Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - nowa wersja gry jeszcze w tym roku

To było do przewidzenia, choć pewnie mało kto spodziewał się, że nastąpi do tak szybko. Nieco ponad 2 miesiące po premierze dodatku do Cyberpunka 2077, CD Projekt zaproponuje nam nową wersję gry - Ultimate Edition.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Już 5 grudnia zadebiutuje Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, zbiorcze wydanie gry Cyberpunk 2077 ukaże się na konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5 oraz na PC w dystrybucji cyfrowej oraz pudełkowej. Nowa wersja obejmie podstawową grę, dodatek Widmo wolności, aktualizację 2.0 i dotychczas wydaną darmową zawartość dodatkową do gry. W Ultimate Edition gracze przeżyją oryginalną historię z Cyberpunka 2077, a także szpiegowską przygodę z dodatku Widmo wolności w nowej lokalizacji Night City - Dogtown. Nowa wersja wprowadziła do gry szereg zmian i ulepszeń, w tym dynamiczne drzewka postaci, możliwość walki w trakcie jazdy czy poprawki SI wrogów i policji, oraz nowe bronie i pojazdy.

Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze ceny nowe wersji, ale można bezpiecznie założyć, że korzystając ze zwyczajowych przedświątecznych wyprzedaży, cena za podstawową wersję gry oraz dodatek będzie niższa niż kupno tych dwóch tytułów osobno. Jeśli miałbym spekulować to pewnie cena będzie oscylowała w okolicach 199 zł, ale o tym przekonamy się za nieco ponad 2 tygodnie. Ultimate Edition to oferta głównie dla tych graczy, którzy do tej pory nie zakosztowali życia w Night City i nie posiadają podstawowej wersji gry. Reszty nie trzeba chyba przekonywać, bo ponad 2 miesiące po premierze Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem Widmo Wolności utrzymuje się w czołówce najlepiej sprzedających się gier na platformie Steam.

Na tej samej platformie liczba recenzji dodatku przekroczyła już 10 tys., a ponad 87% z nich jest pozytywna. Sam Cyberpunk 2077 to obecnie również całkiem inna gra niż 3 lata temu, co w ostatnim czasie przełożyło się na znacznie lepszą ocenę graczy. Wygląda więc na to, że CD Projekt przygotował na gorący okres świąteczny świetny pomysł na prezent.