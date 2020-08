Nadchodzi rewolucja! Wideokonferencja z jakością 10 razy lepszą niż spotkanie face to face.

10 razy lepiej niż zwykła rozmowa

To co przykuło moją szczególną uwagę, jak i wszystkich dziennikarzy tam znajdujących się, to deklaracja jaka padła ze strony nowego SVP Cisco.

Chcemy, aby rozwiązanie WebEx było 10 razy lepsze od zwykłej rozmowy twarzą w twarz

Tak, dobrze rozumiesz. Oni nie chcą być tylko lepsi od innych rozwiązań na rynku. Cel jaki sobie stawiają to dziesięciokrotne przebicie jakości rozmowy i doświadczeń, które towarzyszą nam podczas zwykłych spotkań. Chcą, aby WebEx był tak dobry, żeby uruchamiać go nawet wtedy, gdy siedzimy wspólnie w sali i odbywamy standardowe spotkania. Po co? Bo WebEx może zrobić za nas notatki, bo za pomocą jednego guzika możemy zaznaczyć mu, że to co było powiedziane przed chwilą to kluczowe zdanie i aplikacja zrobi nam podsumowanie tzw. highlights.

Brzmi ambitnie, prawda? Co ciekawe Jeetu absolutnie nie stresował się pytaniami o te deklaracje, zakładam, że się ich po prostu spodziewał i na nie przygotował. Według niego już dawno wyszliśmy z okresu, w którym należy stawiać sobie cel typu „10% lepiej niż produkt XYZ”. Zgodnie z deklaracjami, Cisco osiągnie zamierzony target w 12-18 miesięcy.

Nowe rozwiązanie za darmo…tak jakby

Technologia przejęte od BabbleLabs będzie dostępna dla wszystkich użytkowników WebEx niezależnie od licencji. Nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi opłatami. Cisco chce po prostu znacząco podnieść jakość swojego produktu i odskoczyć konkurencji.

W przypadku pytań o to czy nowa technologia będzie dostępna dla użytkowników, którzy nie płacą, Jeetu stracił trochę pewności siebie i jego odpowiedź nie była spójna. Możemy się jednak spodziewać, że brzmi ona po prostu „nie”.

Sprawa wygląda ambitnie. Nie można rzucić takiej deklaracji od tak po prostu, więc jestem naprawdę ciekawy co z tego wszystkiego Cisco uszyje. Dowiemy się tego w przyszłym roku. Samo przejęcie jest jeszcze dopinane i jego proces nie został zakończony jednak skoro Cisco już się tym chwali i organizuje na ten temat konferencje prasowe dla dziennikarzy to muszą być pewni, że to tylko formalność.