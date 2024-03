Na tę opcję WhatsApp czekaliśmy latami. Koniecznie z niej skorzystaj

WhatsApp regularnie serwuje mniejsze lub większe zmiany w swojej aplikacji. Część z nich to kosmetyka, część drobnostki które pozwalają poprawić nasze doświadczenia jako użytkowników, ale nowość która pojawiła się w najnowszej wersji aplikacji bez wątpienia jest zmianą, na którą wielu z nas czekało od dawna.

Domyślna jakość wysyłanych multimediów. WhatsApp nareszcie pozwoli nam wybrać

WhatsApp kilka miesięcy temu wysłuchał próśb użytkowników w kwestii oferowania wysyłania zdjeć wysokiej jakości bez kombinowania. To jedna ze zmian, która niezwykle ucieszyła wielu na co dzień sięgających po komunikator należący do Meta.

Od początku jednak brakowało opcji wyboru domyślnej jakości wysyłanych zdjęć i materiałów wideo. Ale w wersji beta na Androida (2.24.7.17) nareszcie pojawiła się opcja wyboru domyślnej jakości wysyłanych multimediów.

Źródło: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-24-7-17-whats-new/

Na tę chwilę, jak wspomniałem, jest ona wyłącznie w testowej wersji produktu. Ale prawdopodobnie kwestią najbliższych kilku tygodni jest, nim trafi do wszystkich użytkowników korzystających z komunikatora. I bez wątpienia jest to jedna z opcji, którą wielu z nas będzie chciało zmienić i dostosować do własnego widzimisię.

Nareszcie wysyłanie wysokiej jakości materiałów na WhatsApp będzie łatwiejsze i wygodniejsze!