ten uderza nie tylko w tych, którzy korzystali z "tanich państw" do zakupu gier na Steam. Uderza przede wszystkim w lokalną społeczność, którą teraz zwyczajnie nie będzie stać na robienie tam zakupów - wyobrazić sobie będzie można teraz sytuację, w której to piractwo stanie się najpopularniejszym sposobem zdobywania gier w tych krajach.