WhatsApp z nową funkcją, która pozwoli skuteczniej zirytować znajomych

Nie od dziś wiadomo, że WhatsApp w pocie czoła pracuje nad nową funkcją związaną z tamtejszymi relacjami. Modułem na pozór średnio atrakcyjnym z perspektywy użytkowników komunikatora, jednak w praktyce Meta bardzo sporo uwagi poświęca tamtejszym zmianom. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że firma testuje opcję "przywoływania znajomych do tablicy", czyli najzwyczajniej w świecie... tagowania i wspominania ich, tak samo jak ma to miejsce w przypadku Instagrama. O ile jednak w serwisie społecznościowym ma to sens, o tyle w komunikatorze... no średnio.

Ale jeżeli myśleliście że to już wszystko co WhatsApp niebawem zmieni w relacjach, to nic z tych rzeczy. W najnowszej wersji testowej komunikatora twórcy idą o krok dalej w kwestii tamtejszych relacji.

30 sekund to za mało. Wkrótce w statusie WhatsApp będziemy mogli dodać wideo trwające nawet minutę

Najwyraźniej twórcy komunikatora uznali, że dostępne w tamtejszych relacjach limity wideo ograniczające ich długość do 30 sekund to za mało. Albo może to jeden z tych razów, w których faktycznie posłuchali użytkowników, którzy domagają się jeszcze dłuższych statusów. I w najnowszej wersji beta pierwsi użytkownicy mogą już testować nowy wariant tych statusów, które trwać mogą do minuty.

Na tę chwile nowość ta dostępna jest wyłącznie dla części beta testerów, ale oglądać materiały w ten sposób zamieszczone mogą wszyscy użytkownicy którzy zaktualizują aplikację do najnowszej wersji. Czy to faktycznie zmiany na które czekają użytkownicy? Cóż — można się spierać, niemniej jednego komunikatorowi odmówić nie można. Wokół niego zawsze coś się dzieje.