WhatsApp z przydatną nowością. Jeżeli korzystasz z komunikatora, warto ją znać

Przypinanie wiadomości w komunikatorach nie jest niczym specjalnie nowym. To funkcja, która właściwie w każdej popularnej platformie dostępna jest już od dłuższego czasu. Aby zadbać o możliwie jak najmniejszy chaos z nią związany, twórcy komunikatorów zdecydowali się nałożyć rozmaite ograniczenia z nią związane — m.in. w kwestii ilości wpisów, które możemy w ten sposób wyróżniać.

W WhatsApp dotychczas limit ten ograniczony był do jednej wiadomości. Firma jednak postanowiła wprowadzić zmiany w temacie i właśnie rozszerzyła tę opcję o kolejne dwie!

WhatsApp pozwoli przypiąć trzy wiadomości w rozmowie. Teraz trudniej będzie je zgubić

Do tej pory mogliśmy przypinać wyłącznie jedną wiadomość w naszych whatsappowych konwersacjach. Firma jednak wie, że to może okazać się niewystarczające. I nie chodzi już nawet o prywatne konwersacje, ale przede wszystkim te związane z grupowymi wymianami treści. Dlatego, jak poinformował Mark Zuckerberg, limit ten zostaje zwiększony do trzech.

Co ważne: przypinanie wiadomości w WhatsApp ma także wartość czasową. Standardowo przypinając jakąkolwiek z nich, będzie ona wyróżniona w ten sposób przez tydzień. Jako użytkownicy mamy jednak możliwość zmiany na 24 godziny lub 30 dni. W przypadku grup, administratorzy mogą wybrać kto może przypinać wiadomości: wszyscy użytkownicy, a może tylko moderacja?

Mała zmiana, która może ucieszyć duże grono

Bez wątpienia nie jest to żadna rewolucyjna zmiana, która wywróci komunikator do góry nogami. Jest jednak jednym z tych usprawnień, dzięki którym korzystanie z komunikatora stanie się jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Zmiany już teraz trafiają do użytkowników.