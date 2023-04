Nagroda dla zdjęcia, którego nie było

Wzrost popularności grafik generowanych przez sztuczną inteligencję wywołuje szeroką dyskusję na temat połączenia technologii i kreatywności. Algorytmy AI są w stanie generować obrazy, muzykę i nawet pełne historie. Efekt? Wydawanie książek pisanych w całości przez AI. To skłania niektórych do kwestionowania roli artysty w procesie twórczym. Inni twierdzą, że sztuka generowana przez AI to po prostu nowa forma wyrazu artystycznego. Odrębna od sztuki ludzkiej, ale nie mniej wartościowa.

Ostatnio coraz częściej dyskutuje się o temacie. Także za sprawą zdobywanych przez nie w kwestii nagród. Kontrowersja wokół nagrodzonego "zdjęcia" wygenerowanego przez sztuczną inteligencję nie jest nowa. Od kilku(nastu) miesięcy. Czyli wzrostu popularności Midjourney i Dall-e stale się o tym rozprawia.Bo kto tak naprawdę jest autorem? No a w tym konkretnym przypadku Sony World Photography Awards — czy tu w ogóle można mówić o... zdjęciu?

Wygrało "zdjęcie", które nie było zdjęciem

Boris Eldagsen wygrał zdobył w nim pierwsze miejsce w kategorii kreatywnej. Praca "PSEUDOMNESIA: Fake Memories" zachwyciła krytyków. Sam autor jednak miał do niej nieco inne podejście. Mimo że sporo się nad nią napracował (mowa tu o wygenerowaniu poleceniami tekstowymi grafiki, która później została jeszcze kilkadziesiąt razy dopracowywana), to nie uważa, by jego praca była fotografią. I by było to w ogóle na miejscu.

Biorąc udział w otwartych konkursach, chcę przyspieszyć proces uświadamiania sobie tej różnicy przez organizatorów nagród i stworzyć osobne konkursy dla obrazów generowanych przez AI.

Autor grafiki uczula — obrazy wygenerowane przez AI to nie są zdjęcia

Podczas uroczystej gali, Eldgasen nas cenie zaskoczył wszystich swoim przemówieniem. Bo nie podziękował on za wypasioną nagrodę (wypasiony sprzęt Sony za kilka tysięcy dolarów) — właściwie nawet go nie odebrał. Wydał kilkaset Euro by dostać się do Londynu, pojawić na gali i... zwrócić uwagę na problem, który w jego mniemaniu będzie wyłącznie narastał. I warto mówić o nim coraz więcej.

Ilu z was wiedziało lub podejrzewało, że jest to generowane przez AI? Coś w tym nie wygląda jak powinno, prawda? Obrazy AI i fotografia nie powinny konkurować ze sobą w nagrodzie takiej jak ta. To są różne byty. AI to nie fotografia. Dlatego nie przyjmę tej nagrody.

Po jego wystąpieniu i "zepsuciu wieczoru" — organizatorzy zdecydowali się skasować grafikę z oficjalnej strony konkursu. Na tę chwilę nie wiemy czy organizatorzy byli w pełni świadomi że "zdjęcie" Eldagsena to tak naprawdę wygenerowana grafika, stylizowana na bycie fotografią. Autor twierdzi, że tak — bo miał ich o tym wcześniej poinformować.

