Na to LEGO fani gier czekali latami. Trafi do sprzedaży jesienią

Współpraca Nintendo i LEGO coraz bardziej się zacieśnia. W kolekcjach LEGO pojawia się coraz więcej zestawów z rozmaitych marek Nintendo. Teraz, po wielu miesiącach plotek, oficjalnie możemy zobaczyć jeden z najbardziej olśniewających efektów tej współpracy.

LEGO rozpocznie solidnym zestawem z "Legend of Zelda". Na początek: The Great Deku Tree!

Na dobre rozpoczęcie tej współpracy, firmy przygotowują solidny zestaw 2-in-1 z The Legend of Zelda: Ocarina of Time oraz Breath of The Wild. Chodzi o solidny pakiet na który składać się będzie 2500 elementów. Główną część konstrukcji stanowić będzie ogromne Great Deku Tree, na górze którego kwitnąć będą sakury — czy różowe, japońskie, wiśnie. Na dole zaś znalazło się miejsce dla doskonale znanych bohaterów gry — w tym kilku wersji Linka, koroksa, Hetsu oraz samej księżniczki Zeldy.

Wygląda także na to, że samo Great Deku Tree będzie dodatkowo interaktywne — i będziemy mieć możliwość animowania jego wyrazów twarzy. Nie będę ukrywał, że wszystko to wygląda zjawiskowo — i nie mam najmniejszych złudzeń, że miłośnicy LEGO którzy są fanami serii The Legend of Zelda masowo rzucą się na zakupy. Mimo tego, że taki pakiet wcale do tanich należeć nie będzie.

LEGO The Legend of Zelda. Ruszyła sprzedaż przedpremierowa

Najnowsze LEGO powstałe przy współpracy z Nintendo trafiło już do sprzedaży przedpremierowej. Ile przyjdzie nam za nie zapłacić? Sporo — bo aż 1299 złotych. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem — już teraz możecie udać się na oficjalną stronę producenta. Oficjalna premiera już tej jesieni — wysyłka ma rozpocząć się 1. września!