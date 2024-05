Nie chcecie wszędzie nosić smartfona i inwestować w z smart zegarek oferujący płatności zbliżeniowe? Być może zainteresuje was nowa oferta firmy Polar, która do sprzedaży wprowadza... pasek do zegarka, który sprawi, że każdy model z oferty producenta zyska funkcje płatności.

Płatności zbliżeniowe nie są niczym nowym. Plastikowe karty, smartfony, smartwatche. Do wyboru do koloru. Wystarczy zbliżyć do terminala i zapłacone. A co jeśli nie mamy tego typu sprzętu lub zwyczajnie nie chcemy inwestować w smartfon z płatnościami (choć to już niemal standard) lub kochamy nasz zegarek i nie chcemy z niego rezygnować? Z pomocą przychodzą firmy oferujące różnej maści akcesoria ubieralnne, z których możemy zrobić dodatkowy użytek i korzystać z nich jako metody płatności. Do różnych bransoletek i pierścieni dołącza teraz kolejna kategoria tego typu akcesoriów – pasek do zegarka od firmy Polar.

Firma Polar znana jest przede wszystkim z różnych urządzeń monitorujących aktywność fizyczną, takich jak zegarki sportowe, opaski fitness i czujniki tętna. Od założenia w 1977 r. wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym pierwszy na świecie przenośny sensor tętna. Produkty Polar, takie jak zegarek Grit X, oferują zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i treningu, w tym GPS i pomiar tętna z nadgarstka​. Firma stale inwestuje w nowe technologie i utrzymuje swoją pozycję lidera w branży dzięki ciągłemu rozwojowi. I właśnie jej najnowszy produkt może wzbudzić zainteresowanie wśród tych, którzy nie chcą zmienić swojego dotychczasowego zegarka – a przynajmniej nie w całości.

Płatność paskiem do zegarka? To możliwe! Wystarczy jeden zakup

Payment Wristband – bo o nim mowa, jest paskiem wyposażonym w czip NFC pozwalający na szybkie realizowanie płatności zbliżeniowe. Jak to działa? to proste. Wystarczy aplikacja mobilna Fidesmo Pay dostępny na smartfony z Androidem i iOS oraz kompatybilne urządzenie, akcesorium lub biżuteria, by móc skorzystać z możliwości płatności zbliżeniowych bez konieczności wyciągania z kieszeni smartfona czy inwestowania w smart zegarek lub opaskę. Po połączeniu w parę z aplikacją, można w niej zarządzać kartami płatniczymi, które będą przypisane do tego, z czego w danej chwili chcemy skorzystać.

Z aplikacją może być połączonych kilka akcesoriów. To ułatwia zarządzanie całym szeregiem różnych dodatków i pozwala szybko zmieniać je w zależności od okazji. Wszystko podane w wygodny i przejrzysty sposób, nie sprawiający żadnych problemów. Sam pasek, o szerokości 20 mm lub 22 mm ma być kompatybilny z wszystkimi zegarkami Polar, a jego cena na rynku europejskim wynosi 59,90 euro (ok. 255 zł). Na ten moment nie znamy polskiej ceny. Jednak by Fidesmo i kompatybilne z systemem płatności urządzenia i akcesoria ubieralne stały się powszechne i uniwersalne, potrzebne jest wsparcie dla największych banków i instytucji. Na ten moment nie udało nam się potwierdzić, by Fidesmo działało z którymś z dużych banków w naszym kraju.

Płatność już nie tylko zegarkiem czy telefonem. Do gry wchodzi także biżuteria i akcesoria

Z oficjalnych informacji przekazanych przez Fidesmo wiemy natomiast, że z bezdotykowych płatności zbliżeniowych różnymi pierścieniami, czy wspomnianym wyżej paskiem Polar Payment Wristband, mogą korzystać posiadacze kart wydawanych w ramach aplikacji Curve, która jest również dostępna w Polsce. Z Fidesmo mogą też skorzystać klienci firmy Wallester. Pytanie tylko, czy ktoś się zainteresuje taką ofertą, w której trzeba nieco kombinować, by móc wygodnie płacić bez konieczności inwestowania w telefon, czy smartwatch oferujący płatności NFC.

Fidesmo chwali się jednak, że współpraca z różnymi bankami europejskimi stale się rozszerza – z czego w samym maju firma poinformowała o rozszerzeniu wsparcia dla płatności zbliżeniowych kolejnych instytucji finansowych czy fintechów w Szwajcarii, Austrii czy Serbii. Firma współpracuje również z wieloma producentami sprzętów i akcesoriów, które można przemienić w środki płatnicze. Wystarczy zajrzeć na jej oficjalną stronę, by sprawdzić ofertę pierścieni, wisiorków, opasek, czy ozdobnych bransoletek. Wszystkie mogą zastąpić smartfon lub zegarek – przynajmniej jeśli chodzi o płatności.