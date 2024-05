Drony to stosunkowo świeża kategoria sprzętów w świecie technologii. Budzi sporo emocji — jedni mocno się ich obawiają. Inni są zachwyceni możliwościami. A jeszcze inni właśnie pobili rekord Guinessa w kwestii osiągniętej szybkości.

Ten dron lata z szybkością ok. 480 kilometrów na godzinę!

Wspominałem już, że to stosunkowo młoda kategoria — tym samym dość regularnie słyszymy o biciu kolejnych rekordów. Ostatni należał do Red Bull i Dutch Drone Gods i zanotowany został raptem dwa miesiące wcześniej — w lutym. Ale kilka tygodni temu pobił go twór Youtuberów z Republiki Południowej Afryki, który przebił osiągnięcie o około 130 km/h.

Oczywiście nikt nie uwierzyłby internetowym twórcom na słowo — i pracownicy odpowiedzialni za weryfikację osiągnięć faktycznie zanotowali poruszanie się drona z prędkością 298,47 mil na godzinę — czyli 480,23 kilometrów na godzinę.

Niezwykłe osiągnięcie, ale też dość ciekawa droga, którą kroczył twórca by dotrzeć do tego celu. Luke Bell i Mike Bell na swoim kanale opublikowali materiały które krok po kroku pokazują, jak wyglądała ona w praktyce. Od pierwszych planów i tworzenia konceptów, przez pierwsze druki 3D, programowanie, no i ostateczny lot najszybszym dronem na świecie. I choć brzmi to jak historia wielkiego sukcesu, jakim niewątpliwie jest urządzenie, to Bell mówi również otwarcie o problemach i porażkach, które napotkał na swojej drodze. Bardzo ciekawe materiały, które dla wielu mogą okazać się niezwykle inspirujące!

Źródło