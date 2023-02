Za oknem zima niczym krajobrazy dalekiej północy. To idealny moment, by zatopić się w mroźnej playliście, która zdobyła statuetkę Grammy.

Gala rozdania „muzycznych Oscarów” – czyli statuetek Grammy – jest już za nami. Największe gwiazdy światowej muzyki zostały ukoronowane za swoje zasługi dla branży i zapewne zapytacie, co ma to wspólnego z technologią. Spieszę z odpowiedzią – w tym rok po raz pierwszy przyznano nagrodę za najlepszy soundtrack w grze. Wielkim wygranym okazał się Ubisoft.

Ulubiona playlista Eivora

Grammy nie kojarzy się zbytnio z gamingiem, ale nie oznacza to, że gry wideo nigdy się przez ceremonie nie przewinęły. W 2011 roku amerykański kompozytor Christopher Tin zgarnął statuetkę za ścieżkę dźwiękową z Civilization IV, ale była to nagroda w kategorii dla ogółu pozostałych mediów rozrywkowych. W tym roku po raz pierwszy wyłoniono najlepszych muzyków związanych z grami wideo w dedykowanej kategorii, a na pierwszym miejscu uplasowała się Stephanie Economou – kompozytorka odpowiedzialna za DLC do Assassin’s Creed: Valhalla.

Dodatek pod tytułem Świt Ragnaroku zdobył uznanie głosujących, pokonując między innymi ścieżkę dźwiękową do Call of Duty: Vanguard czy twórczość zwycięzcy z 2011 roku, który tym razem skomponował utwory do Old World.

Źródło: Ubisoft

Jesteście ciekawi skąd ten sukces? Cóż, przekonajcie się sami. Pod tym adresem znajdziecie niemalże godzinną playlistę kawałków z dodatku do Assassin’s Creed: Valhalla, właśnie w wykonaniu Stephanie Economou. Co jak co, ale trzeba przyznać, że surowego klimatu dalekiej północy nie można jej odmówić.