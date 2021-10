Łatwe wypełnianie deklaracji PIT dzięki bezpłatnej aplikacji PITax.pl

Co roku każdy podatnik jest zobowiązany do rozliczenia deklaracji podatkowej. Często to zadanie, które zlecamy znajomym księgowym. Dzięki prostej aplikacji zrobisz to samodzielnie, bez kosztów i wychodzenia z domu.

Szybkość i wygoda: PITax.pl

Program będzie weryfikował deklarację. Jest to istotna korzyść, ponieważ od razu otrzymasz informację o błędach. Są jeszcze dzisiaj osoby, które składają swoje zeznania podatkowe w okienku lub wysyłają papiery pocztą. Wiesz „na pewno”, że złożyłeś papiery, ale nie masz pewności, że są one dobrze wypełnione. Po pewnym czasie możesz otrzymać telefon z Urzędu Skarbowego lub dostaniesz pismo z prośbą o poprawienie informacji.

Jednym z najistotniejszych mankamentów tego podejścia jest brak natychmiastowej wiedzy o poprawności złożonej deklaracji. Podatnik dowiaduje się o możliwych nieprawidłowościach na piśmie, co znacząco wydłuża czas załatwiania formalności. Tego rodzaju komunikacja zajmuje dużo czasu i jest nieefektywna. Warto więc zdecydować się na rozwiązanie, które ułatwi i skróci cały proces. Rozlicz PIT 37 online i zyskaj trochę czasu na bardziej przyjemne rzeczy.

Formularze, które wypełnisz w PITax.pl

Program poradzi sobie z kilkoma najpopularniejszymi formularzami. Wykorzystasz go do złożenia następujących deklaracji:

PIT-28,

PIT-36,

PIT-36L,

PIT-37,

PIT-38,

PIT-39.

Łatwo uzupełnisz deklarację swoją lub wspólną z małżonkiem, wprowadzisz ulgi, a także przekażesz 1% podatku na cele charytatywne. Pokazuje to, jak bardzo funkcjonalne i przydatne jest narzędzie. Swój 1% podatku możesz przeznaczyć np. na http://fundacjaagnieszka.pl/.

Najważniejsze to bezpieczeństwo

PITax.pl to narzędzie, które bazuje na Java Enterprise Edition. W aplikacji złożono już 20 milionów deklaracji podatkowych. Całość zabezpieczeń jest skonstruowana w taki sposób jak system ochrony w bankowości elektronicznej. Sprawia to, że Twoje dane wprowadzane do aplikacji są bezpieczne. Co więcej, nie są zapisywane na komputerze, a na zabezpieczonych serwerach. Dzięki temu możesz do nich łatwo sięgnąć w kolejnym roku podatkowym.

Łączność serwerami

Pliki są gromadzone przez program PITax.pl i przesyłane na serwer. Wszystkie z nich korzystają z certyfikatu Extended Validation SSL z technologią bezpieczeństwa TSL 1.2, który chroni je przed przechwyceniem. PITax.pl to pierwszy program na polskim rynku oferujący certyfikat EV już w 2013 roku. Aplikacja nadała kierunek rozwoju tego rodzaju narzędzi do rozliczeń podatkowych.

Ile kosztuje PITax.pl?

Cała procedura rozliczenia PIT jest całkowicie bezpłatna. Jest to program, który ma ułatwić składanie deklaracji podatkowych. Z e-deklaracji korzystają już tysiące osób. W porównaniu z formą korespondencyjną przekaz cyfrowy jest znacznie prostszy i mniej narażona na błąd. Korzystając z PITax.pl nie zapłacisz nawet za kopertę czy znaczek.

Złożenie deklaracji podatkowej to obowiązek każdego podatnika. Jednak nie wszyscy przepadają za tego rodzaju zadaniami. Co więcej, trzeba zerkać do danych z poprzednich lat, skakać po rubrykach, a i tak często pojawia się błąd. PITax.pl rozwiązuje tego typu problemy i potwierdza prawidłowość deklaracji, przed przesłaniem jej do Urzędu Skarbowego. Wygodne i bezpłatne rozwiązanie, które skutecznie załatwia sprawę.

Wpis powstał przy współpracy z Fundacja Agnieszka