"Z Archiwum X" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych seriali na świecie. Serial rozkochał w sobie widzów, na długie lata wpisując wizerunek UFO i kosmitów w formie, w jaką ją przedstawiał. Bez wątpienia jest to produkcja wyjątkowa i taka, do której po tych wszystkich latach powraca się z ogromną przyjemnością. I o zgrozo: nie do późniejszych, a do pierwszych sezonów właśnie.

Jak zawsze przy dziełach tak kultowych, ich powrót w nowej wersji budzi sporo obaw i kontrowersji. Pojawiło się także wiele pytań o powrót ikonicznego duetu, czyli agentki Scully oraz Muldera. Gillian Andreson w temacie zabrała głos kilka tygodni temu:

Gillian Anderson mówi teraz wprost, że o ile zarzekała się że nigdy więcej nie chce być już agentką Scully, to teraz zmienia zdanie przez... Ryana Cooglera. Czyli reżysera, który ma być odpowiedzialny za nową wersję i który otrzymał nawet błogosławieństwo Chrisa Cartera. Aktorka zachwyca tam geniusz reżysera wspominając m.in. "Czarną Panterę". I wierzy, że Coogler idealnie poradzi sobie z zadaniem które na siebie bierze i... to po prostu będzie bardzo dobry serial. Dlatego też już nie mówi "nie".

David Duchovny zapytany o nowe "Z Archiwum X" i szansę na powrót odpowiedział na tyle chłodno, że raczej żaden fan nie powinien mieć jeszcze specjalnie wiele nadziei. Aktor powiedział wprost, że to zupełnie nowy projekt — i że tak naprawdę nie ma on żadnych przemyśleń z nim związanych, kwitując wszystko... życzeniem powodzenia twórcom. Jednocześnie trudno jego wypowiedź traktować jako jednoznaczną niechęć do wzięcia udziału w projekcie - ale z jego słów można wywnioskować, że na ten moment nie jest jeszcze do niego zaangażowany. A czy to się zmieni i dostanie szansę gościnnego pojawienia się w serialu? Oby! Skoro Gillian Anderson już wyraziła chęć wzięcia udziału w projekcie, to nie wyobrażam sobie nie zobaczyć jej w tym ikonicznym duecie!