WhatsApp testuje rewolucyjną nowość. Wkrótce z niej skorzystamy

Ostatnie miesiące to prawdziwy wysyp nowości związanej z rozmaitymi algorytmami AI. A skoro Meta już takowe ma w swoim portfolio, to dlaczego by nie dorzucić ich także do własnego komunikatora? Jak informuje niezastąpione źródło wszelkich nowości w komunikatorze, serwis WABetaInfo, w najnowszej wersji beta komunikatora na Androidzie (2.23.25.15) pojawiła się nowa opcja. Oficjalnie zawitał tam czatbot Meta AI.

Czatbot Meta AI w WhatsAppie. Twórcy komunikatora już testują nowość

W najnowszej wersji testowej komunikatora na Androida udostępniona została opcja rozmowy z czatbotem Meta AI. To właśnie on ma sprawić, że będziemy jeszcze bardziej zaangażowanymi użytkownikami, którzy spędzą z komunikatorem więcej czasu niż kiedykolwiek. Bowiem czatbot z założenia ma dać nam odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, przez co nie będziemy musieli przełączać się do internetowej przeglądarki, ani — ogólnie rzecz biorąc — opuszczać okna komunikatora.

Co ciekawe — aby jeszcze ułatwić cały proces, ekipa WhatsApp zdecydowała się "ukryć" czatbot bezpośrednio w polu wyszukiwania. W praktyce więc wystarczy skorzystać z "szukajki", by otrzymać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. To rozwiązanie idealne w swojej prostocie i myślę, że dla wielu może okazać się dostatecznie przekonujące, by nie wyglądać poza okno komunikatora. Zaś tamtejsi spece od user experience doskonale wiedzą co robią, bo to może być faktycznie coś, przez co jeszcze trudniej będzie nam oderwać się od WhatsAppa. A ten już teraz jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do komunikacji na świecie.